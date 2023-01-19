Местные жители требуют принять срочные меры по решению создавшейся проблемы

На протяжение последних десяти лет крупные майнеры наращивали мощности по добыче Биткоина. Старое железо продавалось на рынке, тогда как необходимость соперничества становилась всё более очевидной. Проще говоря, если 5 лет назад вы купили оборудования для добычи цифрового золота на 1 миллион долларов, то сегодня в несколько раз дешевле можно получить аналогичный хешрейт. При этом старое железо ещё и потребляет больше электричества, а значит вы будете работать на розетку, тогда как ваши конкуренты смогут увеличить доход, быстрее окупив вложения в новое железо. Похоже, процесс уже не остановить, ведь только за январь майнеры ощутимо расширили свои мощности. Сообщается, что по сравнению с прошлым месяцем сложность выросла до 37.59 Т или на 10.26%, что стало рекордным показателем за всю историю. Что любопытно, происходит всё это на фоне энергетического кризиса в Европе.

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По данным аналитиков, после запрета криптовалют в Китае, местные шахтёры хлынули в Казахстан, в США и Россию. Летняя засуха 2022 года заставила многих майнеров передислоцировать свои фермы в Америку, где губернаторы нескольких штатов встречали шахтёров с распростёртыми объятьями. Увы, но и в США возникли проблемы с электричеством, а в итоге почти месяц в Техасе майнеры вынуждены были отключить все свои мощности. Что до России, то ситуация крайне противоречивая. Согласно статистике, РФ в значительной степени потеряла позиции в рейтинге ведущих стран, добывающих Биткоины. Вот только всё говорит о том, что шахтёры и не думали никуда бежать. Посудите сами, в России нет жёсткой налоговой базы, всегда можно договориться с чиновниками, хорошо развита инфраструктура, а электричество стоит намного дешевле, чем в Европе и США. Но если Московский регион в последнее время перестал фигурировать в качестве основной базы для майнеров, то Иркутская область превратилась в настоящую Мекку для шахтёров.

Если вы внимательно читали наши материалы за 2021 год, то можете вспомнить, как некоторые местные политики предлагали превратить регион в новую столицу майнинга в России и всего мира. Тогда утверждалось, что в области наблюдаются огромные излишки электричества, а цена настолько низкая, что даже для бизнеса окажется выгодной. Похоже, с тех пор многое изменилось, ведь совсем недавно мы рассказывали вам о майнере, который недоплатил государству 29 миллионов рублей за электричество. Ну а сегодня стало известно о том, что от беспрецедентного нашествия шахтёров страдают обычные жители Иркутской области. Сообщается, что 2000 жителей региона подали открытое письмо в приёмную президента. По словам подписавшихся под документом становится очевидно, что шахтёры превратились в настоящую проблему. Так, в последнее время наблюдаются постоянные неконтролируемые отключения электричества, вызванные подключением нелегальных майнеров к сети. Проще говоря, владельцы мощных ферм перевозят в Иркутскую область новое оборудование, но предпочитают не регистрироваться в качестве частных предпринимателей.

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Очевидно, что налоги эти ребята также не платят, а вот на энергетику края оказывают невероятное давление. В связи с этим подписавшиеся жители региона просят принять меры по стабилизации ситуации. Предлагается отлавливать шахтёров и переводить их на тариф для бизнеса. Кроме того, ввести контроль над добычей, что позволит прогнозировать необходимое количество энергии, потребляемое областью. Ну и было бы неплохо ввести в строй новые мощности. Юго-восточная Сибирь, Хакасия и Иркутская область становятся всё более привлекательными для майнеров. Если государство не против того, чтобы эти ребята сжигали электричество, то стоит позаботиться о том, чтобы энергия в сети всегда была в наличии. Представители Минэнерго уверяют, что разработали механизмы идентификации нелегальных майнеров за счёт повышенного потребления электричества. Ну а местные жители сообщают, что регион стал прибежищем не только для российских, но и китайских шахтёров. Цены на квартиры в Иркутской области намного ниже, чем в центральной части России, а значит привлекательность региона будет только расти.