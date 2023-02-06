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Цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вверх - когда ждать скидок и стоит ли переплачивать за флагманы
Изучаем наиболее выгодные решения, которые подорожали не так сильно
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Январь завершился, а вместе с ним исчезли все надежды на то, что курс рубля вернётся к отметкам начала декабря 2022. Похоже, всё идёт к сценарию, в рамках которого национальная валюта будет медленно дешеветь. Аналитики полагают, что главная причина заключается в резком уменьшении реальной прибыли от экспорта нефти и газа. Поскольку партнёры РФ требуют скидок за свою лояльность, платить за всё придётся обычным работягам. Импортная продукция уже стала дороже, а первыми подорожали видеокарты и процессоры.

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Сегодня можно констатировать, что цены снова пошли вверх, поскольку курс рубля приближается к 71-к-1, а значит розница не может больше удерживать стоимость на прежнем уровне. Хорошие предложения ещё остались, а сегодня мы рассмотрим несколько видеокарт NVIDIA, которые можно купить здесь и сейчас. По сравнению с декабрём 2022 года цены кажутся сильно завышенными, но будет ещё дороже, поэтому разумные геймеры должны как следует подумать о том, нужно ли дальше упорствовать. 

Начнём с GeForce RTX 4090. Ещё совсем недавно такую видеокарту вы могли охватить за 140 тысяч рублей, ну а сегодня она продаётся за 149 000. Если подумать, то для графического чипа такого уровня подобная переплата не является критичной, но это только на первый взгляд, ведь разумные пользователи неплохо умеют считать деньги. Сколько в итоге будет стоить GeForce RTX 4090, мы не знаем, но тот факт, что прежняя цена уже недоступна, не внушает оптимизма. Суперфлагман позволяет получать максимальный уровень производительности в любых играх. Можно сказать, что ещё не создана игра, способная разочаровать владельца GeForce RTX 4090. Особенно впечатляюще выглядит трассировка лучей, а эксперты полагают, что перед нами единственная видеокарта, которая на 100% соответствует требованиям трассировки. 

А вот GeForce RTX 4080 пока не подорожала. Стоит учитывать, что перед нами графический чип, который был неоднозначно принят игровым сообществом. С одной стороны - видеокарта обладает огромным потенциалом и очень быстрая. С другой - налицо неожиданное подорожание на 500 долларов, ведь GeForce RTX 3080 в 2020 году стоила 700 долларов, тогда как за GeForce RTX 4080 просят 1200 вечнозелёных и больше. Возможно, именно поэтому данная видеокарта не спешит дорожать. Спрос на неё оставляет желать лучшего, а перспектив для снижения официальной стоимости нет. Что поделать, ведь сегодня политика NVIDIA сводится к извлечению максимальной маржи. Окупится ли это в перспективе, или создаст для Дженсена Хуанга дополнительные проблемы, мы узнаем ещё не скоро, ведь запас прочности у компании огромный.

На пару тысяч подорожала GeForce RTX 4070 Ti. Это один из самых перспективных графических чипов 2023 года, который также не миновала судьба всех флагманов последнего поколения. Вам придётся заплатить за новинку значительно дороже, чем аналогичная видеокарта стоила несколько лет назад. Помните, что GeForce RTX 4070 Ti предназначена для тех, кто владеет монитором с разрешением 4К. Если у вас за компьютером стоит монитор на 2К, то можете смело переходить немного ниже. GeForce RTX 4070 Ti несомненно мощная и хорошая видеокарта, но всегда можно попытаться сэкономить, а мы попытаемся найти альтернативы, которые не сильно подорожали. 

GeForce RTX 3080 - это полный провал. Месяц назад за такую видеокарту просили 62 тысячи рублей, ну а сегодня по мановению волшебной палочки цена на 10 тысяч выше. Пожалуй, это единственный графический чип в нашем списке, который мы настоятельно рекомендуем вам обходить стороной. GeForce RTX 4080 имеет несомненные минусы, но GeForce RTX 3080 должна стоить значительно дешевле, поскольку упирается в GeForce RTX 4070 Ti. Помните, что новинка NVIDIA как минимум на 20% быстрее старого флагмана, а стоит всего на 10 тысяч больше. Если прибавить полное отсутствие DLSS 3.0, то смысла от GeForce RTX 3080 и вовсе нет. 

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GeForce RTX 3070 Ti подпрыгнула на пару тысяч рублей, но всё ещё остаётся оптимальным выбором для 2К. Споры о том, достаточно ли 8 Гб видеопамяти в 2023 году, не прекращаются, а мы полагаем, что GeForce RTX 3070 Ti остаётся актуальной, но не идеальной. Почитайте об этом в нашем материале.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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