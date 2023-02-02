Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce RTX 3070 Ti против Radeon RX 6800 - какую видеокарту купить для монитора с разрешением 2К
GeForce RTX 3070 Ti пользуется большим спросом, но у Radeon RX 6800 выше потенциал
рекомендации
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Если вы предпочитаете недорогие видеокарты до 30 тысяч рублей, то смело переходите по ссылке. Там вы найдёте наиболее популярные решения, позволяющие без проблем запускать игры в 1080р. Вообще с разрешением дисплея ситуация довольно любопытная. Так, несколько лет назад NVIDIA взяла курс на продвижение мониторов с 4К. Было это в 2019 году, а в те времена казалось, что сверхвысокое разрешение находится от нас на расстоянии вытянутой руки. Судя по тем ценам, что сегодня можно встретить в рознице, сегодня для большинства даже 2К остаётся заоблачным.

реклама

При этом многие эксперты уверены, что до массового перехода на 4К ещё очень далеко, а вот 2К вполне может стать народным через несколько лет. Что же, пока эти ребята думают, мы попробуем подыскать оптимальные видеокарты, которые отлично справляются с любыми играми в 2К уже сегодня. Сравним наиболее популярные предложения, а также попытаемся очертить нижнюю границу, после пересечения которой вам придётся идти на компромиссы.

GeForce RTX 3070 Ti является наиболее очевидной видеокартой для 2К. Кстати, даже сегодня она позволяет получать отличные показатели в 4К, вот только видеокарта покупается не на один год, а 8 Гб видеопамяти критически мало для тех, кто планирует собрать компьютер на 3-4 года вперёд. GeForce RTX 3070 Ti действительно обладает отличными показателями, ну а многие уже слышали о том, что в новом поколении графические чипы NVIDIA сильно подорожали. Например, за GeForce RTX 4070 Ti просят от 800 долларов, что на 200 долларов больше, чем GeForce RTX 3070 Ti стоила на момент поступления в продажу. 

Radeon RX 6800 немного дороже, но кажется нам не менее перспективной. Трассировка лучей остаётся нишевой технологией, которая не интересна даже владельцам видеокарт за 150 тысяч рублей, ну а по всем остальным характеристикам указанная выше GeForce RTX 3070 Ti оказывается на втором месте. Так, у Radeon RX 6800 16 Гб видеопамяти, а значит даже требовательные новинки, которые заточены под большое количество памяти, не будут для вас проблемой. Учтите, что Radeon RX 6800 ещё и быстрее, а в итоге вы получаете действительно выгодное предложение для игр в 2К.

GeForce RTX 3070 стоит 49 тысяч и может понравиться тем, кто ищет видеокарту до 50 тысяч рублей. Разница со старшим графическим чипом есть, но увидеть её будет возможно только тем, кто не поскупился на процессор за 50 тысяч рублей. Всем остальным можно не волноваться, а значит экономия вполне уместна. GeForce RTX 3070 также имеет 8 Гб видеопамяти, а значит перспективы использования такой видеокарты через 4 года в 2К туманны.

