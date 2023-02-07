Один из первых инвесторов вложил в криптовалюту всего 800 долларов, но так и не стал миллионером

До 2021 года так называемые мемные криптовалюты почти никто не замечал. В результате монеты спокойно лежали на дне, не привлекая внимание обычных пользователей. Энтузиасты покупали и продавали Dogecoin, но допустить того, что собака с картинки получит всемирную известность, никто не мог. До сих пор неясно, по какой причине Илон Маск решил обратить внимание на Dogecoin. Сам миллиардер делал несколько противоположных заявлений, поэтому прийти к окончательным выводам сложно. Например, в одном из разговоров с журналистами он заявил, что о существовании криптовалюты узнал от своих сотрудников. Якобы, они поведали ему о преимуществах актива, после чего основатель Tesla загорелся идеей превратить Dogecoin в самую узнаваемую криптовалюту на планете. Маркетинговая компания длилась несколько месяцев, а сам Илон уверял, что делает это по доброте душевной. В какой-то момент Маск признал, что купил для своего сына большое количество монет, а пресса неоднократно заявляла, что миллиардер проводит масштабные махинации, являясь одним из крупнейших держателей этого цифрового актива.

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В конце концов Илону всё это наскучило (а может были другие причины), ведь уже больше года он почти не упоминает Dogecoin. За это время криптовалюта сильно подешевела, но стоит напомнить, что именно с лёгкой руки Маска появились десятки конкурирующих криптовалют, самой удачной из которых стала Shiba Inu. В какой-то момент из ничего не стоящего актива эта мемная криптовалюта превратилась в настоящего гиганта, а инвестиции разработчиков простираются далеко за пределы цифровых активов. Так, создаются компьютерные игры, вкладываются деньги в рекламу и выпускается сопутствующая продукция. В 2021 году некоторые из инвестировавших в эту криптовалюту тысячи долларов людей превратились в миллионеров, но большая часть всё же разорилась. Аналитики IntoTheBlock отмечают, что 54% тех, кто вложился в Shiba Inu, потерял свои средства, а вернуть инвестиции почти невозможно, поскольку в перспективе ожидать взрывного роста актива не приходится. А вот с Dogecoin ситуация противоположная, ведь 63% всех тех, кто купил какое-то количество монет, сегодня могут заявить о получении прибыли. Аналитики отмечают, что прибыль может быть большой или маленькой, но суть от этого не меняется, ведь первая мемная криптовалюта продемонстрировала более высокую устойчивость, чем молодые конкуренты.

Есть мнение, что следующие несколько лет окажутся сложными для альткоинов. Предсказать судьбу Биткоина и Эфира сложно, но появление криптовалютного законодательства – это уже решённый факт. Давление политической системы будет оказываться на весь сектор, но выстоят не все. Возможно, именно по этой причине недавно пришли в движение 2 миллиона монет Dogecoin, пролежавшие без дела больше девяти лет. Если быть точным, то неизвестный владелец купил 2 043 137 DOGE 31 декабря 2013 года. Не исключено, что это был своеобразный подарок на Новый год, или шутка, но после этого монеты оставались нетронутыми, а несколько дней назад неизвестный владелец вначале запустил пробную транзакцию на 10 тысяч монет, а после перевёл всю сумму на другой кошелёк.

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Аналитики полагают, что речь необязательно идёт о торговой операции, хотя всё указывает на то, что именно так и произошло. 31 декабря 2013 года 2 миллиона монет стоили всего 800 долларов, ну а на момент перевода они оценивались в 187 тысяч долларов. Несложно подсчитать, что неизвестный инвестор заработал в 233 раза (20 000%) больше, чем вложил. Такое случается крайне редко, а первые энтузиасты, которые поддерживали криптовалюты 10 лет назад, канули в Лету. Многие открыли собственные успешные проекты, поэтому не хотят вспоминать о том, как много лет назад принимали участие в финансовых авантюрах. Кстати, не меньше 20% всех монет Биткоина можно назвать мёртвыми. Сложно сказать, есть ли у прежних владельцев доступ, либо они просто ждут своего часа. Как бы там ни было, но купивший 2 миллиона цифровых собак так и не стал миллионером, хотя легко мог это сделать в 2021 году, когда курс Dogecoin находился на максимальном уровне. Источники: 1, 2, 3.