Иногда решающим аргументом могут стать деньги, но если с этим проблем нет, то стоит как следует взвесить все за и против

Судя по всему, дела у NVIDIA идут не так хорошо, как казалось ещё месяц назад. Так, компания выпустила суперфлагман GeForce RTX 4090, постоянно отчитываясь о том, как хорошо геймеры покупают новинку. Отчёты сулили миллиардные прибыли, вот только в реальности было выпущено не больше 300 тысяч таких видеокарт, что крайне мало для рынка, а незначительное количество объясняется высокой стоимостью. Любители компьютерных игр редко покупают видеокарты дороже 350 долларов, а здесь ещё большая переплата.

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Американские магазины констатируют снижение спроса, а аналитики уверены, что Дженсену Хуангу нужно срочно что-то менять. Если в ближайшие месяцы в рознице не появится недорогих видеокарт, то геймеры могут развернуться в обратном направлении и уйти в сторону AMD. К примеру, уже сейчас Radeon RX 6600 XT находится в тройке самых продаваемых графических чипов, а положение спасают GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070. Что любопытно, о существовании GeForce RTX 4080 эксперты вообще не вспоминают, ну а мы сегодня попробуем подумать над тем, действительно ли перед нами провал года, или у видеокарты всё же есть своя ниша. В качестве соперницы выберем GeForce RTX 3080, о чём и поговорим ниже.

Прежде всего рассмотрим GeForce RTX 4080. Сегодня купить такую видеокарту в РФ вы можете от 100 тысяч рублей. Дорого, но ведь и рекомендованная цена стартует с 1200 долларов. Здесь поделать ничего нельзя, ведь стратегия Дженсена Хуанга заключается не в замене новыми графическими чипами видеокарт прошлого поколения, а создании надстройки над уже находящимися в продаже решениями. Проще говоря, у GeForce RTX 4080 просто нет конкурентов, поскольку она легко обходит все видеокарты прошлого поколения на 15% и выше. Именно за это NVIDIA и просит доплатить, не желая скидывать цены на старые видеокарты.

Если вы искали альтернативу более дорогим графическим чипам, то можно остановиться на GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта пока неплохо продаётся, но и её успех временный, поскольку за 800 долларов она не способна занять больше нескольких процентов рынка. В то же время, если у вас на руках есть нужная сумма, то вы смело можете тратить её на одну из самых лучших видеокарт текущего поколения. Дело в том, что по быстродействию GeForce RTX 4070 Ti примерно равна ультимативной GeForce RTX 3090 Ti, за которую ещё полгода назад просили 160 000 рублей. Получается, что вы получаете аналогичную производительность, но выигрываете ровно 80 тысяч рубликов. Вполне неплохо, правда здесь всего 12 Гб видеопамяти, а некоторые эксперты уверены, что уже через год такого количества памяти будет мало для игр в разрешении 4К.

GeForce RTX 3080 только кажется хорошим решением, ведь на самом деле цена этой видеокарты далека от того, чтобы рекомендовать видеокарту к покупке. Смотрите, на 35 тысяч рублей дороже вас поджидает GeForce RTX 4080, которая на 55% быстрее и имеет сразу 16 Гб видеопамяти. На 15 тысяч дороже в наличии GeForce RTX 4070 Ti, которая примерно на 25-30% быстрее, ну а здесь за 70 тысяч у нас полный провал. Возможно, такая видеокарта смотрелась бы куда лучше за 60 тысяч, но ценовая политика российских ритейлеров не оставляет шанса старушке GeForce RTX 3080. Именно поэтому мы категорически не советуем покупать её сегодня, ведь в наличии есть более интересные предложения.

В качестве альтернативы можем предложить присмотреться к Radeon RX 6800 XT. Видеокарта AMD привлекает наличием 16 Гб видеопамяти, а значит уже потенциально лучше, а ведь есть ещё и 10% преимущество в быстродействии. Цена аналогичная GeForce RTX 3080, хотя мы бы не стали рекомендовать Radeon RX 6800 XT, поскольку со всеми своими преимуществами, она всё же сильно уступает GeForce RTX 4070 Ti. Ну и не забывайте, что видеокарты красного лагеря посредственно работают в трассировке лучей. Визуальные эффекты от этой технологии не такие впечатляющие, как об этом пишет профильная пресса, но иногда различия действительно есть, а значит вы сознательно лишаете себя красивой картинки.

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Ну а попытаться сэкономить можно купив GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта на 30 тысяч дешевле GeForce RTX 4070 Ti и почти в 2 раза выгоднее GeForce RTX 4080. Согласимся, что в случае наличия монитора 4К, стоит всё же переплатить, ну а для владельцев 2К GeForce RTX 3070 Ti может стать отличным выбором. Подумайте об этом перед тем, как тратиться на видеокарту 100 000 рублей.