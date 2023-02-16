Если вам сказали, что NVIDIA делает самые лучшие видеокарты, то знайте – вас обманули. Обычно, если кто-то пытается манипулировать мнением десятков и даже сотен миллионов людей, то дело в больших и очень больших деньгах. Мы не знаем, почему Лиза Су ведёт себя так, словно побитый школьник, не пытаясь давать сдачи своему конкуренту. Возможно, дело в договорняке между родственниками, но сегодня дела у AMD идут отвратительно, а до момента, когда будет виден свет в конце туннеля, ещё очень далеко.
реклама
В чём бы ни была причина пассивности Лизы Су, при покупке видеокарты стоит смотреть на соотношение цены и быстродействия. Большая часть геймеров уверена в том, что корабль AMD пошёл ко дну, а постоянные вбросы в прессе добивают компанию. Например, тот факт, что драйверы для графических чипов нового поколения вышли на месяц раньше, чем для поколения прошлого, муссировался в прессе неделю. Ну а стоило нескольким пользователям поймать синий экран смерти после установки драйверов, как весь интернет снова загудел об отвратительном качестве программного обеспечения AMD. И не сомневайтесь, кто-то очень много платит за то, чтобы ничего не менялось, а пока Лиза Су не одумается, дела будут идти всё хуже.
Сегодня мы рассмотрим цены на продукцию красной команды и попробуем найти в ней положительные стороны. Обойдёмся без сравнений с NVIDIA, оставив это для следующего раза. Итак, за 57 тысяч вы можете купить Radeon RX 6800. Потенциального владельца этого графического чипа ожидает 16 Гб видеопамяти и довольно высокая производительность. Цена в России не является выгодной, но проблема здесь не в производителе и уж точно не в магазине. Курс рубля за месяц снизился с 68-к-1 до 75-к-1. А ведь ещё в декабре за 1 доллар давали 62 рубчика. Пока на глобальном рыке не стартуют большие скидки, цена Radeon RX 6800 в РФ будет только расти. Запаса прочности достаточно даже для 4К, хотя многое зависит от процессора и самого компьютера. В целом потенциал у видеокарты есть, а жизненный цикл завершится ещё очень нескоро.
За 46 тысяч можно отхватить Radeon RX 6750 ХТ. А вот это очень заманчивое предложение. Дело в том, что существует так называемая красная черта, дороже которой многие геймеры просто не готовы платить за видеокарту. Нет никаких сомнений, что 50 тысяч – это и есть тот порог, выше которого не хочется подниматься. Ну а Radeon RX 6750 ХТ неплохо решает проблемы запуска игр в разрешении 2К, а значит подходит для 95% всех геймеров. Видеокарта может предложить 12 Гб видеопамяти, что даже через пару лет будет достаточно для требовательных новинок. Ну а наличие скоростной видеопамяти – это ещё один плюс в копилочку. Присмотритесь к Radeon RX 6750 ХТ, если вы хотели взять оптимальное решение для своего нового монитора с разрешением 2К.
40 тысяч рублей – это ещё один порог, ну а Radeon RX 6700 ХТ прекрасно вписывается в свою цену. Всё дело в том, что две последние видеокарты построены на одном и том же графическом чипе и отличаются только скоростной видеопамятью 18 Гбит/с против 16 Гбит/с. Это значит, что можно смело экономить, если вы полагаете, что вам это нужно. Radeon RX 6700 ХТ ничем не хуже старшего графического чипа, но в сложных сценах будет работать не так хорошо, как Radeon RX 6750 ХТ. Ну и не забывайте, что все эти различия актуальны только в том случае, если вы нашли деньги на современный мощный процессор. Ну а если вы томитесь на Core i3-9300, то нет никакого смысла брать такие дорогие видеокарты, ведь старый камень не способен раскрыть их потенциал.
Уж лучше купите Radeon RX 6650 ХТ. Даже если у вас не самый быстрый процессор, потенциал этой видеокарты он точно раскроет, ведь речь идёт о нетребовательном графическом чипе, который неплохо впишется в любую систему. Здесь всего 8 Гб видеопамяти, но для 1080р точно хватит, а во многих играх можно использовать масштабирование, что позволит погонять даже в 2К. Radeon RX 6650 ХТ чрезвычайно экономная, а мы советуем присмотреть к этой видеокарте тем, кто искал выгодное, но не самое дорогое решение.
Вообще, если вы хотите получить максимум от современных игр, то опускаться ниже Radeon RX 6650 ХТ мы не рекомендуем, но всегда бывают ситуации, когда на карте нет денег, а играть ужасно хочется. В этом случае выручит Radeon RX 6500 ХТ. Видеокарта не хватает звёзд с неба, ведь у неё всего 4 Гб видеопамяти и очень скромная шина на 64 бита. Не стоит гонять на ней в новинки выше средних настроек в 1080р, но ведь мы говорим о настоящем компромиссе, а значит самое время взвесить все за и против. Radeon RX 6500 ХТ – это не лучший, но и не худший выбор, и уж точно одна из самых недорогих видеокарт на рынке, способная тянуть все игры в 1080р.