Эксперты предлагают наносить удары "Кинжалами" по РСЗО HIMARS

Спустя год после начала СВО эксперты констатируют, что российским военным инженерам ещё есть над чем поработать. Прежде всего существует проблема с высокоточными артиллерийскими комплексами. Теоретически, корректируемые и управляемые снаряды разработаны, но до массового применения руки не дошли. Очевидно, что никто не готовился к длительному позиционному противостоянию, а в итоге точность принесена в жертву кучности и дешевизне снаряда. Когда начнётся массовое производства высокоточных боеприпасов, сказать сложно, но даже без этого существуют цели, которые можно поражать удалённо. Долгое время политологи задавались вопросом о том, почему российское командование в первые дни СВО не уничтожило командные центры в Украине, что должно было внести сумятицу и пресечь возможности управления армией на корню. Недавно в прессе появилось заявление высокопоставленного израильского политика, рассказавшего о том, что В. Путин пообещал не убивать Зеленского. С чем связан такой жест, неясно, но и без этого остаются цели, которые могли бы подорвать возможности для сопротивления.

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Удары по тем или иным объектам наносятся регулярно, но часть ракет и беспилотников сбивается силами ПВО. На этот счёт поступают противоречивые данные, ну а многие эксперты отмечают, что необходимо наносить удары по местам скопления военной техники ещё до того, как она попала на фронт. А вот это уже сложнее, поскольку требуется не только высокоточное, но и очень быстрое оружие. Обычно, танки идут на фронт по железной дороге, ну а иногда местные жители в Украине фиксируют передвижение колонн в ночное время. С этой целью в городе и любом другом населённом пункте выключат электричество, что позволяет производить переброску техники с относительной скрытностью. Но такой путь занял бы долгие недели, поэтому большую часть времени боевые машины и системы ЗРК транспортируются в вагонах. Небо в глубине Украины для самолётов РФ небезопасно, поскольку там действует довольно мощная система ПВО, а значит требуются другие средства удалённого поражения целей. По мнению экспертов, идеально подходит система под названием 9-А-7660 «Кинжал».

Речь идёт о гиперзвуковом ракетном комплексе, способном развивать скорость свыше 14 600 км/ч и подниматься на высоту до 20 километров. Сегодня у потенциальных противников нет ПВО, способного отразить атаку «Кинжала», а до недавнего времени считалось, что уже выпущенных ракет достаточно. Как оказалось, высокоточное оружие требуется в большом количестве, а глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечает, что с недавнего времени производство «Кинжалов» увеличилось. Точных цифр названо не было, но есть и другие не менее впечатляющие факты. Так, выпуск некоторых видов вооружения был увеличен в 50 раз, а в целом Сергей Чемезов констатирует, что корпорация производит колоссальное количество продукции. Валерий Герасимов, занимающий пост Главы Генштаба ВС РФ отмечает, что «Кинжалы» уже прошли испытание в Украине, где зарекомендовали себя с лучшей стороны. Ни одна ракета не попала в зону поражения ПВО, что неудивительно, учитывая высокие тактико-технические характеристики комплекса. Информации о планах дальнейшего использования ракеты в СВО представители высшего офицерского состава РФ не предоставляют, поэтому можно только догадываться, куда полетят «Кинжалы», производство которых сильно выросло.

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В настоящее время основным носителем гиперзвукового оружия выступает МиГ-31К, способный запускать всего одну ракету. Кроме того, сразу четыре ракеты переносит Ту-22М3М, а в будущем предполагается разместить 8 таких комплексов на тактический бомбардировщик Ту-160. Ожидается, что четыре «Кинжала» поставят по обоим бортам, где они будут находиться в специальных барабанах. Также разрабатывается идея установки одной ракеты на борт перспективного самолёта пятого поколения Су-57. По ссылке вы можете изучить мнение экспертов, которые предлагают бить по американской РСЗО HIMARS с помощью сверхзвуковой ракеты «Кинжал».