GeForce RTX 3070 Ti пользуется большим спросом, но у Radeon RX 6800 выше потенциал

Если вы предпочитаете недорогие видеокарты до 30 тысяч рублей, то смело переходите по ссылке. Там вы найдёте наиболее популярные решения, позволяющие без проблем запускать игры в 1080р. Вообще с разрешением дисплея ситуация довольно любопытная. Так, несколько лет назад NVIDIA взяла курс на продвижение мониторов с 4К. Было это в 2019 году, а в те времена казалось, что сверхвысокое разрешение находится от нас на расстоянии вытянутой руки. Судя по тем ценам, что сегодня можно встретить в рознице, сегодня для большинства даже 2К остаётся заоблачным.

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При этом многие эксперты уверены, что до массового перехода на 4К ещё очень далеко, а вот 2К вполне может стать народным через несколько лет. Что же, пока эти ребята думают, мы попробуем подыскать оптимальные видеокарты, которые отлично справляются с любыми играми в 2К уже сегодня. Сравним наиболее популярные предложения, а также попытаемся очертить нижнюю границу, после пересечения которой вам придётся идти на компромиссы.

GeForce RTX 3070 Ti является наиболее очевидной видеокартой для 2К. Кстати, даже сегодня она позволяет получать отличные показатели в 4К, вот только видеокарта покупается не на один год, а 8 Гб видеопамяти критически мало для тех, кто планирует собрать компьютер на 3-4 года вперёд. GeForce RTX 3070 Ti действительно обладает отличными показателями, ну а многие уже слышали о том, что в новом поколении графические чипы NVIDIA сильно подорожали. Например, за GeForce RTX 4070 Ti просят от 800 долларов, что на 200 долларов больше, чем GeForce RTX 3070 Ti стоила на момент поступления в продажу.

Radeon RX 6800 немного дороже, но кажется нам не менее перспективной. Трассировка лучей остаётся нишевой технологией, которая не интересна даже владельцам видеокарт за 150 тысяч рублей, ну а по всем остальным характеристикам указанная выше GeForce RTX 3070 Ti оказывается на втором месте. Так, у Radeon RX 6800 16 Гб видеопамяти, а значит даже требовательные новинки, которые заточены под большое количество памяти, не будут для вас проблемой. Учтите, что Radeon RX 6800 ещё и быстрее, а в итоге вы получаете действительно выгодное предложение для игр в 2К.

GeForce RTX 3070 стоит 49 тысяч и может понравиться тем, кто ищет видеокарту до 50 тысяч рублей. Разница со старшим графическим чипом есть, но увидеть её будет возможно только тем, кто не поскупился на процессор за 50 тысяч рублей. Всем остальным можно не волноваться, а значит экономия вполне уместна. GeForce RTX 3070 также имеет 8 Гб видеопамяти, а значит перспективы использования такой видеокарты через 4 года в 2К туманны.

А вот Radeon RX 6750 ХТ намного интереснее, поскольку предлагает сравнимый уровень быстродействия, но включает сразу 12 Гб видеопамяти. При прямом сравнении определить победителя в быстродействии у вас не выйдет, ведь есть игры, в которых на первое место выходит видеокарта NVIDIA. Вот только требования растут, а значит Radeon RX 6750 ХТ всё же немного перспективнее своей конкурентки из зелёного лагеря. Ну или купите за 49 тысяч Radeon RX 6700 ХТ. На самом деле перед вами почти идентичные видеокарты, ну а более дорогая получила скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. За счёт этого удаётся демонстрировать более внушительные показатели в сложных сценах. Ну а поскольку современные игры полностью состоят из таких сцен, то во многих случаях рост быстродействия у Radeon RX 6750 ХТ составил 7%. Если для вас важнее экономия, смело берите Radeon RX 6700 ХТ.

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Фанатам NVIDIA предлагаем обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti, которая сегодня стоить чуть меньше 40 тысяч рублей. Пожалуй, это последняя видеокарта в линейке, которая на все 100% подходит под требования 2К. Все остальные предлагают компромиссы, а значит вынудят вас использовать технологии масштабирования или снижать настройки на средние. А это уже совсем другая история, ведь есть геймеры, для которых важнее сюжет, тогда как любители красивых визуальных эффектов всё же предпочитают не только геймплей, но и картинку.