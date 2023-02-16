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Почему видеокарты AMD никто не покупает – выбираем лучший графический чип без фанатизма
Если присмотреться, то среди видеокарт AMD можно встретить выгодные решения
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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Если вам сказали, что NVIDIA делает самые лучшие видеокарты, то знайте – вас обманули. Обычно, если кто-то пытается манипулировать мнением десятков и даже сотен миллионов людей, то дело в больших и очень больших деньгах. Мы не знаем, почему Лиза Су ведёт себя так, словно побитый школьник, не пытаясь давать сдачи своему конкуренту. Возможно, дело в договорняке между родственниками, но сегодня дела у AMD идут отвратительно, а до момента, когда будет виден свет в конце туннеля, ещё очень далеко.

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В чём бы ни была причина пассивности Лизы Су, при покупке видеокарты стоит смотреть на соотношение цены и быстродействия. Большая часть геймеров уверена в том, что корабль AMD пошёл ко дну, а постоянные вбросы в прессе добивают компанию. Например, тот факт, что драйверы для графических чипов нового поколения вышли на месяц раньше, чем для поколения прошлого, муссировался в прессе неделю. Ну а стоило нескольким пользователям поймать синий экран смерти после установки драйверов, как весь интернет снова загудел об отвратительном качестве программного обеспечения AMD. И не сомневайтесь, кто-то очень много платит за то, чтобы ничего не менялось, а пока Лиза Су не одумается, дела будут идти всё хуже.

Сегодня мы рассмотрим цены на продукцию красной команды и попробуем найти в ней положительные стороны. Обойдёмся без сравнений с NVIDIA, оставив это для следующего раза. Итак, за 57 тысяч вы можете купить Radeon RX 6800. Потенциального владельца этого графического чипа ожидает 16 Гб видеопамяти и довольно высокая производительность. Цена в России не является выгодной, но проблема здесь не в производителе и уж точно не в магазине. Курс рубля за месяц снизился с 68-к-1 до 75-к-1. А ведь ещё в декабре за 1 доллар давали 62 рубчика. Пока на глобальном рыке не стартуют большие скидки, цена Radeon RX 6800 в РФ будет только расти. Запаса прочности достаточно даже для 4К, хотя многое зависит от процессора и самого компьютера. В целом потенциал у видеокарты есть, а жизненный цикл завершится ещё очень нескоро.

За 46 тысяч можно отхватить Radeon RX 6750 ХТ. А вот это очень заманчивое предложение. Дело в том, что существует так называемая красная черта, дороже которой многие геймеры просто не готовы платить за видеокарту. Нет никаких сомнений, что 50 тысяч – это и есть тот порог, выше которого не хочется подниматься. Ну а Radeon RX 6750 ХТ неплохо решает проблемы запуска игр в разрешении 2К, а значит подходит для 95% всех геймеров. Видеокарта может предложить 12 Гб видеопамяти, что даже через пару лет будет достаточно для требовательных новинок. Ну а наличие скоростной видеопамяти – это ещё один плюс в копилочку. Присмотритесь к Radeon RX 6750 ХТ, если вы хотели взять оптимальное решение для своего нового монитора с разрешением 2К.

40 тысяч рублей – это ещё один порог, ну а Radeon RX 6700 ХТ прекрасно вписывается в свою цену. Всё дело в том, что две последние видеокарты построены на одном и том же графическом чипе и отличаются только скоростной видеопамятью 18 Гбит/с против 16 Гбит/с. Это значит, что можно смело экономить, если вы полагаете, что вам это нужно. Radeon RX 6700 ХТ ничем не хуже старшего графического чипа, но в сложных сценах будет работать не так хорошо, как Radeon RX 6750 ХТ. Ну и не забывайте, что все эти различия актуальны только в том случае, если вы нашли деньги на современный мощный процессор. Ну а если вы томитесь на Core i3-9300, то нет никакого смысла брать такие дорогие видеокарты, ведь старый камень не способен раскрыть их потенциал.

Уж лучше купите Radeon RX 6650 ХТ. Даже если у вас не самый быстрый процессор, потенциал этой видеокарты он точно раскроет, ведь речь идёт о нетребовательном графическом чипе, который неплохо впишется в любую систему. Здесь всего 8 Гб видеопамяти, но для 1080р точно хватит, а во многих играх можно использовать масштабирование, что позволит погонять даже в 2К. Radeon RX 6650 ХТ чрезвычайно экономная, а мы советуем присмотреть к этой видеокарте тем, кто искал выгодное, но не самое дорогое решение.

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Вообще, если вы хотите получить максимум от современных игр, то опускаться ниже Radeon RX 6650 ХТ мы не рекомендуем, но всегда бывают ситуации, когда на карте нет денег, а играть ужасно хочется. В этом случае выручит Radeon RX 6500 ХТ. Видеокарта не хватает звёзд с неба, ведь у неё всего 4 Гб видеопамяти и очень скромная шина на 64 бита. Не стоит гонять на ней в новинки выше средних настроек в 1080р, но ведь мы говорим о настоящем компромиссе, а значит самое время взвесить все за и против. Radeon RX 6500 ХТ – это не лучший, но и не худший выбор, и уж точно одна из самых недорогих видеокарт на рынке, способная тянуть все игры в 1080р.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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