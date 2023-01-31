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Одним из самых громких слухов 2022 года, который волновал геймеров на протяжение нескольких месяцев, без сомнения стали заявления инсайдеров о резком росте энергопотребления графических чипов NVIDIA следующего поколения. Нам рассказывали о том, что GeForce RTX 4090 будет стартовать с 600 Вт, а разогнанные с завода модели смогут сжечь до 800 Вт. В связи с этим предлагалось покупать блоки питания на 1500 Вт, а некоторые пессимисты и вовсе заговорили о необходимости брать отдельный блок только под видеокарту. Как вы знаете, слухи не подтвердились, поскольку эталонная версия флагмана NVIDIA потребляет 450 Вт. Похоже, вскоре появится более мощная видеокарта, которая оправдает хотя бы часть слухов на тему рекордно высокого теплопакета. Речь идёт о GeForce RTX 4090 Ti, которой прочат 600 Вт в стартовой комплектации, а значит в данном случает потребление выйдет за пределы одного штекера PCIe 5.0. Мы уже видели, как легко горит новый интерфейс, поэтому даже сложно представить себе, что будет с двумя такими кабелями. По данным инсайдеров, новинка получит до 18 432 ядер CUDA и 24 Гб видеопамяти, способной работать на тактовой частоте 24 Гбит/с.

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Предполагается, что за счёт усовершенствованного техпроцесса кристалла AD102 удастся повысить быстродействие суперфлагмана до 20%, при этом за счёт наличия отобранных графических чипов удастся поднять тактовую частоту на 200-300 МГц, благодаря чему показатели достигнут 3 ГГц. Предполагается, что GeForce RTX 4090 Ti займёт сразу 4 слота на материнской плате, а инсайдеры полагают, что стартовая цена окажется на уровне 2000 долларов, а выход намечен на третий квартал 2023 года. Всё это безумно интересно, вот только в последнее время геймеры только и делают, что смотрят на видеокарты, которые стоят в несколько раз больше, чем любители компьютерных игр готовы заплатить за доступ к развлечениям. Похоже, вскоре в продажу поступит ещё одна новинка, которая окажется недоступна обычным геймерам, но точно порадует энтузиастов. Речь идёт о GeForce RTX 4070. Совсем недавно графический чип засветился в базе GPU-Z, а инсайдеры предполагают, что какое-то количество видеокарт уже находится в руках партнёров NVIDIA, проходя соответствующие тестирования во внутренних лабораториях. 

Отметим, что пока точных данных о быстродействии ещё не вышедшего графического чипа нет, поэтому приходится довериться слухам. Предполагается, что GeForce RTX 4070 будет работать на тактовой частоте до 2475 МГц (на 135 МГц ниже чем старшая версия с приставкой «Ti»). Нет никаких сомнений, что в продажу поступят разогнанные модели, за счёт чего удастся устранить различия между видеокартами. Например, Colorful предложит 2505 МГц из коробки, но будут ещё более впечатляющие модели. Если вы обратите внимание на таблицу выше, то сможете заметить ощутимые различия между GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti. Как видите, старший графический чип намного более прожорливый, чем младший, а также ощутимо мощнее. А вот количество памяти, шина и пропускная способность останутся на одном уровне. Это любопытно, ведь обычно NVIDIA выделяет графические чипы с приставкой «Ti» именно за счёт более скоростной видеопамяти. Есть различия и по количеству ядер CUDA, ну а сами инсайдеры полагают, что информация может оказаться неточной. 

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Ожидается, что массовое производство стартует уже в феврале, а значит уже в апреле GeForce RTX 4070 и даже GeForce RTX 4060 Ti могут заглянуть на огонёк. Вчера мы изучали мнение инсайдеров, попытавшихся предсказать стоимость нескольких ещё не вышедших видеокарт NVIDIA. Повторимся, что очень многое будет зависеть от быстродействия новинок, но есть все основания предполагать, что эталонная версия GeForce RTX 4070 будет оценена в 650-700 долларов. Что до GeForce RTX 4060 Ti, то здесь слишком много неизвестных переменных, поскольку некоторые инсайдеры полагают, что этот графический чип также получит 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти. Ну а в указанной выше таблице всего 128 бит и 8 Гб. Поскольку в прошлом поколении в данном ценовом сегменте стояла более широкая 256-битная шина, то такое резкое уменьшение характеристик выглядит сомнительным, но не невозможным. 

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#видеокарты #geforce rtx 4070
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