Можно делать что угодно, пока за спиной стоит бесстрашный, но очень сонный Джо

ООН создавалась для того, чтобы регламентировать не только мирную жизнь нашей планеты, но и не позволять переходить границы во время ведения боевых действий. Существует множество конвенций и пактов, вот только все они не являются обязательными, а последствий для нарушителей может и не быть. Каждый арест митингующих российских оппозиционеров смакуется западной прессой с придумыванием пикантных подробностей. При этом сегодня в Украине во многих крупных городах проходят настоящие облавы. Полиция вместе с военными отлавливают мужчин и заталкивают их в машины скорой помощи и микроавтобусы. Сопротивляющихся избивают на глазах у прохожих, а после везут в военкомат. Там быстро составляется акт о прохождении медицинской комиссии по итогам которой годным признают даже людей с инвалидностью, ну а после родственники приносят бедолагам деньги и тёплые вещи, поскольку уже на следующий день происходит отправка в тренировочные центры. Не замечать всего этого в Европе не могут, поскольку в Украине действуют международные гуманитарные структуры, вот только ни одна крупная газета в ЕС не пишет о происходящем.

реклама

Скорее всего боятся, но некоторые имеют настолько искажённое понимание демократии, что готовы закрывать глаза на любые преступления, которые совершаются во благо США. При этом принято не только не публиковать спорную информацию, но и пытаться донести до читателей откровенную ложь. Например, 8 лет западная пресса писала о том, что по Донецку бьют российские ракеты, но стоит только одному из европейских журналистов рассказать о том, что он увидел своими глазами в Донецке, как карьера его тут же завершается. Некоторые любители фейков и вовсе берут фотографии ударов по Донецку, а после выдают их за кадры атак российской артиллерии в Киеве и другим городам, находящихся под контролем Украины. Словом, кривое зеркало в самом его уродливом воплощении. Кстати, а вы не забыли, по какой причине началось вторжение в Ирак? Помните, как американцы с трибуны ООН рассказывали нам о том, что подлый Усама бен Ладен производит химическое оружие? По итогам разрушительной войны обнаружить химическое оружие так и не удалось, но кого это интересует, ведь демократия снова победила.

Ну а в Украине местная пресса публикует ролики, в которых солдаты рассказывают о многочисленных сюрпризах, отправляемых на позиции российских сил. Как оказалось, речь идёт не только о гранатах и баллончиках с газом, которые крепят на беспилотники, но и о настоящем химическом оружии. История уже успела разойтись по сети, но обошлась без ключевых подробностей, о которых стало известно позднее. Так, украинский дрон завис над российскими позициями и сбросил гранату. Солдат успешно увернулся, ну а украинская сторона решила зафиксировать удачную атаку на видео, а в результате боец армии РФ голыми руками схватил беспилотник. Как оказалось, вся поверхность квадрокоптера была покрыта химическим веществом, которое вызывает сильные ожоги при соприкосновении с кожей человека. Такие раны после этого заживают очень долго, а использование подобных хитростей подпадает под конвенцию о нераспространении химического оружия. По данным российских военкоров, сами украинцы взаимодействуют с дронами только с помощью защищённых перчаток, ну а случаи обнаружения БПЛА с нанесением химических смесей фиксируются всё чаще.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Представьте себе, что нечто подобное сделали бы российские солдаты. Скорее всего, уже в тот же вечер была бы созвана чрезвычайная комиссия ООН, где РФ обвинили бы во всех смертных грехах. Ну а поскольку за спиной Украины стоит дядюшка Сэм, то демократическая западная пресса продолжит закрывать глаза на подобные акты. В данном случае становится ясно, что все эти конвенции в Европе подписывали только для того, чтобы защитить себя, но никогда не планировали выполнять, поскольку готовы на любые методы для достижения поставленных целей. Как вы могли слышать, поставки американских танков согласованы, ну а к ним есть комплект боеприпасов с урановым сердечником. После нескольких месяцев активных боевых действий с применением американских танков часть Украины можно будет огородить длинным забором, поскольку жить там никто не сможет.