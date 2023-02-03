А вот цены пока остались за кадром

Судя по всему, текущее поколение настольной графики от NVIDIA станет не только самым дорогим за всю историю, но и ознаменует новый этап, в рамках которого нас попытаются убедить в том, что видеокарты не могут стоить дёшево. Помните, ещё летом 2022 года Дженсен Хуанг бил себя в грудь и утверждал, что именно графический чип является основой игрового компьютера. Согласимся, что без видеокарты играть не получится, но это же можно сказать и об оперативной памяти, процессоре и даже блоке питания. Всё это части одной системы, а перетягивание каната в данном случае чревато последствиями. Так, мы уже видели доходы AMD и Intel. Первая кубарем катится вниз, лишившись маржи и продолжает получать прибыль только в серверном сегменте. Ну а Intel страдает системными проблемами, поскольку не может продавать достаточное количество процессоров, ведь на них просто нет покупателей.

реклама

Судя по тому, как быстро расходятся дорогостоящие флагманы NVIDIA в рознице, дела у зелёных пока идут нормально. Заметим, что количество энтузиастов с карманами набитыми до краёв деньгами сильно ограничено, поэтому Дженсену Хуангу срочно нужно выпускать менее дорогие решения. С ценами пока слишком много вопросов, ну а у Лизы Су и вовсе аврал. Прибыль от подразделения настольной графики обвалилась, но за счёт продажи чипов для игровых приставок удалось удержаться на краю. 2023 год будет намного сложнее предыдущего, поэтому самое время затягивать пояса, а единственным своевременным решением может стать выпуск линейки графических чипов серии Radeon RX 7000 по гуманным ценам. Инсайдеры утверждают, что раскопали сведения о некоторых технических характеристиках ещё не анонсированных видеокартах, о чём мы с вами и поговорим. Начнём с Radeon RX 7600, которая займёт нижний ценовой сегмент. Предполагается, что она получит тактовую частоту до 2600 МГц и скромный теплопакет 140 Вт. Благодаря этому она сможет вписаться в недорогую сборку с бюджетным блоком питания. Ожидается, что у Radeon RX 7600 будет 128-битная шина и 8 Гб видеопамяти. Также заявлены 32 Мб скоростного Infinity Cache и 28 вычислительных блоков. Инсайдеры полагают, что Radeon RX 7600 сможет бросить вызов Radeon RX 6600 ХТ или даже более мощной Radeon RX 6650 ХТ.

Radeon RX 7600 XT сможет претендовать на 32 вычислительных блока CU, тогда как большая часть характеристик останется неизменна. При этом ожидается повышенная тактовая частота до 2800 МГц и теплопакет 180 Вт. Также указывается на комплектацию со скоростной видеопамятью на 18 Гбит/с, ну а количество памяти и шина останется аналогичной указанной выше видеокарте (128/8). Radeon RX 7600 XT сможет бросить вызов Radeon RX 6700 XT, но окажется дешевле. А вот Radeon RX 7700 XT – это уже более солидное решение для энтузиастов. Тактовая частота не поднимется выше 2600 МГц, ну а теплопакет зафиксирован на уровне 225 Вт. При этом инсайдеры указывают на 192-битную шину, 12 Гб видеопамяти, способной разгоняться до 20 Гбит/с. Количество вычислительных блоков равняется 48, как и 48 Мб скоростного Infinity Cache. Предполагается, что Radeon RX 7700 XT сможет бросить вызов Radeon RX 6800 XT, но это неточно.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Что до Radeon RX 7800 XT, то она порадует тактовой частотой графического процессора 2800 МГц, теплопакетом 280 Вт и 256-битной шиной. Ожидается, что скорость видеопамяти (16 Гб) будет достигать 20 Гбит/с. 64 МБ Infinity Cache будут соседствовать с 60 вычислительными блоками CU, а сама Radeon RX 7800 XT окажется примерно равна Radeon RX 6950 XT. Поскольку ценовая ниша суперфлагмана уже занята, а в наличии есть Radeon RX 7900 XT за 900 долларов, то было бы логичным предположить, что за Radeon RX 7800 XT попросят не больше 700 долларов. Не исключено, что AMD пойдёт ва-банк, в результате чего цены будут скорректированы в сторону уменьшения. На самом деле инсайдеры пока не готовы говорить о рекомендованной стоимости новинок, а также совершенно ничего не знают о сроках появления ещё не анонсированных графических чипов, но и указанная выше информация может быть всего лишь спекуляцией, или нет, пока неясно.