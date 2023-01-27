Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
Система должна справляться с любыми играми в 2К
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Разумный геймер начинает сборку компьютера с процессора. Согласимся, что видеокарта оказывает на количество кадров в секунду куда больше влияния, чем процессор, вот только здесь не всё так просто. Дело в том, что стоит только взять бюджетный камень, как ваша неплохая видеокарта начнёт захлёбываться, испытывая нехватку в тактовой частоте или количестве ядер. И не забывайте, что сменить видеокарту гораздо проще, чем процессор, вот и получается, что нужно сразу же брать такой камень, который будет актуален даже через 3 года, вытягивая видеокарту следующего поколения. 

реклама

Именно поэтому экономить на процессоре не стоит, но и переплачивать за флагманы последних поколений откровенно глупо. Одно дело, если вы планируете взять видеокарту уровня GeForce RTX 4090, и совсем другое, если вас устраивает GeForce RTX 3070 Ti. Давайте подумаем, какой может быть оптимальный процессор под эту видеокарту NVIDIA, и есть ли выгода от выбора камня нового поколения.

Чуть дороже 30 тысяч рублей в наличии Ryzen 9 5900X. 12-ядерный камень создан для покорения игровых вершин и не только играючи справляется с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, но и может со временем благополучно переехать на что-то более мощное. Запаса производительности достаточно, а при желании можно такой процессор использовать в рабочих задачах, где 12 ядер раскроются в полный рост. Ну и ключевым аргументом может стать недорогой комплект из оперативной памяти и материнской платы. Особенно это актуально, если вы не практикуете разгон, ведь мощи Ryzen 9 5900X достаточно из коробки.

Core i5-13600KF принадлежит к новому поколению процессоров Intel, за счёт чего умудряется обходить Ryzen 9 5900X в играх. Помните, что у синего камня всего 6 больших ядер, поэтому потенциал у него ниже, ну а с видеокартой уровня GeForce RTX 3070 Ti различия и вовсе окажутся близки к нулю. Мы рекомендуем брать тот процессор, который кажется вам оптимальным для ваших задач. Core i5-13600KF подходит для игр, хотя и сборка на его основе будет дороже, ну а Ryzen 9 5900X и вовсе позволяет обносить старую машину, которая работала последние годы на Ryzen 5 1600. 

А вот Ryzen 5 7600Х может быть интересен тем, кто собирает систему на вырост. Материнские платы под новый камень дороговаты, но сегодня всё дорожает, ну а оперативную память DDR5 вам всё равно придётся купить через несколько лет. В играх Ryzen 5 7600Х ничуть не уступает Core i5-13600KF, ну а возможности апгрейда явно не на стороне синих. Так, если вы захотите, то через четыре года сможете заменить Ryzen 5 7600Х на более мощный Ryzen 5 9600Х, что тут же поднимет быстродействие системы. При этом материнскую плату и ОЗУ менять уже не придётся. Да, начальная инвестиция немаленькая, но никто не сказал, что это плохая идея. 

Или можно взять Core i5-12600KF. Если вы любите заглядывать в синтетические тесты, то несомненно найдёте множество причин, по которым Core i5-13600KF лучше. Вот только разница в цене между ними достигает 7 тысяч рублей, а в данном сегменте это немаленькая сумма. Если речь идёт и видеокарте за 100 тысяч рублей, то потенциально новый Core i5-13600KF перспективнее, ну а для экономных геймеров, которые никогда не видели ничего мощнее GeForce RTX 3070 Ti, процессор Core i5-12600KF станет отличным выбором. Сборка системы обойдётся недорого, ну а разгон и вовсе неважен, поскольку не принесёт никакой пользы. 