А вот Radeon RX 6750 ХТ намного интереснее, поскольку предлагает сравнимый уровень быстродействия, но включает сразу 12 Гб видеопамяти. При прямом сравнении определить победителя в быстродействии у вас не выйдет, ведь есть игры, в которых на первое место выходит видеокарта NVIDIA. Вот только требования растут, а значит Radeon RX 6750 ХТ всё же немного перспективнее своей конкурентки из зелёного лагеря. Ну или купите за 49 тысяч Radeon RX 6700 ХТ. На самом деле перед вами почти идентичные видеокарты, ну а более дорогая получила скоростную видеопамять на 18 Гбит/с. За счёт этого удаётся демонстрировать более внушительные показатели в сложных сценах. Ну а поскольку современные игры полностью состоят из таких сцен, то во многих случаях рост быстродействия у Radeon RX 6750 ХТ составил 7%. Если для вас важнее экономия, смело берите Radeon RX 6700 ХТ.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Фанатам NVIDIA предлагаем обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti, которая сегодня стоить чуть меньше 40 тысяч рублей. Пожалуй, это последняя видеокарта в линейке, которая на все 100% подходит под требования 2К. Все остальные предлагают компромиссы, а значит вынудят вас использовать технологии масштабирования или снижать настройки на средние. А это уже совсем другая история, ведь есть геймеры, для которых важнее сюжет, тогда как любители красивых визуальных эффектов всё же предпочитают не только геймплей, но и картинку.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6800 #geforce rtx 3070 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel снизила цену Arc A750 и заявила о 52% превосходстве модели над GeForce RTX 3060 12 ГБ по FPS/$
По предварительным данным, AMD Radeon 780M в 3DMark Time Spy до 26% быстрее 680M и догоняет RTX 2050
AMD Radeon 780M на 25% быстрее, чем предшественник на архитектуре RDNA 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
69
Во втором сезоне Modern Warfare 2 поменяют интерфейс главного меню
2
Вагнер победил, ЧВК «Моцарт» прекратила свое существование
25
Русский солдат увернулся от гранаты, поймал сбросивший боеприпас дрон и выложил видео
18
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
19
Предположительно, прототипы нового TITAN RTX заметили на сайте отслеживания грузоперевозок
4
Продажи электромобилей продолжают расти, несмотря на некоторые сложности
+
В Британии ядерный реактор на атомной подлодке Vanguard отремонтировали с помощью суперклея
6
Американские наёмники бегут из Украины – ЧВК «Моцарт» из США признало поражение от ЧВК «Вагнер»
4
Xbox проведет презентацию летом в Лос-Анджелесе
+
Украина получит намного меньше немецких кошек, чем ожидает – Португалия не отдаст свои Leopard 2
5
Турецкий бронетранспортёр Kirpi отбит у Украины и используется армией РФ
+
Проверьте приложения вашего телефона по списку вредоносных программ Dr.Web
+
"Полупроводниковая блокада" России потерпела крах
15
Российский боевой робот Marker готовится уничтожать западные танки
4
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
46
«Вампирский» боевик Redfall будет требовать обязательного подключения к Сети
+
Январская статистика StatCounter показала рост доли браузера Microsoft Edge
3
GeForce RTX 4070 Ti против Radeon RX 6900 XT – стоит ли плохая трассировка лучей +4 Гб видеопамяти
10
Генпрокурор Украины призвал объявить максимальную мобилизацию
7

Популярные статьи

Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
46
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
19
ТОП-8 причин купить новую видеокарту прямо сейчас и не тянуть с апгрейдом ПК
95
5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ
6
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
38
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
28
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
5
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
59
Что выбрать Xiaomi 13 или Xiaomi 13 Pro
11
Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка
16

Сейчас обсуждают

Nutty8656
00:25
А не заипешься ответку разгребать?
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
3000kyky Sakh
00:25
Можно таскать на приуроватной тумбочке. Но там лучше иметь планшет, т.к. у меня книжка перед сном в 90 случаях из ста оказывается утром на полу.
Обзор электронной книги Digma K1 – когда от чтения ничего не отвлекает
Stanislav_i
00:24
Я даже не знаю, что они этакого выдумать смогут после людоедов в шапках-ушанках в Exodus. Вот что за люди, эти уроды. нормально ж воевали. Обиделись, что ли.
Студия "4A Games" заявила, что продолжение серии игр "Metro" будет откровенно политическим продуктом
Nutty8656
00:24
Ну а ты в армию вступи, и не нужен будет 95-й квартал, увидишь лично...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
Nutty8656
00:23
Данные в свободном доступе - вперед... https://t.me/zloyodessit/18229 Можешь там задать вопросы...
Какую опасность несёт американский урановый снаряд М829А3 для Abrams российскому танку Т-90
dmitry07
00:22
Вообщем, нужно подождать тестов в конце месяца, а то разброс слишком большой.
AMD назвала цены и даты начала продаж процессоров Ryzen 7000X3D
Nutty8656
00:22
А у вас допускают на государственные каналы "политических фриков"? Очень интересно, а почему их туда допускают? Может потому что они должны это сказать? Это достаточно официальные каналы чтобы на них ...
Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
Alex Zamfol
00:21
Сотрут каклоину с лица земли, туда ей и дорога
ЧВК Вагнер продвинулась к городу Северску, захват которого станет возможным после падения Бахмута
Slow Mo
00:21
Если я правильно понимаю 7950X3D на 4-52% быстрее 13900К в софте
AMD назвала цены и даты начала продаж процессоров Ryzen 7000X3D
Сервер Терминалов
00:20
А киношка то проходная по факту. Сюжета ноль. Даже сыворотку бессмертия слизали у джоан виндж со снежной королевы. Но красиво. Прям как документалки animal planet.
Аватар: Путь воды уже заработал больше 2,1 млрд долларов и ворвался в ТОП-4 фильмов в истории
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем