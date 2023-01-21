Выяснилась причина, из-за которой такое количество видеокарт пришло в негодность

Стоит признать, что NVIDIA и AMD сильно отличаются друг от друга. И дело даже не в успешности ведения бизнеса графических чипов, а скорее в заинтересованности рынком. Если вы посмотрите на последние три поколения видеокарт производства зелёного лагеря, то отчётливо видно, что там пытаются максимизировать прибыль. Команда маркетологов, инженеров и многие другие специалисты работают не покладая рук, а в результате все возможные ниши заполняются. Купить видеокарту NVIDIA может не только энтузиасты с туго набитыми кошельками, но и бедные студенты. Появляются новые технологии, а на зрителей вываливаются красивые цифры. Создаётся отличная реклама, а глава компании постоянно работает с прессой. Что до AMD, то как минимум три последних поколения настольной графики там выпускали из-под палки. Создаётся стойкое ощущение, что в компании уже никого не интересуют видеокарты, но по инерции разрабатывают что-то новое. Серия Radeon RX 5000 вышла ещё до полупроводникового кризиса, но количество видеокарт было настолько мизерным, что не покрывало потребностей рынка. Серия Radeon RX 6000 должна была стать глотком свежего воздуха, но была раскуплена майнерами, при этом даже после ухода фермеров с рынка Лиза Су не стала наращивать производство.

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Что до Radeon RX 7000, то здесь вообще тотальный провал. Флагман Radeon RX 7900 ХТХ жутко греется, партнёры вообще ничего не выпускают, а молчание AMD свидетельствует о том, что в компании масштабные трудности. Нет даже намёков на то, что мы увидим Radeon RX 7600 ХТ, при этом рыночная доля красных постоянно уменьшается. Разнится подход NVIDIA и AMD на те или иные вызовы, без которых не обходится ни один бизнес. К примеру, небольшая часть видеокарт GeForce RTX 4090 столкнулась с проблемой выхода из строя из-за выгорания кабеля питания. К делу тут же подключился Дженсен Хуанг, а в итоге компания заменила все видеокарты. Судя по всему, партнёрам дали указание осуществлять замену, даже если очевидна вина пользователя. Это позволило обнулить негативный фон вокруг флагмана NVIDIA, ну а у AMD имеются свои решения. Как стало недавно известно, заменить проблемные Radeon RX 7900 ХТХ просто нечем, ведь видеокарт нет в наличии. Производитель оставил розницу и сервис-центры с пустыми руками, а когда будет новый завоз, никто не знает.

Всё это контрастирует с тем, что у красных наблюдается лучшее соотношение между ценой и быстродействием, тогда как зелёные постоянно повышают стоимость своей продукции. Совсем недавно произошла весьма примечательная история, когда в ремонтную мастерскую KrisFix в Германии поступила сразу 61 вышедшая из строя видеокарта Radeon RX 6900 ХТ (несколько Radeon RX 6800 ХТ). Специалисты тут же предположили, что все видеокарты использовались для майнинга, но скоропалительных выводов предпочли не делать. По сети пошли нехорошие слухи, а любители сенсаций тут же начали рассказывать о том, какие на самом деле плохие видеокарты делает AMD. Что странно, ни один представитель красных не вышел на публику. Никто не удосужился дать комментарии и пояснить покупателям, что на самом деле происходит. Похоже, Лизе Су действительно наплевать на игровой бизнес, поэтому нет ничего удивительного в том, что компании грозит полный уход с рынка настольной графики. Что же, если официальные лица не делают заявлений, то снова придётся отдуваться прессе. Вы можете посмотреть видео ниже, где, начиная с 18 минуты, специалисты KrisFix дают свои пояснения, ну или давайте кратко обсудим проблему.

Скорее всего видеокарты принадлежали обычным геймерам, которые за несколько последних недель купили их у одного крупного майнера с большим дисконтом. На первый взгляд всё в полном порядке, а выгорание графического чипа происходит без видимых причин, но уже в ходе тщательного исследования стало ясно, что причина в несоблюдении условий хранения. Проще говоря, в какой-то момент добывать Эфир стало невозможно, а остальные криптовалюты не позволяли выйти в плюс. Майнер решил не оплачивать розетку и принял решение отключить фермы с видеокартами Radeon RX 6900 ХТ. Похоже, он не стал заморачиваться с условиями хранения, а вместо сухого помещения оставил их пылиться там, где они длительное время подвигались воздействию влаги. Если бы геймеры дали видеокартам время, либо раскрыли бы и провели полную профилактику, то можно было бы избежать поломок, но любители компьютерных игр предпочли иной путь. В результате видеокарты сгорели, а вот будут ли они обменяны по гарантии, сказать сложно. Скорее нет, ведь речь идёт не о производственном браке, а о проблеме, возникшей по вине владельца.

Что до майнера, то он несёт свою долю ответственности, но сами видеокарты могли нормально работать даже после тягот ежесуточного копания Эфира в шахте на протяжение 365 дней.

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