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Без Ryzen 7 5800Х наш обзор был бы неполным. 8-ядерный камень AMD прочно закрепился в тройке лидеров по продажам по всему миру, поэтому игнорировать этот камень мы не можем. Он не такой быстрый, как Core i5-13600KF, но когда дело заходит о разумной сборке, то разница в синтетических тестах не имеет значения. Как вы уже поняли, чем дороже видеокарта, тем больше разница между процессорами разных поколений. Проще говоря, с GeForce RTX 4090 камень Core i5-13600KF будет смотреться намного интереснее, вот только нужно где-то найти 140 тысяч рублей, а это уже проблема, поскольку мы сегодня говорим о компьютере с видеокартой GeForce RTX 3070 Ti, которая стоит в 3 раза дешевле. Система на Ryzen 7 5800Х обойдётся вам недорого, а вложения окупятся, поскольку камень проявит себя лучшим образом именно в играх. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 3070 ti #ryzen 9 5900x #core i5-13600kf
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
56-ядерный процессор Intel Xeon W9-3495X Sapphire Rapids протестирован в Geekbench
Новый 56-ядерный процессор Intel для рабочих станций отметился в Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему наступление в Артемовске может свидетельствовать о переходе СВО в финальную стадию
41
Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
38
Поединок между непробиваемым Challenger 2 против маневренного скорострела Т-90 состоятся уже в 2023г
36
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
16
Западные эксперты раскритиковали артиллерию РФ и рассказали о преимуществах САУ Krab, М777 и HIMARS
24
Nintendo предупреждает обладателей Switch о проблемах с конденсацией
1
Российская армия зашла в Угледар
28
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
14
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Китайские инвестиции в полупроводниковый сектор слабо развивают национальное производство чипов
+
Leadtek выпустила видеокарту Winfast RTX 4070 Ti Hurricane
2
Российские власти собираются обложить майнеров налогами, ставка может достигать 20%
4
СМИ считают, что студия 343 Industries больше не будет единолично работать над серией Halo
+
Видеокарты NVIDIA сильно подешевели в российских магазинах – GeForce RTX 4070 Ti со скидкой до 20%
19
Финальный список флагманов Xiaomi 2020-2023 года, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
112
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
17
В интернете произошла утечка информации об операциях европейских правоохранительных органов
+
Шведская модификация Leopard вполне равна по силам российскому Т-90М
6
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2

Популярные статьи

"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
76
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
62
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
129
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
30
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
38
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
115
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
249
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
138
Лучшие видеокарты для майнинга в 2023 г.: обзор, оценка производительности и эффективности
10
Внутреннее ядро Земли остановило вращение и, возможно, повернуло в обратную сторону - считают учёные
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий
00:59
больше сотки точно. но покачто это самый интересный монитор из всех что я видел.
Samsung выпустила 43-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G7 с Quantum Mini-LED панелью
Шамиль Джанболатов
00:58
Стар Линк всегда был запрещен в РФ. Потому что ФСБ хочет контролировать рунет, поэтому будут делать свой космический Интернет, ну и или просто распилят бабло, кто знает
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
Дмитрий
00:54
Интересное предложение но хотелось бы 32 дюйма интересно сколько будет цена. ну больше сотки точно а вот на сколько
Монитор Samsung Odyssey Neo G7: 43 дюйма, разрешение 4K и 144 Гц - теперь в продаже
32Влад32
00:53
Т-62? А смотрят на Т-90? И думают - сейчас получим звездюлей. Так?
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Михаил Невский
00:52
уменьшать диагональ нужно
Монитор Samsung Odyssey Neo G7: 43 дюйма, разрешение 4K и 144 Гц - теперь в продаже
-=metallist=-
00:52
Именно запятую!
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
3000kyky Sakh
00:47
Ничего не понял.
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
guest202
00:45
В совке тоже так думали, дебил, а оно аон как вышло 😂
США допустили смягчение антироссийских санкций, но условия остаются неприемлемыми для РФ
Виталий Раздьяконов
00:44
Во первых я про подвижность и не писал,и так понятно что т-90м более подвижный. На счет активной брони( динамическая защита), на челенджере она тоже есть, Romor. Также навешивается доп броня Dorcheste...
Challenger 2 против Т-90 – какой танк выйдет победителем во время боя на просторах Украины
Валерий Муравицкий
00:44
конечно большинство этого не понимает, большинство в кредитах и думают о том,как можно больше заработать, при этом работая меньше,а про взаимосвязь между эмиссией фиатных денег, добычей золота и халви...
Майнинг на видеокартах сдаёт позиции и может исчезнуть в ближайшие годы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем