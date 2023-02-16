Не всё так просто, но шанс точно есть

Иногда мы совершаем покупки, которые можно смело назвать безумными. Например, выбирая машину мы добавляем несколько опций, которые совершенно бесполезны, но могут стоить несколько сотен или даже тысяч долларов. Всегда хочется купить побольше йогуртов по скидке, даже если пришёл за чем-то другим, а шопоголики и вовсе способны потратить всю зарплату на бесполезные безделушки. Согласимся, что есть стойкие люди, которые всем этим не страдают, но автор данного материала в супермаркет на голодный желудок больше не ходит.

реклама

Может показаться, что с видеокартами всё иначе, вот только многие из нас делают выбор исходя из заблуждений, которые долгое время курсируют по сети. Прежде всего некоторые блогеры советуют покупать исключительно брендовые модели. Мотивы у всех разные, но якобы качество такой продукции выше. Неясно, о чём в данном случае идёт речь, ведь видеокарта – это не палка колбасы, а многочисленные тесты доказали, что разницы между Palit и ASUS почти нет. Согласимся, что вторая может иметь больший разгонный потенциал, вот только лишь единицы геймеров занимаются оверклокингом. Есть и другие проблемы, о чём мы сегодня с вами и побеседуем.

Итак, в продаже есть несколько моделей на одном и том же графическом чипе, разница в цене между которыми огромна, а производительность идентична. Давайте подумаем, а стоит ли вообще игра свеч. За 180 тысяч вы можете купить GeForce RTX 4090, созданную специалистами GIGABYTE. Мы бы не стали называть компанию брендовой, но сама по себе видеокарта очень солидная и может похвастать полностью готовой системой жидкостного охлаждения. Неплохо, но стоит ли это переплаты в 40 тысяч рублей? Определённо нет. За 142 тысячи в наличии народная Palit, выполненная с соблюдением всех требований NVIDIA. Если вы хотите поразить ваших знакомых, то просто купите СЖО за 10 тысяч рублей, в любом случае вы потратите на 30 тысяч меньше, ну а мы полагаем, что нет никакого смысла переплачивать, ведь флагман и без всяких разгонов обладает ультимативными показателями скорости и излишен в 2023 году.

Точно такая же проблема и с GeForce RTX 4080, которую вы можете купить на 20 тысяч дороже или дешевле в зависимости от ваших запросов. Здесь всё тот же Palit за 104 тысячи и GIGABYTE за 127 000 рублей. В последнем случае вас не ждёт система жидкостного охлаждения, ну а менее дорогая ещё и получила заводской разгон. Можете сколько угодно рассказывать нам о невероятном оверклокерском потенциале. Если вы так полагаете, те переплачивайте 23 тысяч рублей, а после расскажите о своих достижениях в одном из материалов на нашем сайте. Мы же считаем, что только безумец может заплатить больше за видеокарту, если продукция дешевле ничуть не хуже. Ну а шутка про Palit не только набила оскомину, но и сильно устарела.

Если у вас есть 100 тысяч рублей, купите GeForce RTX 4080. Ну а если у вас в голове опилки, то берите крутую геймерскую GeForce RTX 4070 Ti за эту же сумму. И не страшно, что вы потеряете 15% чистой производительности, лишите себя 4 Гб видеопамяти и в целом получите неплохой, но не флагманский продукт. Если вы безумны, то этого не исправить, а переубеждать таких геймеров мы не планируем. Ну а для тех, кто привык думать головой, есть GeForce RTX 4070 Ti производства Palit. Вообще в мире есть и другие компании, выпускающие недорогие видеокарты, но в связи с санкциями они в Россию завозятся очень плохо. Именно поэтому Palit остаётся единственной альтернативой.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Считали, что подобное безобразие наблюдается только с новыми флагманами? Как бы не так, ведь даже GeForce RTX 3070 Ti может стоить безумных денег. Смотрите, за 81 тысячу вы можете купить GeForce RTX 4070 Ti. Дорого, но всё познаётся в сравнении, а сравнивать есть с чем, ведь за 74 тысячи рублей доступна GeForce RTX 3070 Ti, созданная заботливыми руками китайских мастеров под чутким присмотром ребят из ASUS. Не беда, что от ASUS тут только шильдик, а технологии уже давно не отличаются друг от друга, ведь элитные геймеры должны платить больше, а иначе бренды не смогут получать сверхдоходы. Ну а для разумных любителей компьютерных игр в наличии GeForce RTX 3070 Ti от всё той же Palit. Никаких откровений, но зато вы экономите немало денег, а видеокарта просто работает, не отягощая ваш кошелёк.