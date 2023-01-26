Если у вас монитор с разрешением 2КЮ то вы и вовсе ничего не теряете

Последние 5 лет производители видеокарт медленно, но уверенно повышают цены на свою продукцию. Если вы нечасто заглядываете в розницу, то сегодня можете обнаружить, что GeForce RTX 4080 стоит 100 тысяч рублей. На горизонте нет ни майнеров, ни дефицита полупроводников, а происходящее объяснить практически невозможно. Теоретически, причина в инфляции и обесценивании американского доллара, но многие эксперты слоняются к тому, что на кону желание не потерять сверхдоходы, сохранив высокие выплаты инвесторам по итогам года.

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В любом случае выбирать видеокарту нужно, а единственная альтернатива состоит в покупке игровой приставки. Если вам нравится тратить деньги на лицензионные деньги, при этом испытывать постоянные мучения, поскольку в РФ всё это заблокировано, то берите консоль, ну а мы рассмотрим несколько видеокарт, которые подходят для тех, кто привык к действительно мощным решениям. Никаких компромиссов, ну а исходным будем считать максимальный уровень производительности в разрешении 2К.

Если у вас есть 83 тысячи рублей, смело берите GeForce RTX 4070 Ti. Видеокарта с лёгкостью справляется даже с требовательными новинками в 4К, но время идёт, а уже в текущем году нас ждёт несколько проектов на движке Unreal Engine 5. Это значит, что рассматривать такую видеокарту для 4К можно, но раз уж мы говорим о решении с высоким потенциалом, то GeForce RTX 4070 Ti неплохо вписывается в наши требования, поскольку обеспечит приемлемое количество кадров в секунду в 2К даже через 4 года. Запас внушительный, ну а мы подумаем, можно ли немного сэкономить, купив одну из альтернативных видеокарт.

Пожалуй, реальная возможность сэкономить 30 тысяч рублей заключается в покупке GeForce RTX 3070 Ti. Что любопытно, эта видеокарта обеспечивает отличную производительность и сегодня способна вытянуть любую игру в 2К без компромиссов. Получается, что запаса прочности у вас не будет, ведь требовательные новинки вынудят снижать настройки графики, но случится это не сразу, а значит всё не так плохо. Единственный значительный минус GeForce RTX 3070 Ti заключается в наличии 8 Гб видеопамяти. Что поделать, но даже сегодня есть игры, в которых вам такого количества памяти будет впритык, ну а завтра ситуация только ухудшится. Мы не предлагаем переплачивать 30 тысяч только из-за того, что эксперты ожидают роста требований к играм, ну а выводы и выбор вы делаете самостоятельно.

За 55 тысяч вы можете купить Radeon RX 6800. Видеокарта действительно интересная и стоит почти столько же, как и GeForce RTX 3070 Ti. При этом графический чип AMD ещё и немного быстрее, а по количеству видеопамяти у NVIDIA полный провал. Так, Radeon RX 6800 может предложить сразу 16 Гб из коробки, а значит лучше покажет себя в случае, если игра будет заточена именно под большое количество видеопамяти. Radeon RX 6800 ощутимо уступает GeForce RTX 3070 Ti в режиме трассировки лучей, а значит имеет не только сильные, но и слабые стороны. Подумайте, что для вас важнее, ведь многие геймеры предпочитают чистую производительность невнятным эффектам волшебных лучиков.

Если у вас нет лишних денег, то можно обратить внимание на Radeon RX 6750 ХТ. Видеокарта предлагает 12 Гб видеопамяти и ощутимо уступает GeForce RTX 3070 Ti как по чистой производительности, так и в трассировке лучей. И всё же, если стоит задача сэкономить немного денег, то можно слегка снизить настройки графики, продолжая играть в 2К без ощутимого ущерба для картинки. Нужно помнить, что такого высокого потенциала, как у GeForce RTX 3070 Ti у видеокарты AMD нет, поэтому стоит всё же взвесить все за и против. Мы полагаем, что всегда следует руководствоваться экономическим фактором, поскольку попытка одолжить или взять кредит - это не самое верное решение.

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За 79 тысяч рублей вы можете купить Radeon RX 6950 XT. Здесь всё достаточно запутанно. Так, по чистой производительности GeForce RTX 4070 Ti слегка быстрее. Точно тоже можно сказать и о трассировке лучей, ведь у NVIDIA здесь огромное преимущество. При этом Radeon RX 6950 XT предлагает 16 Гб видеопамяти. Нам кажется, что стоит выбрать новинку из зелёного лагеря, поскольку по совокупности характеристик она вырывается вперёд, ну а красный флагман мог быть интересен за 70 тысяч рублей.