Система должна справляться с любыми играми в 2К

Разумный геймер начинает сборку компьютера с процессора. Согласимся, что видеокарта оказывает на количество кадров в секунду куда больше влияния, чем процессор, вот только здесь не всё так просто. Дело в том, что стоит только взять бюджетный камень, как ваша неплохая видеокарта начнёт захлёбываться, испытывая нехватку в тактовой частоте или количестве ядер. И не забывайте, что сменить видеокарту гораздо проще, чем процессор, вот и получается, что нужно сразу же брать такой камень, который будет актуален даже через 3 года, вытягивая видеокарту следующего поколения.

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Именно поэтому экономить на процессоре не стоит, но и переплачивать за флагманы последних поколений откровенно глупо. Одно дело, если вы планируете взять видеокарту уровня GeForce RTX 4090, и совсем другое, если вас устраивает GeForce RTX 3070 Ti. Давайте подумаем, какой может быть оптимальный процессор под эту видеокарту NVIDIA, и есть ли выгода от выбора камня нового поколения.

Чуть дороже 30 тысяч рублей в наличии Ryzen 9 5900X. 12-ядерный камень создан для покорения игровых вершин и не только играючи справляется с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, но и может со временем благополучно переехать на что-то более мощное. Запаса производительности достаточно, а при желании можно такой процессор использовать в рабочих задачах, где 12 ядер раскроются в полный рост. Ну и ключевым аргументом может стать недорогой комплект из оперативной памяти и материнской платы. Особенно это актуально, если вы не практикуете разгон, ведь мощи Ryzen 9 5900X достаточно из коробки.

Core i5-13600KF принадлежит к новому поколению процессоров Intel, за счёт чего умудряется обходить Ryzen 9 5900X в играх. Помните, что у синего камня всего 6 больших ядер, поэтому потенциал у него ниже, ну а с видеокартой уровня GeForce RTX 3070 Ti различия и вовсе окажутся близки к нулю. Мы рекомендуем брать тот процессор, который кажется вам оптимальным для ваших задач. Core i5-13600KF подходит для игр, хотя и сборка на его основе будет дороже, ну а Ryzen 9 5900X и вовсе позволяет обносить старую машину, которая работала последние годы на Ryzen 5 1600.

А вот Ryzen 5 7600Х может быть интересен тем, кто собирает систему на вырост. Материнские платы под новый камень дороговаты, но сегодня всё дорожает, ну а оперативную память DDR5 вам всё равно придётся купить через несколько лет. В играх Ryzen 5 7600Х ничуть не уступает Core i5-13600KF, ну а возможности апгрейда явно не на стороне синих. Так, если вы захотите, то через четыре года сможете заменить Ryzen 5 7600Х на более мощный Ryzen 5 9600Х, что тут же поднимет быстродействие системы. При этом материнскую плату и ОЗУ менять уже не придётся. Да, начальная инвестиция немаленькая, но никто не сказал, что это плохая идея.

Или можно взять Core i5-12600KF. Если вы любите заглядывать в синтетические тесты, то несомненно найдёте множество причин, по которым Core i5-13600KF лучше. Вот только разница в цене между ними достигает 7 тысяч рублей, а в данном сегменте это немаленькая сумма. Если речь идёт и видеокарте за 100 тысяч рублей, то потенциально новый Core i5-13600KF перспективнее, ну а для экономных геймеров, которые никогда не видели ничего мощнее GeForce RTX 3070 Ti, процессор Core i5-12600KF станет отличным выбором. Сборка системы обойдётся недорого, ну а разгон и вовсе неважен, поскольку не принесёт никакой пользы.

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Без Ryzen 7 5800Х наш обзор был бы неполным. 8-ядерный камень AMD прочно закрепился в тройке лидеров по продажам по всему миру, поэтому игнорировать этот камень мы не можем. Он не такой быстрый, как Core i5-13600KF, но когда дело заходит о разумной сборке, то разница в синтетических тестах не имеет значения. Как вы уже поняли, чем дороже видеокарта, тем больше разница между процессорами разных поколений. Проще говоря, с GeForce RTX 4090 камень Core i5-13600KF будет смотреться намного интереснее, вот только нужно где-то найти 140 тысяч рублей, а это уже проблема, поскольку мы сегодня говорим о компьютере с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, которая стоит в 3 раза дешевле. Система на Ryzen 7 5800Х обойдётся вам недорого, а вложения окупятся, поскольку камень проявит себя лучшим образом именно в играх.