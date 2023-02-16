Судя не по всему, город обороняет не меньше 90 батальонов

Судя по всему, в последнее время многие так называемые эксперты потеряли ощущение реальности, пытаясь донести до читателей свои бредовые мысли. Многие говорят о скором захвате восточных областей Украины, а некоторые уже строят планы по переходу под контроль РФ Одессы и всего юга. Отдельные личности уверяют читателей в том, что вскоре русский солдат дойдёт до Берлина, где водрузит свой флаг. Сложно сказать, что находится в головах у подобных горе-аналитиков, но есть прямые свидетельства того, что ничего подобного не случится. Прежде всего стоит обратить внимание на мнение о наступательных операциях В. Путина. Президент России прямо сказал, что нужно беречь жизни солдат, а значит судьба конфликта будет решаться не только по итогам побед на поле боя, но и в ходе политических уступок и верных шагов на мировой арене. Ну или послушайте, что об этом думает Пригожин, который прямо рассказал о том, сколько времени понадобиться на взятие под контроль всего Донбасса. Напомним, по его словам, на это уйдёт до двух лет, тогда как выход к Днепру займёт 4 долгих года. Есть и другие заявления, но суть сводится к тому, что оценка производится на основе продвижения российских войск за последние месяцы без наращивания группировки, проведения мобилизации и активизации боевых действия на нескольких направлениях.

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Ну а пока из каждого утюга рассказывают о том, что близится переломный период СВО, многие забывают, что вообще происходит. Так, популярным стало изречение «перемалывание» противника. Задумайтесь, что вообще всё это значит. Представьте себе, что Россия получит контроль над Одессой, Запорожьем, и даже Харьковом, при этом сможет избежать масштабных разрушений этих городов. Судя по всему, Киев делает всё возможное, чтобы мобилизация наиболее активно велась именно в русскоговорящих регионах, где долгое время поддерживали Россию. Подумайте, как будут относиться к новой власти жёны, матери и просто знакомые тех, кто был погиб в ходе перемалывания украинских войск. Нет никаких сомнений, что не очень хорошо, ну а чем дольше будет длиться боевые действия, тем больше будет у обычных украинцев поводов не желать прихода России. Замкнутый круг, найти выход из которого крайне сложно.

Ну а сегодня основные боевые действия идут под Бахмутом. По данным Пригожина, там сосредоточено до 90 батальонов общей численностью до 50 тысяч человек. Подсчитать общее количество крайне сложно, поскольку перманентная мобилизация позволяет постоянно пополнять состав, бросая новобранцев на горячие участки. Глава ЧВК «Вагнер» отмечает, что противник очень хорошо подготовился, а укрепления возводятся буквально в каждом огороде. «Музыканты» продвигаются на 50-100 метров в день, методично выдавливая противника, но для широкомасштабного наступления нужны совершенно иные силы. В интернете есть интервью основателя ЧВК, где он подробно останавливается на важности Бахумта (Артёмовска). По его мнению, есть несколько причин, которые не позволяют Киеву оставить город. Прежде всего речь идёт о политической подоплёке, ведь Зеленский обещал европейским лидерам удержать город любой ценой. Под это выделяются деньги, идёт оружие, а значит именно сюда направятся основные оборонительные резервы.

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Вторая причина состоит в том, что это хороший логистический хаб, контроль над которым позволит армии РФ увеличить возможности для переброски подразделений с одного направления на другой. Украина не может такого позволить, поэтому продолжит сопротивление. Ну и не стоит списывать со счетов моральную составляющую. Если вы помните, не так давно президент Украины лично посещал город, где пообещал не сдавать его русским. Компания получила широкую поддержку в прессе, а значит миф о несокрушимости украинских солдат должен подпитываться при любых условиях. Падение гарнизона сильно ударит по моральному духу патриотически настроечных украинцев. Что до сроков перехода Бахмута под контроль армии РФ, то Пригожин полагает, что окружить украинскую группировку удастся в марте или апреле. Основатель «Вагнера» отметил, что гадать крайне сложно, поскольку есть масса других факторов. Так, он отметил, что не стоит недооценивать противника, ну а мы напомним, что большую часть украинских солдат составляют мобилизованные продавцы шаурмы, мастера по ремонту компьютеров и обычные работяги, которые никогда раньше не брали в руки оружие. Основная масса никогда не хотела воевать, но выбора обычным людям политики не предоставляют.