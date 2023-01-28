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GeForce RTX 3060 Ti против Radeon RX 6700 – какую видеокарту купить, если у вас есть всего 40 000р
В данном случае Radeon RX 6700 выглядит предпочтительнее
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Инсайдеры отмечают, что NVIDIA играет в крайне опасную игру, победа в которой совершенно неожиданно может уйти прямо их рук компании. Дело в том, что обычные геймеры никогда не покупают видеокарты дороже 350 долларов. Но это американские и европейские любители компьютерных игр, тогда как в других странах планка находится ещё ниже. При этом уже несколько лет NVIDIA удивляет нас завышенными ценами, а после уходы с рынка майнеров стоимость видеокарт не только не вернулась в норму, но и пошла вверх. Можно сколько угодно рассказывать нам о том, как тяжело живётся полупроводниковому гиганту в 2023 году, вот только всем этим крокодильим слезам эксперты не верят.

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Инсайдеры фиксируют резкое падение спроса на флагманы NVIDIA. GeForce RTX 4080 расходится туго, а GeForce RTX 4090 может лежать в магазине целую неделю, прежде чем будет куплена за бешеную цену в 1600 долларов и выше. Положение спасает GeForce RTX 4070 Ti, но и эта видеокарта как минимум в 2 раза дороже, чем готовы платить обычные геймеры. Есть мнение, что Дженсену Хуангу срочно нужно наладить выпуск недорогих графических чипов, а иначе любители компьютерных игр могут уйти к Лизе Су. Всё это маловероятно, но не невозможно, ну а мы изучим несколько видеокарт, которые могут понравиться любителям высоких скоростей.

Начнём с GeForce RTX 4070 Ti. Эксперты по всему миру уверяют, что перед нами одна из самых удачных видеокарт последних лет, которая получила огромный прирост быстродействия по сравнению с прошлым поколением. Пока геймеры готовы платить за новинку NVIDIA, но количество тех, у кого есть на руках 1000 долларов сокращается. Очевидно, что успешность бизнеса зелёных будет зависеть от того, насколько Дженсен Хуанг окажется упрямым. Пока о релизе GeForce RTX 4060 Ti нет ни слова, а ведь с анонса до появления видеокарты на прилавках должно пройти много времени. 

GeForce RTX 3070 Ti – это ещё одна видеокарта для тех, у кого есть возможность и желание играть в требовательные новинки. Поскольку речь о видеокарте прошлого поколения, то ожидать от неё быстродействия GeForce RTX 4070 Ti не стоит. В то же время GeForce RTX 3070 Ti чрезвычайно хороша в 2К. Это значит, что владельцам подобных мониторов можно не переплачивать, ведь с этой видеокартой они получат максимальный уровень производительности без компромиссов. В прошлом поколении у NVIDIA наблюдалась нехватка видеопамяти, а в итоге у GeForce RTX 3070 Ti в наличии всего 8 Гб. Ничего не поделать, нужно выбирать.

Если у вас ограничен бюджет, но вы не испытываете острую нужду в деньгах, то оптимальным решением может стать GeForce RTX 3060 Ti. Гонять на максималках в 2К уже не получится, но ведь мы говорим о компромиссе, а значит самое время платить меньше, получая неплохой уровень быстродействия. GeForce RTX 3060 Ti может предложить 256-битную шину, а значит даже в сложных сценах будет обеспечивать равномерный фрамрейт. С играми проблем не будет как минимум несколько лет, ну а после просто переводите настройки в 1080р. Если вас такое развитие событий не устраивает, либо платите больше сегодня, либо покупайте что-то мощнее уже завтра. 

GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти можно назвать разумным выбором, поскольку видеокарта стоит до 30 тысяч рублей, но неплохо справляется даже с самыми новыми играми. Помните, что в продаже есть версия на 12 Гб видеопамяти, которая за счёт более широкой шины на 192-бита оказывается ощутимо впереди указанной выше модели. Для разрешения 1080р GeForce RTX 3060 будет выше крыши, ну а владельцам дисплеев с 2К рекомендации мы давали выше. 

Поскольку у геймеров всегда должна быть альтернатива, то мы рекомендуем обратить внимание на Radeon RX 6700. По уровню быстродействия видеокарта примерно аналогична GeForce RTX 3060 Ti, но стоит немного дешевле. Также у Radeon RX 6700 в наличии 10 Гб видеопамяти (против 8 Гб), но зато и уже шина – всего 160 бит. Если вы спросите нашего совета, то мы рекомендуем взять Radeon RX 6700, поскольку сегодня она быстрее и дешевле, а завтра может обеспечить лучшую производительность за счёт разницы в количестве видеопамяти. 

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и не забывайте о Radeon RX 6600 XT, которая выступает прямой конкуренткой для GeForce RTX 3060. Что любопытно, видеокарта NVIDIA примерно на 15% медленнее, что не мешает ей быть популярнее у конечных покупателей. Здесь, как и выше, рекомендуем думать головой, ведь вы платите не за бренд, а за производительность, поэтому Radeon RX 6600 XT предпочтительнее для геймеров.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3060 ti #radeon rx 6700
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