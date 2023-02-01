Radeon RX 6600 ощутимо быстрее, но геймеры выбирают GeForce RTX 3050

Зажиточные энтузиасты и эксперты с мировым именем любят рассуждать о том, какая видеокарта в тот или иной период является оптимальной. По итогам января можно сделать вывод, что любители компьютерных игр с достатком стали активно скупать GeForce RTX 4070 Ti, которая предлагает отличное соотношение между ценой и производительностью. Спорить с подобными заявлениями глупо, поскольку графический чип действительно неплохой. Он стоит 800 долларов, но показывает уровень быстродействия на уровне GeForce RTX 3090 Ti, за которую ещё полгода назад просили 2000 долларов.

реклама

И всё бы хорошо, если бы все геймеры могли себе позволить выложить 80 тысяч рублей за видеокарту. Увы, но всего несколько процентов энтузиастов горазды на такие подвиги, ну а ставка NVIDIA на высокую маржу может обойтись компании очень дорого. Продажи компьютерной техники снижаются, а значит у потенциальных покупателей возможности становятся все более ограничены. Если вы задумывались о покупке игрового решения, то сегодня мы обсудим несколько видеокарт, которые подойдут даже небогатым любителям компьютерных игр.

Что бы там не писала пресса и не говорили фанаты Дженсена Хуанга, но именно Radeon RX 6600 остаётся самым выгодным предложением до 30 тысяч рублей. На самом деле видеокарта не имеет каких-то выраженных черт и просто работает. Здесь нет большого количества памяти, установлена 128-битная шина, а размер кристалла не внушает уважения. В то же время за счёт целого ряда инженерных решений удалось добиться довольно неплохого уровня производительности, а видеокарта выглядит сбалансированной. Она не требует дорогой блок питания и сможет сносно работать на не самых новых компьютерах. Нет ни одной игры, которая могла бы поставить Radeon RX 6600 в тупик в разрешении 1080р, а значит перед нами фаворит подборки.

Как бы хороша ни была Radeon RX 6600, но пользователи выбирают GeForce RTX 3050. Сказать об этой видеокарте плохого мы ничего не можем, но по сравнению с решением AMD, графический чип NVIDIA ощутимо слабее. В результате вы просто теряете около 15% количества кадров в секунду. Если вам кажется, что оно того стоит, то смело берите GeForce RTX 3050. Видеокарта справляется с играми в народном разрешении и будет выполнять свои задачи ещё много лет без заметного снижения фрамрейта.

На 4 тысячи дешевле в наличии GeForce GTX 1660 Super. А вот здесь выбор не такой однозначный. Дело в том, что GeForce RTX 3050 всего на 2 тысячи дешевле Radeon RX 6600, тогда как GeForce GTX 1660 Super позволит сэкономить немалые 6000 рублей. Важно учитывать, что владельцы таких видеокарт не славятся мощными системами, поэтому эталонная разница в синтетических тестах в реальности окажется на уровне погрешности. Это значит, что мы рекомендуем задуматься, ну а вы уже решайте сами, стоит ли экономить, или лучше взять видеокарту с максимальной производительностью в своём ценовом сегменте.

Если с деньгами напряжёнка, то можно обратить внимание на Radeon RX 6500 ХТ. Видеокарта не будет радовать вас ультимативной графикой, но позволит уложиться в 17 тысяч во время сборки компьютера. Если у вас новая система на современном процессоре, то в большинстве игр Radeon RX 6500 ХТ почти не будет уступать GeForce GTX 1660 Super. Согласитесь, что экономия того стоит. Вот только всё окажется не так радужно, если на старое железо с поддержкой PCIe 3.0 вы решите взгромоздить Radeon RX 6500 ХТ. Не то, чтобы результат был плачевный, но снижение быстродействия окажется заметно невооружённым взглядом.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Если нет желания тратить на видеокарту много денег, то можно купить GeForce GTX 1650. Это минимальный уровень для тех, кто хочет играть в современные игры. Заранее предупреждаем, что настройки графики в лучшем случае удастся поднять на средние, ну а у любителей танков и вовсе ну будет проблем. Точно также ваша GeForce GTX 1650 будет легко справляться кораблями и стрелялками, а значит немалое количество геймеров не будет испытывать неудобства, сэкономив на сборке компьютера.