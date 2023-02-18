Ожидается, что грядут большие перемены, но больше информации на этот счёт будет известно после 21 февраля

За последние три десятилетия США провели несколько военных компаний на территории других стран. В ООН звучали голоса несогласия с политикой Вашингтона, но дядюшка Сэм плевать хотел на подобные заявки в свой адрес, продолжая уверенно делать своё дело. Даже беглого взгляда на венные операции в Сербии и Ираке достаточно для того, чтобы сделать выводы о том, насколько отличается СВО от методов американцев. Так, прежде всего несколько стран НАТО совершали массированные атаки на ПВО страны. Поскольку силы никогда не были равны, то спустя какое-то время все системы, способные сбивать ракеты, оказывались уничтожены. После этого в ход шла авиация, выжигающая военные объекты. Наносились удары по энергетической инфраструктуре, ну а если рядом оказывались дома мирных жителей, то никто не смотрел на сопутствующие жертвы. Американцы неоднократно били по мирным больницам, в результате чего гибли сотни и тысячи людей, но задача всегда оказывалась достигнута.

реклама

Наземный контингент приходил на уже выжженную землю, а если противник не сдавался, то в ход шли танки при поддержке авиации. Жилые кварталы разносились в щепки вместе с теми, кто там жил, а всё это проводилось без оглядки на потери среди мирного населения. Как показал опыт Ирака и Афганистана, даже это не гарантирует победы, вот только Армия РФ действует совершенно другим способом. Если вы ещё не забыли, то начало СВО ознаменовалось быстрым продвижением нескольких групп вглубь Украины. Солдаты заняли несколько областей и вплотную приблизились к Киеву. Можно сказать, что это первый случай в современной истории, ведь ничего подобного никто не делал. Продвижение было почти бескровным, ну а результаты вы знаете и без нас. В какой-то момент возникла проблемы с тыловым обеспечением, не были взяты под контроль администрации городов, а в итоге отступление оказалось более болезненным, чем наступление. Потери будут известны спустя годы, а украинские сайты ещё долго показывали фото и видео захваченной техники, которую российским солдатам пришлось оставить. 21 февраля будет опубликовано обращение В. Путина, от которого ждут больших перемен. Сложно сказать, как начнётся второй год СВО, вот только всё больше зарубежных экспертов склоняются к мнению, что ни Украина, ни Россия не могут одержать победу на поле боя.

Чего только стоят заявления Кристоферсена, занимающего должность главы генштаба армии Норвегии, ну а если изучить проблему детальнее, то можно сделать несколько выводов о причинах происходящего. Прежде всего, нет никаких сомнений, что по американскому сценарию Россия не пойдёт, а пока журналисты несмело говорят о смене тактики. Якобы, было принято решение выбивать ПВО, но происходит это так медленно, что может растянуться на годы. Военные объекты граничат с жилыми кварталами, а наносить массированные удары туда никто не будет. Сами украинцы готовы делать всё, что скажет дядюшка Сэм, но пока имеют возможность отстреливать только мирные кварталы в Донецке и других соседних городах. Словом, неясно, как ситуация будет меняться, ведь киевское правительство делает всё, чтобы осложнить поражение своих ЗРК.

Информация о том, что ВСУ прячет танки и системы ПВО в жилых кварталах, полностью соответствует действительности. Сегодня подобное практикуется в Донецкой области, тогда как ранее в Одессе, Николаеве и Запорожье местные жители фотографировали военную технику у себя под домом. Особенно сложно в Славянске и Краматорске, где уже много месяцев возводится эшелонированная оборона. Ну а многие читатели постоянно спрашивают, почему американские ЗРК и другие комплексы не уничтожаются российскими скоростными ракетами типа «Кинжал». Теоретически, как только был зафиксирован выстрел из РСЗО HIMARS, по нему уже через несколько минут может прилететь гиперзвуковая ракета. О том, что часто подобные пуски производятся из жилых кварталов, вы уже слышали, но совсем недавно украинское командование опробовало новую тактику, в рамках которой заморские HIMARS начали бить по целям прямо на оживлённой трасе. В случае ответного огня могут быть уничтожены десятки машин, ну а Киев в любом случае выигрывает. Если ответки не будет, можно сохранить HIMARS до следующего раза. Ну а если русские немного промажут, то повреждения мирных объектов только усилят поддержку со стороны НАТО. Вспомните, как после удара по жилому дому в Днепропетровске Германия приняла решение отправить в Украину танки.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Кстати, недавно были уничтожены сразу 2 РСЗО HIMARS. Случается такое нечасто, а журналисты уверяют, что украинское командование подозревает передачу точных данных российской стороне о местонахождении военной техники. Проще говоря, в высшем командовании в Киеве завёлся крот.