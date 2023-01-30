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Инсайдеры назвали предварительную цену видеокарты GeForce RTX 4060 – на $200 дороже GeForce RTX 3060
Не факт, что GeForce RTX 4060 будет быстрой, но точно очень дорогой
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3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Согласимся, что флагманские продукты, созданные для зажиточных энтузиастов, не могут стоить дёшево. Это касается как автомобилей, так и смартфонов. К примеру, если вам требуется мобильный телефон на каждый день, то можно купить Xiaomi за 200 долларов. В результате вы получите нормальный аппарат, который почти так же хорош в решении большинства задач, как и новинки за 1000 долларов. Ну а пользователи с претензиями могут себе позволить флагманы, которые стоят почти 1000 долларов. Особняком стоят раскладушки со сгибающимися дисплеями, плата за которые превышает все разумные пределы. Очевидно, что пояснить дорогими компонентами такую цену не получится, а речь идёт о желании получить максимальную маржу. Точно такая же ситуация с процессорами Ryzen 9 7950Х и Core i9-13900K, поэтому нет ничего удивительного в том, что производители видеокарт пытаются заработать на энтузиастах, которым обязательно нужно играть на мониторе с разрешением 4К. Мало того, эти ребята ненавидят технологии масштабирования и никогда не снижают настройки графики. Энтузиастам подходит картинка ультимативного качества, при этом очень важно, чтобы была включена трассировка лучей. 

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Несложно догадаться, что под описание попадает только GeForce RTX 4090. Спустя месяцы найти видеокарту даже в магазинах США дешевле 1700 долларов вам не удастся, ну а в России за неё и вовсе просят больше 140 тысяч рублей. Поскольку суперфлагманы существуют достаточно давно, то никто не удивился такой высокой стоимости новинки, вот только в этот раз NVIDIA пошла ва-банк. GeForce RTX 4080 оценили в 1200 долларов, ну а GeForce RTX 4070 Ti получила официальную цену 800 вечнозелёных. В первом случае наценка по сравнению с предыдущим поколением составила 500 долларов, тогда как во втором – всего 200 баксов. Похоже, ожидать поблажек от зелёных в текущем поколении не стоит, ну а AMD и вовсе села в лужу. Radeon RX 7900 ХТХ почти нет в рознице, а доступные модели берут вяло, поскольку в сети бурлят слухи, согласно которым видеокарта получилась горячая и не совсем быстрая. Словом, ждать помощи от Лизы Су не приходится, поэтому инсайдеры уже начали задумываться над тем, сколько в текущем поколении Дженсен Хуанг попросит за GeForce RTX 4060.

Напомним, графический чип всегда относился к представителям среднего ценового сегмента, а в последние годы стоил чуть дороже 300 долларов. Есть мнение, что GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti будут представлены в самое ближайшее время, а значит самое время предположить, сколько какой из графических чипов будет стоить. Важно понимать, что вся информация носит исключительно теоретический характер, ну а блогеры с канала Hardware Unboxed пытаются понять, сколько вообще геймеры готовы платить за игровые новинки. Судя по тому, что за GeForce RTX 4070 Ti просят 800 долларов, GeForce RTX 4070 не может стоить дешевле 650 баксов. Многое зависит от реальной производительности этой видеокарты, но и дороже 700 долларов точно не будет. GeForce RTX 4060 Ti тянет на 550-600 долларов в зависимости от быстродействия, поскольку некоторые инсайдеры уверяют, что оба графических чипа будут полагаться на 192-битную шину и получат по 12 Гб видеопамяти. Но есть информация о том, что GeForce RTX 4060 Ti порежут до 128 бит. 

А вот с GeForce RTX 4060 сложнее. Повторимся, что ранее видеокарта данного сегмента всегда стоила в районе 300 долларов, вот только в этот раз всё иначе, поэтому не исключено, что за новинку попросят все 500 долларов. Нам более вероятными кажутся 400-450, но всё сводится только к тому, сможет ли GeForce RTX 4060 показать производительность GeForce RTX 3080. Поскольку поверить в то, что новинка окажется такой быстрой, почти невозможно, то и цена в 500 долларов кажется нам откровенно завышенной. Кстати, эксперты пишут, что продажи видеокарт нового поколения оказались ниже прогнозированного уровня. Да, GeForce RTX 4070 Ti расходится неплохо, но уже вскоре NVIDIA может пересмотреть свою ценовую политику в сторону уменьшения. Не исключено, что GeForce RTX 4070 Ti начнут продавать за 700 долларов, а значит GeForce RTX 4060 за 400 баксов может стать реальностью. Или нет, ведь анонса подобного графического чипа не было. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


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#видеокарты #geforce rtx 4060
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