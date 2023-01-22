Сеть Ethereum Classic ожидает прихода старых майнеров, выключивших свои фермы на видеокартах

Многие люди относятся к криптовалютам с сомнением, и тому есть вполне конкретные основания. Дело в том, что цифровые активы не только подвержены традиционным волнениям на рынке, но и легко управляются группой людей, которых принято называть Китами. Эксперты полагают, что речь идёт о крупных держателях, занимающихся игрой на повышение и понижение. Вот только когда речь идёт о традиционном биржевом активе, то всё не так просто, ну а криптовалюты плохо регламентируются законодательством и не принадлежат кому-то конкретному. Проще говоря, если Кит перегнёт палку с акциями той или иной компании, то им может заинтересоваться американское или европейское правосудие, ну а Биткоин ничей, поэтому можно пинать его сколько душе угодно. Именно поэтому цифровое золото постоянно скачет, дешевеет и дорожает, принося прибыль небольшой группе инвесторов.

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Какое-то время ситуация не благоприятствовала, поскольку на пути Китов стояла целая череда негативных факторов, а в итоге управлять цифровыми активами было непросто. Крупные рыбы в этот момент предпочли заниматься скупкой всей доступной криптовалюты. По данный аналитиков, 2022 год стал для крупных майнеров одним из самых сложных, поскольку эти ребята вынуждены были не только избавиться от добытой криптовалюты, но и заглянуть в свои кошельки, основательно потратившись на поддержание бизнеса. Суть проблемы заключалась в неверной оценке, когда все вокруг были уверены в светлом будущем Биткоина. Как вы могли слышать, весь прошлый год цифровое золото упрямо шло ко дну, а шахтёры постоянно распродавали монеты, что позволило многим из них остаться на плаву. Ну а невероятный приток монет на рынок только усложнял положение основных криптовалют, тогда как Киты спокойно выкупали все доступные предложения. Похоже, пришло время встать в полный рост, ведь уже вторую неделю Биткоин готовится к бычьему ралли.

Сегодня цифровое золото торгуется на отметке 23 тысячи долларов, а эксперты полагают, что мы увидим сразу два забега, а одним из участников станет Эфир. Похоже, вторая криптовалюта постепенно возвращает доверие инвесторов. После того как было принято решение избавиться от майнеров, дела у Эфира шли плохо. Виталик Бутерин затаился, а курс опускался ниже 800 долларов за 1 монетку. Некоторые аналитики полагают, что на следующем этапе Эфир резко нарастит мощность, что позволит ему выйти за 2000 долларов. Именно эта отметка считается тем психологическим барьером, после которого вторая криптовалюта будет только дорожать. Пока к этому есть только теоретические предпосылки, поскольку суточные торги до сих пор не могут выйти за 9 миллиардов долларов. Это очень мало, а значит пока инвесторы не вернутся, говорить о приходе быков преждевременно. Кстати, у Биткоина дела идут намного лучше, но и здесь суточные торги с трудом превысили 33 миллиарда долларов. Напомним, осенью 2021 года этот показатель легко переваливал за 70 миллиардов долларов.

Возвращаясь к началу материала отметим, что есть скептики, которые не доверяют цифровым активам, а есть целый пласт людей, испытывающих к Биткоину и Эфиру негативные чувства. Так уж вышло, что в 2021 году число последних пополнилось за счёт геймеров. Вы можете помнить, как сложно было купить видеокарту, ну а вина шахтёров очевидна, а цены на игровую продукцию не восстановились до сих пор. Неясно, может ли майнинг на видеокартах вернуться, в обозримом будущем, ведь пока предпосылок к этому нет. Обратите внимание на таблицу выше. Как видите, с использованием одной из самых выгодных видеокарт на рынке GeForce RTX 4070 Ti вернуть инвестиции крайне сложно. Сегодня на одной из новых криптовалют доходность остаётся критически мала, тогда как Ethereum Classic пока не демонстрирует признаков взрывного роста. За последние недели главная надежда майнеров поднялась со дна, но на этом все подвиги завершились. Согласитесь, что 13 тысяч дней (36 лет) – это многовато для возврата инвестиций в мире криптовалют.

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Одна из причин низкой доходности заключается в большом количестве майнеров, которые ожидают подъёма рынка. Теоретически, даже если Ethereum Classic подорожает до 30 долларов за 1 монетку, к сети подключатся новые фермеры, а значит всю курсовую разницу съест высоких хешрейт. Именно поэтому сегодня слишком рано говорить о выходе майнинга на видеокартах из тени. Неясно, сколько шахтёров отключило свои видеокарты, не желая обслуживать розетку, но эти ребята в любой момент могут вернуться, а значит выход майнинга на графических чипах в плюс, случится очень нескоро. Источники: 1, 2.