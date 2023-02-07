Не все видеокарты могут похвастать хорошим соотношением между ценой и производительностью

Западная пресса пишет о том, что совершенно неожиданно GeForce RTX 4090 ворвалась в список самых популярных видеокарт на рынке. Может и ворвалась, но только потому, что ранее NVIDIA провела масштабную рекламную акцию. Из каждого утюга нам рассказывали о том, что перед нами лучшая видеокарта во Вселенной, которую с большой радостью раскупают геймеры по всему миру. Возникало ощущение, что только откровенные лузеры не могут себе позволить новый флагман, вот только в реальности среди любителей компьютерных игр нашлось не больше процента тех, кто поддался на уговоры Дженсена Хуанга и купил GeForce RTX 4090.

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Ещё больше экспертов хвалит GeForce RTX 4070 Ti, вот только обычные геймеры бесконечно далеки от всего этого праздника, где баллом правят видеокарты за две тысячи долларов. Как вы могли заметить, есть популярные графические чипы, которые отлично продаются, но немало в рознице продуктов, остающихся незаметными для обычных геймеров. Кажется, что это провальные видеокарты, но всё не так просто, а сегодня мы попробуем изучить несколько таких продуктов, некоторые почти никто не обращает внимания.

GeForce RTX 3070 отличается внушительной производительностью, но стоит достаточно дорого, поэтому так и не смогла стать массовой. Энтузиасты предпочитают брать видеокарты с приставкой “Ti”, а менее зажиточные геймеры и вовсе экономят. А между тем за свою цену GeForce RTX 3070 способна предложить даже больше, чем вы ожидаете. Рассчитывать на доступ к играм в 4К не стоит, запомните это, а вот 2К будет в самый раз. Немного смущает небольшое количество видеопамяти, но это уже нерешаемая проблема, а значит нужно выбирать. GeForce RTX 3070 имеет неплохой потенциал и со временем просто будет работать в разрешении 1080р. Возможно, вас это не устроит, после чего видеокарта уйдёт к новому владельцу, но это уже не так важно, ведь сегодня она не будет доставлять вам неприятностей.

Если геймеры и покупают GeForce RTX 3060, то стремятся взять модель на 12 Гб видеопамяти. На самом деле всё логично, вот только стоит такая видеокарта достаточно дорого, тогда как GeForce RTX 3060@8 Гб вы можете отхватить за 30 тысяч рублей. Решение перспективное, а для 1080р такой видеокарты будет достаточно. Скорее всего, даже в 2024 году она сможет тянуть все игры на максимальных настройках графики, поэтому экономия и кажется нам в данном случае верным выбором. Что до 12 Гб, то здесь не всё так однозначно. Дело в том, что игры начинают требовать больше памяти в разрешении 2К и тем более 4К. Поскольку GeForce RTX 3060 предназначена для 1080р, то наличие 12 Гб видеокарте без надобности. Вот такая математика, позволяющая сохранить несколько тысяч рублей в кармане.

А вот GeForce RTX 2060 Super - это действительно нестандартное решение. Может показаться, что перед нами сильно устаревшая видеокарта, вот только быстродействие не измеряется временем, ведь самое главное, чтобы игры шли без запинок и подвисаний. GeForce RTX 2060 Super немного быстрее GeForce RTX 3060, но это не главное достоинство данного продукта. Всё дело в том, что у GeForce RTX 2060 Super стоит 256-битная шина. За счёт этого во многих играх она работает более плавно. Заметить нечто подобное можно только с современным процессором, ну а мы оставляем вам манёвр для выбора, ведь у геймеров всегда должна быть альтернатива.

Со стороны AMD вас поджидает Radeon RX 6700 ХТ. Видеокарта на 5500 рублей дешевле GeForce RTX 3070, но может предложить аналогичную производительность. Эксперты вам расскажут, что с процессором за 60 тысяч рублей, материнской платой за 50 тысяч и оперативной памятью DDR5 графический чип NVIDIA окажется быстрее. Согласимся с этими ребятами, вот только у нас с вами нет такого комплекта, поэтому определяющим может стать количество видеопамяти. А здесь Radeon RX 6700 ХТ явно выходит в лидеры. Уже сегодня вам на 8 Гб видеопамяти может быть тесно в 2К, а завтра станет только хуже. Мы не сгущаем краски, ведь всегда можно сбросить настройки графики. И всё же, Radeon RX 6700 ХТ здесь выглядит предпочтительнее, хотя и пользуется минимальным спросом.

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Если уж разговор зашёл о видеокартах, которые имеют неплохой потенциал, но не пользуются спросом, то стоит обратить внимание на Radeon RX 6600. Это настоящий рекордсмен, обладающий отличными показателями быстродействия. Мало того, такая видеокарта ещё и крайне нетребовательна к блоку питания и стоит до 30 тысяч рублей. Обязательно к ней присмотритесь, если у вас есть планы купить видеокарту для игр в народном разрешении.