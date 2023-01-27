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Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
Попытка выжать из геймеров все деньги может обернуться огромными потерями для NVIDIA
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Феррари или Ламборджини – это прекрасные автомобили, которые обладают массой преимуществ, вот только обычные покупатели почему-то не стоят в очереди за суперкарами. Очевидно, что главная причина заключается в цене, а значит дорогие автомобили никогда не станут популярными. Производители подобных транспортных средств прекрасно себя чувствуют в своём сегменте, поскольку количество зажиточных людей позволяет окупать разработки новинок, сборку и многие другие мелочи. При этом рынок устроен таким образом, что любые озвученные правила действуют не только для автомобилей, но и для молочной продукции. Обратите внимание, сколько людей покупает дорогой сыр или сметану, ну а если вы полагали, что с видеокартами будет иначе, то сильно ошибались. Похоже, единственный человек на планете, которые верит в силу бренда – это Дженсен Хуанг. 

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Если вы не интересуетесь видеокартами, то могли пропустить начало продаж серии GeForce RTX 40. По старой доброй традиции в ход пошли флагманы. GeForce RTX 4090 за 1600 долларов и GeForce RTX 4080 за 1200. Вторая видеокарта стала полнейшим разочарованием, поскольку ранее находилась в другом ценовом сегменте и стоила на 500 долларов меньше. Время идёт, а NVIDIA никуда не спешит, ведь совсем недавно в продажу поступила GeForce RTX 4070 Ti, которая стоит от 800 долларов в американских магазинах, ну а в России стартует с 80 тысяч рублей. Любой здравый человек видя такие цены развернётся и пойдёт домой, поскольку платить 1600 долларов за развлечения готовы единицы. И вот здесь кроется главная проблема, ведь за последние два года NVIDIA привыкла к высокой марже и сверхприбылям и не желает отказываться от своих доходов. Дженсен Хуанг поднял цены на все продукты, релиз GeForce RTX 4070 откладывается, а о существовании GeForce RTX 4060 мы знаем только из умозрительных размышлений инсайдеров. 

Вот только видеокарты продаются уже несколько десятилетий, а за это время у геймеров сформировались свои предпочтения. Стоит понимать, что подавляющее большинство не будет покупать видеокарты дороже 350 долларов ни при каких условиях, а попытки NVIDIA сломать рынок могут привести к тому, что и без того не самый высокий спрос просто рухнет. По данным инсайдеров Moore's Law is Dead, Дженсен Хуанг играет в опасную игру, которую нельзя выиграть. Похоже, последствия принятых решений уже дают о себе знать, поскольку крупные западные ритейлеры стали с сомнением смотреть на возможность продажи флагманов текущего поколения. По данным MicroCenter, видеокарта GeForce RTX 4090 стала продаваться значительно хуже, чем это было ещё месяц назад. Так, поставленные в магазин модели лежат на полках несколько дней, а ничего дороже 1900 долларов геймеры брать не хотят. Другой крупный ритейлер сообщил, что теперь на продажу партии из GeForce RTX 4090 уходит неделя, тогда как раньше их разбирали за несколько часов. GeForce RTX 4080 и вовсе не пользуется спросом, а удержать положение пока удаётся за счёт GeForce RTX 4070 Ti. Если NVIDIA не возьмётся за ум и не начнёт продавать видеокарты до 400 долларов, то спрос и вовсе может схлопнуться. 

Ну и совершенно ожидаемо геймеры вернулись к покупке относительно недорогих GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. Нужно понимать, что вторая стоит в американской рознице около 450 долларов, тогда как первую можно купить до 400 вечнозелёных. В российской рознице свои цены, но в целом тенденции остаются неизменными. При этом всё чаще геймеры посматривают в сторону Radeon RX 6600 XT. Графический чип AMD входит в тройку самых продаваемых, а ведь маркетологи NVIDIA сделали всё, чтобы имидж видеокарт красной команды был просто ужасным. Назвать положение Дженсена Хуанга критическим, мы не можем, ведь за счёт сверхдоходов ему удалось значительно улучшить показатели за 4 квартал 2022 года, но впереди сложный год, а аналитики уверяют, что предпочтения геймеров меняются, а сдвиг в сторону видеокарт AMD способен нарушить планы NVIDIA. 

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


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#nvidia #видеокарты #видеокарты 2021
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...Феррари или Ламборджини – это прекрасные автомобили,... Ламборгини*
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
Симаргл
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