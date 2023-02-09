В кобальтовых шахтах Конго происходит то, о чём умалчивают полупроводниковые гиганты

Обычно люди заглядывают в новостную ленту или на избранные сайты для того, чтобы получить общую информацию о том, что происходит в мире. Времени на чтение десятков страниц у современного человека нет, ведь вокруг столько интересного. Скандалы тут же забываются, а шокирующие новости быстро сменяют друг друга, что позволяет как можно дольше удерживать пользователей у экранов. Ещё бы, ведь пока вы читаете небольшой материал, вокруг крутится реклама. На подобных вещах зарабатывают все, от владельцев ресурсов, до Microsoft и Google, а тенденции таковы, что ожидать отказа от рекламы в будущем не стоит. Искусственный интеллект уже проник в поисковые сервисы, а что нас ждёт дальше, пока не способны предсказать даже фантасты. Люди постепенно отказываются от компьютеров, а доля смартфонов с доступом в интернет постоянно растёт. При этом многие забывают, что производители подобной техники зарабатывают миллиарды долларов ещё и потому, что используют дешёвый труд.

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Скорее всего вы уже забыли целую вереницу скандалов, обрушившуюся на голову компании Apple. Если вы не в курсе, то тайваньская Foxconn является ключевым партнёром яблочников и собирает большую часть смартфонов. Так вот, вначале журналисты раскрыли, что даже на фабрике на острове Тайвань используется детский труд, а после обнаружили, что на материковом Китае работники вынуждены жить в рабских условиях. Сотрудники предприятий неделями не попадали домой, коротая часы в тесных коморках, похожих на большие коробки. В целом, подобным образом дела вела не только Foxconn, но ведущие таблоиды обрушились именно на эту компанию. Неясно, стало ли работникам лучше, а может было решено усилить охрану, избавившись от назойливых журналистов. Как бы там ни было, но в последнее время пресса всё чаще обращает внимание на то, что происходит с добычей кобальта. Так уж вышло, что сегодня миру нужно больше аккумуляторов, а без нескольких редкоземельных элементов не обойтись. Как оказалось, 70% всего кобальта, который используется для производства аккумуляторов, добывается в Демократической Республике Конго.

Скорее всего, это одно из последних мест, где стоит родиться, ведь непрекращающиеся революции и войны превратили страну в одну из беднейших на планете, при этом только за счёт добычи кобальта это государство могло бы стать процветающим. Не сложилось, ведь контроль над месторождениями часто находится в руках преступных группировок, которые используют рабский труд местных жителей в своих целях. Согласно официальным данным, как минимум 20% всех шахт вообще нигде не зарегистрированы, а их владельцы тщательно избегают проверок со стороны государства. Там отсутствуют минимальные условия для работы, а в итоге на шахтах можно встретить не только детей, но и беременных женщин. Вредные вещества пагубно влияют даже на взрослых здоровых людей, тогда как подростки и вовсе могут не дожить до своего совершеннолетия. Что любопытно, проблема могла бы решиться, если бы крупные производители аккумуляторов или готовой продукции на их основе взяли бы добычу кобальта под свой контроль. Например, властям Конго могли быть поставлены жёсткие условия, в результате чего порядок на шахтах заинтересованные стороны навели бы за неделю, но ничего подобного не происходит.

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Intel скромно заявляет о том, что не закупает сырьё, если не имеет полной уверенности в источнике его происхождения. Якобы, если вдруг обнаруживается, что речь идёт о «конфликтных минералах», то компания ничего покупать не будет. Возможно, так и происходит, а может и нет, ведь учёные полагают, что решение находится в руках крупных корпораций. Похоже, Apple, Samsung и многие другие просто не хотят ничего делать. Очевидно, что улучшение условия во время добычи кобальта в Конго приведёт к тому, что работникам там начнут платить заработную плату не похлёбкой, а деньгами. Мало того, средства на это уйдут значительные, а сам кобальт резко подорожает. Похоже, подобные глупости полупроводниковых гигантов не волнуют, ведь во главу угла ставится прибыль, а не жизни жителей Конго или любых других стран. Ну а спрос на кобальт растёт, а значит уже вскоре откроются новые шахты, куда люди с оружием загонят тех, у кого нет ничего, кроме подранной одежды и постоянного чувства голода.