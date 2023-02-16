Что вообще происходит, и есть ли на рынке РФ альтернативы

Когда российские и международные аналитики дают оценку одним и тем же фактам, то часто не сходятся не только во мнении, но в количественных фактах. Например, ещё летом 2022 года полупроводниковые гиганты отчитались перед сонным Джо о том, как они поставили российский рынок на колени. Якобы, новых процессоров и видеокарт на рынок РФ не поступает, а значит уже совсем скоро русские вернутся в каменный век. Согласимся, что первые месяцы было сложно, а цены резко взлетели вверх ещё из-за падения курса рубля. Сегодня всё относительно стабильно, а оставшиеся в России компании стараются привлекать к себе как можно меньше внимания. Особенно сложно гигантским международным корпорациям, которые всегда на виду, поэтому были вынуждены обезопасить рынок сбыта в Европе и США путём продажи или передачи бизнеса российским гражданам. Контракты составлены таким образом, что иностранные владельцы в любой момент могут выкупить свой бизнес, но случится это не раньше, чем будут решены основные разногласия между Россией и США.

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Не так давно европейские издания разразились скандальными материалами, на тему нежелания большей части бизнесменов покидать рынок РФ. Как оказалось, всего 9% зарубежных компаний ушли, тогда как 91% делают вид, что их санкции не касаются. Эксперты отмечают, что политики оказывают давление на те или иные бренды, но добиться единства не выходит. Чего только стоят разногласия по поводу синтетического каучука, возникшие в рамках принятия 10-го пакета антироссийских санкций. Польша требует как можно быстрее наказать РФ, но Германия и Франция категорически против. Как оказалось, обе страны закупали синтетического каучука на 700 миллионов евро, но после принятия пакета санкций столкнуться с тем, что не смогут выпускать автомобили. Решение будет найдено, ведь США может помочь своим европейским друзьям. Правда и стоит синтетический каучук из Америки в несколько раз дороже российского. Ничего личного, только бизнес. По мнению экспертов, чем дольше будет длиться СВО, тем больше международных компаний покинет российский рынок. Питать иллюзий на этот счёт не стоит, а в подтверждение можно привести любопытный факт.

Как стало известно, уже вскоре с полок магазинов РФ исчезнет «Виагра». Ещё в 2022 году ООО «Виатрис» предупредило о планах покинуть российский рынок, а речь идёт о препарате с действующим веществом силденафил. Поскольку производство подобного препарата в РФ не ведётся, то могут возникнуть сложности с поставками знакомых многим нашим читателям таблеток. Представители американской фармацевтической компании «Viatris» были категоричны в своих заявлениях и заявили о том, что больше не готовы работать в России. В целом крупные компании стараются дистанцироваться от политики, поэтому «Viatris» не делает громких заявлений, оставляя место для обратного манёвра. Как и с большинством других компаний, ожидать скорого возвращения не приходится, а между тем «Виагра» считается одним из самых популярных препаратов и пользуется высоким спросом.

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Представители Минпромторга отмечают, что техническая возможность для производства в России препарата с действующим веществом силденафил имеется. Он прошёл все необходимые исследования, а выпуск может быть налажен в самое ближайшее время. Одновременно с этим эксперты отмечают, что в рознице есть так называемые дженерики. Напомним, согласно международному патентному законодательству, спустя 15 лет после появления оригинального препарата, любая компания может создать аналог на основе действующего вещества и продавать в любой стране мира. У «Виагры» есть немало аналогов с разной эффективностью, поэтому знакомые с проблемой эксперты уверены, что российским мужчинам переживать не стоит. Ну и уже вскоре оригинальный препарат появится в аптеках в рамках параллельного импорта. Что же, на этот раз планы империалистов повлиять на демографическую ситуацию в России не увенчались успехом. Поскольку поставками дженериков занимается множество компаний, то лишить РФ лекарства не выйдет, а собственные мощности позволят полностью отказаться от разрекламированной «Виагры».