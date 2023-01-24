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Zelot За пост начислено вознаграждение
Майнинг на видеокартах сдаёт позиции и может исчезнуть в ближайшие годы
Ethereum Classic остаётся единственной надеждой майнеров
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MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Многие эксперты уверяют, что американская экономика построена на виртуальных активах, реальная ценность которых на порядок ниже пороговых оценочных значений на биржах. Для примера возьмём Apple. Компания имеет общую капитализацию в 2.3 триллиона долларов несмотря на все сложности, с которыми сталкивается рынок полупроводников. Отчёт за 4 квартал и весь прошлый год нам ещё только предстоит увидеть, но в целом показатели таковы, что ожидать провала не приходится. Смартфоны с надкушенным яблоком покупают по всему миру, а бренд остаётся востребован. Что до реальной оценки Apple, то здесь мнения разнятся, ведь компания действительно не имеет собственного производства. Некоторые эксперты уверяют, что при желании яблочники могут купить крупного автопроизводителя для выпуска электрокаров, а также компанию, выпускающую самолёты, если потребуется пересадить пользователей на воздушный транспорт. Всё это теория, тогда как курсовые перепады отражаются не на самой Apple, а на доходах держателей акций. 

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Возвращаясь к виртуальности американской экономики стоит отметить, что уже почти год крупные аналитики говорят о рецессии, стоящей на пути выхода финансовой системы США из кризиса. ФРС весь прошлый год упорно поднимала процентную ставку, а сегодня все заинтересованные стороны ожидают очередного отчёта регулятора, который и станет основным для формирования новой парадигмы финансовых отношений в 2023 году. Предположения строить не будем, поскольку есть целый ряд противоположных мнений, ну а пока всё говорит о том, что экономика США медленно оздоравливается. Возможно, кого-то такой процесс и не порадует, но многие эксперты уверены, что для здоровой мировой экономики нужна здоровая экономика Америки, как бы странно это не звучало. К счастью, нас с вами не интересуют биржевые индексы, ведь в данном материалы речь о криптовалютах. Весь 2022 года цифровые активы следовали основным биржевым трендам, а сегодня можно говорить о том, что Биткоин всё быстрее превращается в аналог крупной компании, когда курс акций зависит от тез или иных решений финансового регулятора и многих других событий, даже косвенно не касающихся криптовалют.

По данным ряда аналитиков, отчёты ФРС будут позитивными, а давление на финансовую систему минимальным, а значит стоит ожидать подорожания Биткоина до 25 тысяч, тогда как Эфир перемахнёт через 1800 долларов. Случится это может уже в начале февраля, ну а в целом год для криптовалют должен стать удачным. Отметим, что просчитать все геополитические риски невозможно, поэтому аналитики учитывают только то, что кажется им актуальным сегодня. Если вы обратите внимание на график Биткоина, то сможете увидеть, что за месяц первая криптовалюта основательно прибавила в цене, а вот Ethereum Classic неуверенно топчется на месте. Напомним, речь идёт о криптовалюте, которая стала прибежищем майнеров, выброшенных на улицу в результате перехода Эфира на стейкинг. Вы удивитесь, но эти ребята ещё живы и даже продолжают упорно копать. Сегодня многие из них всё ещё уходят в минус, либо работают на розетку, ну а причины того, почему Ethereum Classic не дорожает, неизвестны. Если внимательно изучить профильные ветки на основных ресурсах, пишущих о криптовалютах, то создаётся такое ощущение, что о майнерах все забыли, а Ethereum Classic и вовсе превращается в мёртвый актив. 

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3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Если обратить внимание на график сложности, то можно убедиться в том, что майнеры стабильно добывают эту криптовалюту, при этом другой график показывает, что все вместе взятые альткоины имеют хешрейт меньше, чем Ethereum Classic. Получается, что в настоящее время именно эта монета остаётся прибежищем шахтёров, где и сосредоточены основные объёмы видеокарт. Эксперты отмечают, что часть ферм на основе графических чипов была отключена, вот только сегодня наблюдается любопытная тенденция, когда инвестиций в этот бизнес практически нет. Согласитесь, что выглядит достаточно странно, если вместо того, чтобы купить ASIC-майнеров для добычи Биткоина с окупаемостью в полтора годы вы потратите эти деньги на видеокарты. Надежда на окупаемость есть, но это только надежда, тогда как с Биткоином речь о реальной перспективе. Не исключено, что Ethereum Classic вернёт утерянные позиции, но пока кажется, что майнинг на видеокартах медленно, но уверенно умирает. Новых видеокарт в сеть не поступает, а положение намного хуже, чем было даже в 2019 году. Источники: 1, 2, 3

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#майнинг #криптовалюты #ethereum classic
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