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США начались массовые кражи выхлопных систем автомобилей – пресса обвинила во всём Россию
Решение РФ ограничить экспорт палладия привело к неожиданным результатам
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Сегодня мы видим, как всё больше стран задаётся вопросом о смысле своего существования в общемировой системе. Получается любопытная картина. Так, основная части полезных ископаемых приходится на беднейшие страны. Например, 70% всего кобальта добывают в Конго, где на шахтах широко используется труд женщин и детей. Условий для работы нет, а случаи отравления и смертность крайне высоки. А между тем в этой стране присутствует международный миротворческий контингент, решающий только одну цель: сохранение статуса-кво. Проще говоря, улучшение условий труда приведёт к резкому повышению стоимости автомобильных аккумуляторов, что тут же поднимет цену на электрокары по всему миру. И вот в этот самый момент всё больше стран осознают, что несколько десятков государств используют всю планету в качестве дойной коровы. США поглощают неимоверное количество ресурсов, а только по среднему показателю потребления пищи американцы покупают в 20 раз больше продуктов питания, чем жители Африки. 

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Увенчается ли противостояние с колонистами успехом, и когда Африка получит реальную независимость, сказать сложно. «Чёрный» континент раздирают войны и постоянные революции, ну а Западным странам просто выгодно получать дешёвую рабочую силу и недорогие полезные ископаемые. Отношения с Россией у Европы немного другие, поскольку русские напрочь отказываются менять одежду на набедренные повязки и отправляться в каменный век. Санкции не приносят результата, а итоги Второй Мировой не дают покоя реваншистам в Германии и Италии. Польша с жадностью присматривается к части западной Украины, а в целом не исключён очередной передел Старого света. За 2022 год США удалось в несколько раз снизить потоки газа из РФ в Европу. Сделано это было при помощи дистанционных подрывов трубопроводов, а нефтяные потоки уже развернулись в восточном направлении. Созданные запасы позволили без проблем пройти зиму 2022-2023 годов, но впереди новые экономические вызовы. Главная проблема, о которой говорят эксперты, заключается в резком снижении поставок российских ресурсов. Уже вскоре Европа может почувствовать настоящий голод, а заменить поставки либо нечем, либо придётся платить в разы больше. 

При этом мнимое единстве Европы явно преувеличено, поскольку многие страны не могут прийти к общему знаменателю. Например, Польше просто нечего терять. Промышленность там находится на дне, а уровень жизни далёк от среднего по ЕС. А вот Франция и Германия остро переживают любые ограничения, продолжая терять десятки миллиардов долларов после каждого санкционного пакета. Например, обе страны высказались против запрета импорта из России синтетического каучука. Как оказалось, производство шин для автомобилей может остановиться, ну а определённые круги в Европе категорически против внесения алмазов в очередной пакет санкций. Не спешат рубить с плеча и американцы, хотя многие решения уже приняты, что привело к неожиданным результатам. Как оказалось, поставки палладия из РФ на мировой рынок ранее достигали 40%, а решение ограничить экспорт привело к дефициту этого ресурса в США. Теоретически, проблему можно решить за счёт новых контрактов, вот только увеличить добычу непросто, а действия России привели к тому, что американцы начали массово воровать выхлопные системы стоящих на парковке автомобилей. 

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По данным Business Insider, преступников интересует не сама выхлопная система, а каталитический нейтрализатор, являющийся её частью. Суть этой системы сводится к тому, что выхлопные газы проходят через палладиевые фильтры, превращаясь из токсичных соединений в пар. В состав каталитического нейтрализатора входят и другие ценные металлы, а журналисты американского издания уже бьют тревогу. Сегодня за 1 нейтрализатор можно выручить до 200 долларов, ну а власти разводят руками. Как оказалось, отследить устройство не представляется возможным, а в результате разгул преступности грозит настоящей катастрофой. Не лучше идут дела и в Англии, где полиция констатирует резкой спрос на редкоземельные элементы на чёрном рынке. Официальная стоимость металлов увеличилась в несколько раз, ну а последствия ещё только предстоит изучить. Пока же местные воришки в Америке промышляют мелкими кражами, тогда как владельцы автомобилей вынуждены тратить время и деньги на поиск подходящей выхлопной системы. 

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#санкции #экономика
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