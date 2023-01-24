Шансы почти равны нулю, что не помешало везунчику неплохо заработать

Судя по всему, майнинг на видеокартах доживает последние годы. Эксперты отмечают, что графические чипы слишком дорогие, а прибыль с учётом текущего курса основных криптовалют не позволяет даже покрывать оплату розетки. Например, популярный Ethereum Classic настолько неприбыльный, что позволяет отбить инвестиции за 36 лет. Если копать в Сибири, где стоимость электричества намного ниже, то срок можно увеличить в несколько раз, но и это выглядит смешно, ведь инвестиции в оборудование для добычи Биткоина окупаются за полтора или два года. Не стоит думать, что майнинг на видеокартах умрёт быстро, ведь на руках у шахтёров находятся достаточно мощные графические чипы. При этом ключевой проблемой остаётся именно наполнение новыми видеокартами. Известно, что с точки зрения прибыльности GeForce RTX 4070 Ti не имеет конкурентов, тогда как многие фермы построены на GeForce RTX 3080, эффективность которой намного ниже. Есть мнение, что Ethereum Classic и другие криптовалюты, которые сегодня копают при помощи видеокарт, могут выстрелить через несколько лет, когда для их добычи начнут использовать традиционные ASIC-майнеры. Пока всё это вызывает слишком много вопросов, а эксперты не готовы делать окончательных выводов, поскольку в 2019 году многие уже писали о том, что майнинг на видеокартах мёртв.

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В то же время Биткоин привлекает всё больше инвестиций. Крупные майнеры не только выжили в 2022 году, но и вышли из него с далекоидущими планами. Некоторые растеряли большую часть своих монет, но всё ещё готовы броситься в бой. С этой целью привлекаются дополнительные инвестиции, а только за несколько последних месяцев хешрейт сети увеличился на 10%. Пока неясно, насколько сильно подорожает Биткоин, поскольку ФРС США может в любой момент сменить ястребиные планы на постепенное снижение процентной ставки. Ну а пока вложения в добычу Биткоина выглядят привлекательно. Оборудование стоит намного дешевле, чем в 2021 году, а предложений достаточно. Не нужно заказывать ASIC-майнер у сомнительных китайцев, а особенно интересен соло-майнинг. Поясним, большая часть ферм подключена к пулам. Там всё оборудование объединяется в единую сеть, а полученные монеты распределяются между всеми участниками в соответствие с показателем хешрейта. Проще говоря, чем дороже и мощнее ваше железо, тем больше вы получите. А вот соло-майнинг полагается исключительно на шанс.

Поскольку выпадение новых блоков с монетами – это лотерея, то шансы остаются, а получить несколько Биткоинов может каждый, правда шансы критически малы. И всё же, если соло-майнинг существует, значит есть и те, кто рано или поздно выигрывают. Как стало известно, несколько дней назад повезло неизвестному шахтёру, который сумел получить блок за номером 772793 с шансом в 0,000000036 %. Всего счастливчик получил 6.359 ВТС иди 98% блока, тогда как 2% ушли на комиссии и выплаты сервису, который выступал посредником. В переводе на российскую валюту майнер заработал 10 миллионов рублей. Согласно опубликованным данным, фермер владел старыми устройствами, способными генерировать до 3 TH/s. Всего у него было 4 машины, а итоговая мощность не превышала 10 TH/s. Для сравнения, популярное устройство под названием Antminer S19 PRO способно генерировать около 110 TH/s, а есть и более продвинутые, не говоря уже о том, что некоторые крупные майнинговые компании используют разгон, в результате чего под жидкостным охлаждением мощность возрастает до 150 TH/s и выше.

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Шансы выиграть блок в таких условиях мизерны и не превышают 1-к-27 миллионов. Эксперты отмечают, что подобное случается крайне редко, а владельцам подобных устройств всё же советуют добывать Биткоины в пулах. Скорее всего, вы будете копать десятки лет, так ничего не заработав, тогда как в пуле сможете рассчитывать на разумное вознаграждение, а в результате окупите вложения за несколько лет. Что и говорить, если даже самые крупные майнинговые компании предпочитают пулы, не доверяя шансам в соло-майнинге.