Похоже, это действительно был метеорологический зонд

Всю прошлую неделю западная пресса активно муссировала тему китайского аэростата. Совершенно неожиданно выяснилось, что не только американцы могут шпионить за всем миром, но и у других стран есть аналогичные претензии. Такой наглости янки снести не могли, но проблема оказалась намного шире, ведь китайский аэростат спокойно летал над США, не встретив никакого сопротивления. Местные патриоты тут же потребовали уничтожить злостного шпиона и наказать зарвавшихся китайцев, но цель оказалась настолько сложной, что поразить её какое-то время не было никакой возможности. Всё дело в том, что аэростат умудрился забраться на высоту 100 километров, где его не могли достать ни средства ПВО, ни истребители. Чуть позднее шарик снизился, где его и настиг F-22. Что любопытно, для этого использовалась высокоточная и самая современная ракета, AIM-9X «Sidewinder». Местная пресса пишет, что случай исключительный, а причина в том, что аэростат оставляет слабый тепловой след, а сбить его вышло только потому, что воздушные потоки отнесли его на высоту 20 километров.

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Словом, янки потратили массу сил и нервов, а Байден грозно помахал в сторону Китая кулачком. Власти Поднебесной тут же выразили свой протест, мотивируя такую позицию тем, что американцы уничтожили обычный метеорологический зонд. Якобы, контроль над ним был потерян, а сам он позволял замерять различные характеристики атмосферы и не имеет ничего общего с военными целями. Поскольку у США свои резоны, то слушать китайцев никто не стал, а воздушный шар удалось выловить только в 7 февраля. Теоретически, сонный Джо уже должен был сделать целый ряд шокирующих заявлений, но пока дедушка молчит, а пресса шумит. Американские журналисты пытаются разобраться в проблеме и приводят следующий пример. Допустим, 7 февраля аэростат выловили, но на борту судна, которое доставляло устройство не нашлось подходящих специалистов, либо был отдан приказ не демонстрировать гражданским обломки. Уже 8 февраля китайский аэростат-шпион должен был попасть в руки специалистам, которые за несколько минут должны были отыскать там секретные передающие устройства, а также записывающие камеры. Вот только на календаре 10 февраля, а никаких заявлений нет.

Журналисты The New York Times уже пообщались с высокопоставленным представителем Пентагона, получив самые свежие данные из первых рук. Как выяснилось, эксперты уже собрали и тщательно изучили все уцелевшие объекты. Пока официальная версия такова, что аэростат был связан с военными ведомствами КНР, а сами эксперты разрабатывают несколько версий произошедшего. Источник в Пентагоне сообщил, что на аэростате обнаружены солнечные батареи, что позволяло воздушному шару находиться в воздухе продолжительное время без посадки. Мало того, была найдена антенна, которая теоретически могла передавать некие сигналы и даже идентифицировать объекты на расстоянии. Вполне возможно, что именно она шпионила за американскими секретными объектами, хотя сам чиновник не смог дать чётких пояснений каким образом вообще аэростат мог вести наблюдение с помощью небольшой антенны. Ясно одно, до того, как шар был обнаружен в воздушном пространстве США, он преодолел все континенты и прошёл над 40 странами. Тот факт, что никто ничего не обнаружил, крайне встревожил американцев, ну а у журналистов есть своё мнение на происходящие события.

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Похоже, что аэростат действительно был метеорологическим зондом. Если бы это было не так, то мы бы уже об этом знали, а так кроме возможно и теоретически представители Пентагона ничего не могут сказать. Но это в частной беседе, тогда как официальные лица и вовсе отмалчиваются. Похоже, США тянут время, а значит пытаются снять напряжённость в отношениях с китайцами, которая возникла после уничтожения шара. Уже сегодня ясно, что использование истребителя оказалось чрезмерным, а Китай ожидает если не извинений, то хотя бы признания своей неправоты. Скорее всего, в Белом доме предпочтут замять дело с аэростатом, ведь публично извиняться янки никогда не станут.