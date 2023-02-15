В Харькове полностью сгорел один из военкоматов, что остановило набор призывников на какое-то время

Кажется, что большая часть планеты замерла в ожидании обращения В. Путина, которое состоится 21 февраля. Поскольку никаких мирных решений конфликта в обозримом будущем нет, то многие эксперты полагают, что будет озвучено решение расширить рамки СВО. Якобы, грядёт очередной этап мобилизации, а также большое наступление. Эксперты отмечают, что за прошедший год украинская армия создала многочисленные опорные пункты, взять которые без огромных жертв не представляется возможным. Президент РФ утверждал, что стратегия СВО не совместима с массовыми потерями, ну а спорить на эту тему можно бесконечно долго. Всё решится 21 февраля, ну а украинские власти уже сообщили, что готовят России сюрприз. Предполагается, что это будет массированная атака дронами-камикадзе, но точных данных на этот счёт нет.

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При этом создаётся ощущение, что Москва не планирует менять свою тактику нанесения ударов по инфраструктурным и энергетическим объектам. Напомним, находятся умники, которые ещё в октябре рассказывали о том, как быстро президент Украины сдастся, если оставить обычных жителей страны без света. После четырёх месяцев обстрелов стало очевидно, что стратегия не работает, а сидящих без света украинских мужчин гораздо проще отлавливать возле супермаркетов, куда люди стягиваются с целью зарядить свой смартфон. Пожалуй, мы наблюдаем противоположный эффект, ведь население Украины крайне недовольно ударами РФ по подстанциям, поэтому ожидать от людей хлеба и соли не приходится. Настроения разнятся, ну а вы могли видеть, как активно работают представители военкоматов, сгоняя тысячи людей с улиц силовыми методами. Что любопытно, ещё весной военкоры разводили руками, предлагая наносить удары именно по военкоматам, что могло остановить мобилизацию в Украине.

На тот момент большая часть информации о призывниках существовала в бумажном виде, но с тех пор всё это оцифровано и хранится на удалённых серверах, что позволит восстановить базу в случае чрезвычайного происшествия. Спустя почти год после начал СВО можно констатировать, что российское командование перепробовало множество различных тактик, но так и не добралось до военкоматов. А ведь в крупных городах пунктов комплектации не больше четырёх, тогда как в небольших – всего один. Именно в таких заведениях проходит медицинская комиссия, а также хранятся все личные дела потенциальных призывников. Сегодня остановить мобилизацию путём поражения военкоматов в Украине уже не удастся, но замедлить процесс и внести неразбериху в действия военного руководства страны возможно.

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Похоже, украинцы устали ждать, поскольку сами перешли к уничтожению военкоматов. Так, сегодня ночью сгорел центр комплектации Шевченковского района Харькова. Нет никаких сомнений, что речь идёт о поджоге, поскольку за считанные минуты всё здание вспыхнуло, а огонь быстро распространился на подсобные помещения. Прибывшие пожарные расчёты не смогли сберечь здание, а в результате можно констатировать, что все личные дела призывников сгорели. Как мы уже писали выше, всё это есть в цифровом виде, поэтому будет быстро восстановлено. Единичные акты ничего не решат, а местные жители запуганы и могут быть схвачены на улице или у себя дома и за меньшие проступки. Когда политики договориться о мире, никто не знает, но мы не удивимся, если 24 февраля вся Украина снова погрузиться во тьму на нескольку суток. В это время военкоматы снимут сливки, отправив на фронт тысячи мужчин, которые просто хотели зарядить свой телефон. Неясно, почему российские ракеты до сих пор не бьют по украинским военкоматам. Очевидно, что это имело бы куда большие последствия для пополнения рядов ВСУ, чем любые другие действия.