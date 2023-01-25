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Видеокарты NVIDIA сильно подешевели в российских магазинах – GeForce RTX 4070 Ti со скидкой до 20%
GeForce RTX 4070 Ti остаётся одной из лучших видеокарт для энтузиастов
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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По мнению аналитиков, первую половину 2023 года курс рубля будет стабильным и не выйдет за пределы 70-к-1. Предполагается, что любые колебания будут гаситься за счёт продажи юаней, а значит рядовым гражданам беспокоиться не о чем. Похоже, аналитики позабыли о собственных прогнозах конца 2022 года, согласно которым уже к концу января рубль должен был ощутимо укрепиться, достигнув курса 62-к-1. Судя по всему, конъюнктура рынка изменилась, поэтому и старые прогнозы уже не так актуальны, как это казалось совсем недавно. При этом аналитики уверяют, что уже вторая половина года преподнесёт нам массу сюрпризов, в результате чего можно будет увидеть доллар по 80 рублей. 

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Нет никаких сомнений, что всё это отразится на стоимости видеокарт, хотя и случится не сегодня. Ну а пока есть такая возможность, самое время присмотреться к российской рознице, где снова начались скидки. На этот раз выгодные предложения есть, а мы обратимся к продукции NVIDIA, где можно получить дисконт до 19%. 

Как видите, GeForce RTX 4090 сумела вернуться к стартовой позиции. Когда курс был 60-к-1, флагман NVIDIA стоил столько же, а значит перед нами реальная скидка, которая позволяет немного сэкономить. В рублях цена осталась на прежнем уровне, но мы с вами прекрасно понимаем, что весь импорт поступает в американской валюте. Дешеветь GeForce RTX 4090 точно не будет, поскольку в продаже нет и не будет достойных конкурентов, а значит если у вас есть на руках нужная сумма, то сегодня самое лучшее время для инвестиций в игры.

Точно такая же ситуация и с GeForce RTX 4080, которая стоит 106 тысяч рублей. Хотелось бы увидеть эту видеокарту за 90 тысяч и дешевле, но многие эксперты уверены, что возврата к ценам пятилетней давности не будет. Стоит забыть о том, какими дешёвыми были видеокарты, ведь за эти годы доллар обесценился, а производство полупроводниковых изделий по 5-нм технологическому процессу обходится намного дороже, чем было в прошлом поколении. GeForce RTX 4080 может предложить максимальный уровень производительности во всех играх и хорошо сочетается с процессором за 50 тысяч рублей. 

Ну а GeForce RTX 4070 Ti снова выглядит намного лучше, чем старшие графические чипы. Стоит понимать, что разница в производительности между указанными видеокартами огромна, но за счёт возможности сэкономить, многие геймеры выбирают меньшее быстродействие по выгодной стоимости. GeForce RTX 4070 Ti работает на уровне флагманов прошлого поколения, при этом даже в рублях стоить чуть выше 1000 долларов. Вспомните GeForce RTX 3090 Ti, которая ещё совсем недавно продавалась за 160 тысяч рублей. Так вот, GeForce RTX 4070 Ti в 2 раза дешевле и демонстрирует идентичную производительность. Ну а скидка составила 19%, что очень много по меркам флагманов NVIDIA.

А вот Radeon RX 7900 ХТХ брать категорически не советуем. Да, видеокарта быстрее GeForce RTX 4080, но разумные геймеры не будут платить сегодня за продукт, которые греется до 110 градусов и имеет отвратительную поддержку производителя. Стоит подождать, когда у Лизы Су дойдут руки до графического подразделения. Возможно, после этого проблемы видеокарт нового поколения и решатся. Ну а до этих пор пусть AMD оставит свои видеокарты себе. Проходим мимо Radeon RX 7900 ХТХ.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

А вот GeForce RTX 3070 Ti дешевеет неохотно. Месяц назад можно было встретить такую видеокарту за 50 тысяч рублей, ну а сегодня придётся доплатить 5 тысяч. Стоит признать, что GeForce RTX 3070 Ti остаётся неплохим выбором для тех, кто ищет видеокарту для разрешения 2К. Всё дело в том, что более скоростная GeForce RTX 4070 Ti имеет смысл только в 4К, поэтому для большинства подойдёт менее дорогая GeForce RTX 3070 Ti. Ну или попробуйте сэкономить с GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта подходит для 2К, хотя и не способна вытягивать игры там на максимальном уровне графики. Перед вами компромисс между стоимостью и быстродействием ну а указанная выше модель слегка разочаровывает примитивной системой охлаждения. Если шум вас не пугает, то смело берите GeForce RTX 3060 Ti, ведь она позволит вам неплохо сэкономить.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4070 ti
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