Предложение намного превышает спрос

Судя по тем действиям, что были предприняты американцами сразу же после начала СВО, янки тщательно и планомерно готовили антироссийские санкции. После непродолжительного заседания США выдали внушительный пакет запрещённых к ввозу в Россию товаров, а почти одновременно об аналогичных шагах заявили и в Европе. Нет никаких сомнений, что действия координировались, а главная задача состояла в попытке быстро и эффективно положить экономику РФ на лопатки. Спустя 11 месяцев можно сделать вывод, что это сделать не удалось, а аналитики и вовсе констатируют, что в 2023 ожидается рост ВВП по сравнению с прошлым годом. Насколько подобные предположения окажутся верными, сказать сложно, но сегодня можно констатировать, что санкционные товары не только свободно поступают на российский рынок, но и подорожали не так сильно, как предполагали скептики.

реклама

Параллельный импорт неплохо справляется с задачами, а некоторые бренды предпочли остаться, поскольку прекрасно осознают, что уход с российского рынка грозит потерей немалых денег. В то же время немало крупных производителей компьютерной техники собрали свои вещи ещё весной, оставив своё место молодым и дерзким китайцам. Что любопытно, не брезгуют российским рынком и компании с Тайваня, которые наводнили отечественные магазины компьютерами и ноутбуками. Но если с готовыми ПК ситуация стабильная, то массовая экспансия новых брендов привела к совершенно неожиданным последствиям. По данным инсайдеров, почти весь 2022 год российский рынок ноутбуков испытывал острую нехватку моделей, при этом особенно было сложно с игровыми лэптопами среднего ценового сегмента и недорогими устройствами для обучения и офисных задач. Производительные машины тоже не залёживались на полках, но в какой-то момент количество брендов стало таким большим, а поток готовой продукции таким широким, что цены поползли вниз. Если изучить графики на «Яндексе», то можно прийти к выводу, что подавляющая часть ноутбуков умудрилась за несколько месяцев скинуть до 30% начальной стоимости, а ведь происходит это в довольно сложный период, когда курс российского рубля откровенно не радует.

Можно предположить, что цены ушли бы ещё ниже, если бы за 1 доллар продолжали давать 60 рублей, но пока аналитики не видят причин для возврата к прежнему курсу. Инсайдеры отмечают, что в настоящее время российский рынок переполнен, а предложение значительно превышает спрос. Особенно неожиданно выглядит ситуация в игровом сегменте, где появилось много новых игроков. Положение дел таково, что китайцы ощутили пустоту после ухода нескольких крупных брендов. В итоге неверной оценки покупательской способности было ввезено слишком много товаров, а в результате в январе скидки на геймерские лэптопы доходили до 30%. В некоторых сегментах новички и вовсе устроили настоящие ценовые войны, хотя эксперты полагают, что долго всё это не продлится. Скорее всего, поставщики сделали выводы, поэтому подождут, пока любители компьютерных игр разберут находящиеся в продаже модели, и только после этого снова начнут ввозить в Россию свою продукцию.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Эксперты полагают, что одна из причин происходящего кроется в том, что параллельный импорт работает в отрыве от других игроков. Проще говоря, есть несколько китайских компаний, которые занимаются экспортом своей продукции в РФ. Если бы была согласованность, то перегрузки складов не возникло, ну а происходящее может порадовать геймеров. Как вы могли слышать, NVIDIA взяла курс на рост стоимости настольных видеокарт. За GeForce RTX 4070 могут попросить около 700 долларов, а значит самое время купить ноутбук на базе игрового графического чипа дешевле, чем будут стоить новинки 2023 года. Мобильные решения на базе GeForce RTX 40 появятся уже очень скоро, ну а цены способны удивить даже тех, кто привык платить за брендовые модели на пару сотен долларов больше.