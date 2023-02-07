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О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
Не всегда стоит доверять тестам даже именитых ресурсов
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Давайте себе представим следующую ситуацию: вы долго ждали выхода нового поколения графических чипов. Цены оказались ощутимо выше, чем два года назад, но нужная сумма денег собрана. После непродолжительного изучения тестов вы понимаете, что GeForce RTX 4070 Ti идеально подходит для вашего монитора с разрешением 4К, а значит выбор сделан. И всё бы ничего, вот только дома вы начинаете понимать, что показатели быстродействия вашего компьютера намного ниже, чем было в эталонном тесте.

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С такой проблемой сталкиваются многие, но часть геймеров просто ничего не замечает, а главная проблема заключается в методике тестирования. Так, если стоит задача сравнить производительность видеокарт, то берётся самый скоростной процессор Core i9-13900K. Ну а если эксперты выясняют различия между камнями, то обязательно используют в тесте GeForce RTX 4090. Увы, но у обычных геймеров ничего подобного нет, поэтому и итоговый результат намного ниже ожиданий. Мы полагаем, что ориентироваться на тесты стоит с большими оговорками, ведь не всем нужна дорогая видеокарта и самый мощный процессор. 

Сегодня мы рассмотрим два флагмана AMD, которые могут вызвать интерес потенциальных покупателей. Так, за 42 тысячи рублей вы можете купить Ryzen 9 5950Х. Это флагман прошлого поколения, которые всё ещё демонстрирует огромную производительность, хотя и уступает новичкам в играх. Помните, что всё это верно с использованием видеокарты GeForce RTX 4090, а во всех остальных случаях различия между процессорами не такие явные. Прямым конкурентом выступает Ryzen 9 7950Х, который поступил в продажу в 2022 году. Здесь вас ждёт внушительный прирост быстродействия, вот только владельцы GeForce RTX 3070 ничего подобного не заметят. В синтетических тестах различия будут видны, но кого в наше время волнуют виртуальные попугаи? Не стоит забывать, что ваш Ryzen 9 5950Х заработает на материнской плате за сто долларов, тогда как для новомодного Ryzen 9 7950Х ничего дешевле 250 баксов в продаже нет. Энтузиасты расскажут вам о потенциале нового процессора, и будут правы лишь отчасти, ведь многие хотят получить недорогую, но мощную машину здесь и сейчас.

Поскольку выбор не ограничивается только продукцией красного лагеря, то мы предлагаем взглянуть на альтернативы Intel. Например, Core i9-13900KF стоит столько же, как и Ryzen 9 7950Х, но оказывается быстрее в играх и любых других задачах. О том, насколько точны тесты, вы могли прочитать выше, но тот факт, что перед нами самый быстрый процессор, никто не отменял. Просто помните, что не всегда самый быстрый процессор будет работать у вас также, как в эталонном тесте. 

За 43 тысячи можно купить Core i9-12900K. Этот камень кажется нам более выгодным, поскольку с видеокартой за 50 тысяч покажет аналогичное быстродействие с более дорогим Core i9-13900KF. Что до разгона, то мы рекомендуем оставить ваш Core i9-12900K в покое. Помните, что он никогда не станет таким же быстрым, как флагман нового поколения, поэтому оверклокеры только зря потратят деньги и время. Намного выгоднее взять бюджетный комплект, а основной упор сделать на сам камень и видеокарту. В результате раскрыть потенциал Core i9-12900K вам не удастся, но сэкономить точно получится.

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Core i7-13700KF поставит точку в нашем материале. Возможно, это самый выгодный флагман на рынке. Посудите сами: по своему быстродействию в играх он почти не уступает лидеру, но стоит намного дешевле. Теоретически, Core i7-13700KF можно разогнать, докупив дорогую материнскую плату и оверклокерскую оперативную память. Стоить такое удовольствие будет недёшево, а результат может разниться в зависимости от вашего везения. Выбирайте тот вариант, который нравится вам больше, ну а мы лишь отметим, что сборка на Core i7-13700KF может быть очень недорогой, ведь под него в наличии как материнские платы для энтузиастов, так и бюджетные модели.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
andrew_riddler
22:07
Нет,ты лучше скинь скрин где я написал что я лучше кого то либо. А то как то нехорошо.потому что это не правда
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Nutty8661
22:07
Как-то не сильно доходчиво они тебе объяснили....
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
-=metallist=-
22:06
Эй, вежливый шеша, видос специально для тебя - посмотри и слейся, куда ты там любишь традиционно... https://bastyon.com/3rm?v=9322a1cd973173acc96be6bf71cb7096c35a9f084d5b8a35ce9f42c15ae01d2d
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Nutty8661
22:05
Потому что ты решил что ты лучше их, а я тебе пишу потому что ты не лучше их... Ты ж написал что не голосовал... А не они не голосовали...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
Вежливый B-R-A_D-L-E-Y
22:05
так что не так. я спросил виновато ли нато в том, что на рахе страдает мирняк от взрыва газа. где тут фейк? вопрос вообще фейком быть не может. это же вопрос а не утверждение могу и по другому спроси...
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
D3m0n
22:04
А, вот оно что. В новостях нигде не встречал. У вас только в Алексине бывал и в самой Туле.
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
EDDISON
22:03
за 70 я и тишку куплю , а обычную давайте таки за 50 https://www.compday.ru/komplektuyuszie/videokarty/335210.htm
Продажи GeForce RTX 4070 могут начать в апреле
andrew_riddler
22:03
Сказали
Шойгу: вмешательство НАТО в специальную-военную операцию грозит «непредсказуемой» эскалацией
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