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Майнеры научились устранять следы добычи Эфира на видеокартах и продают горелые чипы под видом новых
Сколько такая видеокарта будет работать, не знает никто
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А вы знали о том, что первое время Биткоин можно было копать с помощью видеокарт? Именно так, сложность сети позволяла, но в какой-то момент майнеры ушли на Эфир, алгоритмы которого благоприятствовали использованию графических чипов. Вот только в 2022 году вторая криптовалюта закрыла двери перед носом у шахтёров, а в результате сотни тысяч людей вынуждены были искать новое пристанище для своих ферм. Сделать это удалось не всем, ведь многие законсервировали десятки и даже тысячи видеокарт, тогда как некоторые продолжают копать, надеясь на подорожание нескольких основных альткоинов. Наиболее популярным остаётся Ethereum Classic, но в настоящее время добыча его с трудом покрывает розетку, поэтому говорить о прибыльности глупо, ведь возврат инвестиций затянется на десятилетия. 

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Неясно, когда криптовалюты начнут дорожать и выстрелит ли Ethereum Classic, а значит есть майнеры, которые устали от длительного ожидания. Кто-то уже нашёл себе новый заработок, тогда как другие предпочитают перейти на добычу Биткоина. Как бы там ни было, но вернуть хотя бы часть инвестиций – это хорошая идя, а значит в ход идут видеокарты, длительное время копавшие Эфир. Совсем недавно мы рассказывали вам о 61 сгоревшей Radeon RX 6900 ХТ. Эксперты выяснили, что ранее все видеокарты принадлежали одному крупному фермеру, а после были куплены геймерами. Предположительно, из-за неверных условий хранения видеокарты сгорели, но не исключено, что майнер доверил промывку непрофессионалу. В результате внутри скопилась влага, что и привело к фатальным последствиям. Как было на самом деле, мы уже не узнаем, ну а инсайдеры сообщают, что в последнее время на рынке наблюдается появление всё большего количества видеокарт после майнинга. 

По словам экспертов, если видеокарта какое-то время работала на ферме в режиме 24/7, то определить это несложно. Прежде всего наблюдаются скопления пыли в трудно доступных для продувки местах, а также окисления контактов. В случае длительной работы происходит замена термопрокладок, что также может вызвать вопросы, ну а если заглянуть внутрь, то можно увидеть изменение цвета графического чипа и распаянной на чипе видеопамяти. Поскольку майнеру выгодно продать свою видеокарту как можно дороже, то он делает всё, чтобы внешний вид был максимально привлекательным и не говорил об использовании на ферме. Как мы уже писали выше, для этого видеокарту промывают, сушат и заменяют термопрокладки, но некоторые идут на другие хитрости, что позволяет им полностью имитировать вид нового продукта. С этой целью используются красители, которые наносятся на графический чип и видеопамять. После этого следов желтизны и потемнения не остаётся, а значит даже энтузиаст не заметит подмены. 

Неясно, насколько масштабной является описанная выше схема, ну а эксперты рекомендуют тщательно проверять видеокарты от сомнительных продавцов. Прежде всего стоит обращать внимание на отсутствующие винты и повреждённые гарантийные наклейки. Если продавец рассказывает вам о том, что он снимал систему охлаждения для нанесения новой термопасты совсем недавно, то обязательно загляните внутрь, не исключено, что вы обнаружите подгорелый графический чип и копоть на чипах памяти. Всё это не значит, что брать видеокарты после майнинга не рекомендуется, вот только стоит осознавать все риски, ну а цена подобных товаров должна быть соответствующая. Логично предположить, что если перед вами игровая видеокарта, то стоимость её будет выше, чем у измученной тяжёлым шахтёрским трудом карты. 

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В России крупные майнеры, копающие на видеокартах, не занимаются большими распродажами, а значит случаи обмана и использованием закрашивания видеопамяти встречаются намного реже, чем в США и Европе. И всё же, если партия пришла из того же Китая, то ожидать можно чего угодно, ну а мы вас предупредили, и не забывайте, что видеокарты перед покупкой нужно тестировать. 

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#видеокарты #майнинг
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