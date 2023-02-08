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Как Китай открыл ящик Пандоры – почему США не могут сбивать аэростаты, и чем хорош советский МиГ-31
Ни один самолёт в мире кроме российского МиГ-31 не способен подниматься на высоту, необходимую для поражения подобных объектов
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Прежде всего нужно понимать, что использование аэростатов для слежения за потенциальным противником придумали не китайцы. Ещё во время Холодной войны, НАТО активно использовало управляемые воздушные шары для шпионажа за теми или иными объектами на территории СССР. Аэростаты запускали с территории стран НАТО, а после они спокойно летали с запада на восток, находясь в центре воздушных потоков. Использовался широкий арсенал средств фиксации, что позволяло изучить местность над СССР в деталях. Поскольку высота аэростатов намного ниже, чем летают спутники, то и точность фотографий была выше, а это уже повышенная опасность для военно-промышленного комплекса страны. Предельная высота аэростата не превышала 45 километров, ну а в СССР были разработаны специальные ракеты, умеющие сбивать дрейфующие аэростаты. В какой-то момент янки утихомирились, ну а по пути дядюшки Сэма решили пойти китайцы. 

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Как вы могли слышать, недавно над США обнаружился дрейфующий аэростат. Китай подтвердил, что большой воздушный шар был выпушен с территории Поднебесной, но категорически отверг все претензии относительно наличия на объекте устройств для слежения и фиксации местности. Якобы, американцы обнаружили метеорологический зонд, который случайно потерялся и каким-то образом попал в воздушное пространство США. Казалось, что американцы должны как можно быстрее сбить нарушителя, вот только аэростат кружил на высоте 100 километров. Неясно, как вообще подобный шар умудрился так высоко забраться, но после такого сюрприза даже видавшие виды американцы призадумались. Сонный Джо отдал приказ сбивать, после чего был поднят в воздух F-22, который и прекратил издевательства китайцев над гордым американским народом. Поскольку речь идёт о большом воздушном шаре, то сам аппарат после встречи с демократической ракетой почти не пострадал. Газ из него быстро улетучился, а сам он упал. Сегодня янки выловили шарик, а значит уже скоро мы узнаем больше подробностей на эту тему.

Специалисты отмечают, что в момент удара аэростат находился на высоте 20 километров, а значит представлял собой не самую сложную цель. Но тот факт, что китайский шарик спокойно прошёл над территорией множества стран НАТО, говорит о том, что сбивать подобные объекты просто нечем. F-22 подобрал оптимальный момент, когда аэростат снизился, вот только всё могло сложиться иначе, если бы шар действительно управлялся китайцами. Эксперты отмечают, что инцидент мог быть показательным и должен был продемонстрировать возможности Китая безнаказанно шпионить за военными объектами прямо над территорией США. При этом летящий на высоте 40 километров шар является очень сложной целью. Мало того, возможности удалённого управления позволяют устройству зависать, обходить облака и в целом двигаться по любой траектории, что тут же превращается в головную боль для военных. А всё дело в том, что рабочая высота для современных самолётов не выше 15 тысяч метров, а значит требуется наличие ракет, не только способных преодолеть расстояние 20 километров и больше, но и корректироваться во время полёта. Но и это ещё не всё, ведь большой воздушный шар не только нужно идентифицировать, но и навестись на него, а это почти невыполнимая цель. Оказывается, аэростат не оставляет на небе теплового следа, а значит все продвинутые ракеты просто бесполезны. 

Американская пресса долго критиковала вояк за то, что они так долго не сбивали китайский аэростат. Похоже, что просто не было возможности, а янки ждали, пока поверхность шара нагреется. Якобы, объект был сбит при помощи самой высокотехнологичной ракеты AIM-9X «Sidewinder», а удачное попадание обеспечивалось снижением шара и нагревом его под солнечными лучами. Что любопытно, Россия находится в лучшем положении, поскольку имеет в распоряжении МиГ-31, который на короткое время способен подниматься на высоту до 30 километров. Ничего подобного ни американский F-35, ни даже российский Су-57 не могут, не говоря уже о китайских и французских самолётах. МиГ-31 вооружён пушкой ГШ-6-23, которая изначально была создана как средство для борьбы с американскими аэростатами и может за пару секунд выстрелить весь боезапас в 260 патронов. Теоретически, дальность полёта снаряда ГШ-6-23 не превышает 2 километра, но на высоте от 20 километров и выше физика баллистики немного иная, поэтому расстояние поражения увеличится. На самом деле есть ещё ракеты, но сложности, о которых мы писали выше, могут помешать точному поражению аэростатов. 

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Эксперты полагают, что Китай открыл ящик Пандоры, поскольку ранее подобные вещи себе позволяли только американцы. Неясно, появятся ли аналогичные потерявшиеся китайские метеозонды над США в будущем, но прецедент создан, а ПВО стран НАТО не способно бороться с аэростатами. Как бы это странно не звучало, но все прорывные технологии оказались неэффективны против того, что человечество придумало сотни лет назад.

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#военные технологии
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