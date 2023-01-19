На протяжение последних десяти лет крупные майнеры наращивали мощности по добыче Биткоина. Старое железо продавалось на рынке, тогда как необходимость соперничества становилась всё более очевидной. Проще говоря, если 5 лет назад вы купили оборудования для добычи цифрового золота на 1 миллион долларов, то сегодня в несколько раз дешевле можно получить аналогичный хешрейт. При этом старое железо ещё и потребляет больше электричества, а значит вы будете работать на розетку, тогда как ваши конкуренты смогут увеличить доход, быстрее окупив вложения в новое железо. Похоже, процесс уже не остановить, ведь только за январь майнеры ощутимо расширили свои мощности. Сообщается, что по сравнению с прошлым месяцем сложность выросла до 37.59 Т или на 10.26%, что стало рекордным показателем за всю историю. Что любопытно, происходит всё это на фоне энергетического кризиса в Европе.
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По данным аналитиков, после запрета криптовалют в Китае, местные шахтёры хлынули в Казахстан, в США и Россию. Летняя засуха 2022 года заставила многих майнеров передислоцировать свои фермы в Америку, где губернаторы нескольких штатов встречали шахтёров с распростёртыми объятьями. Увы, но и в США возникли проблемы с электричеством, а в итоге почти месяц в Техасе майнеры вынуждены были отключить все свои мощности. Что до России, то ситуация крайне противоречивая. Согласно статистике, РФ в значительной степени потеряла позиции в рейтинге ведущих стран, добывающих Биткоины. Вот только всё говорит о том, что шахтёры и не думали никуда бежать. Посудите сами, в России нет жёсткой налоговой базы, всегда можно договориться с чиновниками, хорошо развита инфраструктура, а электричество стоит намного дешевле, чем в Европе и США. Но если Московский регион в последнее время перестал фигурировать в качестве основной базы для майнеров, то Иркутская область превратилась в настоящую Мекку для шахтёров.
Если вы внимательно читали наши материалы за 2021 год, то можете вспомнить, как некоторые местные политики предлагали превратить регион в новую столицу майнинга в России и всего мира. Тогда утверждалось, что в области наблюдаются огромные излишки электричества, а цена настолько низкая, что даже для бизнеса окажется выгодной. Похоже, с тех пор многое изменилось, ведь совсем недавно мы рассказывали вам о майнере, который недоплатил государству 29 миллионов рублей за электричество. Ну а сегодня стало известно о том, что от беспрецедентного нашествия шахтёров страдают обычные жители Иркутской области. Сообщается, что 2000 жителей региона подали открытое письмо в приёмную президента. По словам подписавшихся под документом становится очевидно, что шахтёры превратились в настоящую проблему. Так, в последнее время наблюдаются постоянные неконтролируемые отключения электричества, вызванные подключением нелегальных майнеров к сети. Проще говоря, владельцы мощных ферм перевозят в Иркутскую область новое оборудование, но предпочитают не регистрироваться в качестве частных предпринимателей.
Очевидно, что налоги эти ребята также не платят, а вот на энергетику края оказывают невероятное давление. В связи с этим подписавшиеся жители региона просят принять меры по стабилизации ситуации. Предлагается отлавливать шахтёров и переводить их на тариф для бизнеса. Кроме того, ввести контроль над добычей, что позволит прогнозировать необходимое количество энергии, потребляемое областью. Ну и было бы неплохо ввести в строй новые мощности. Юго-восточная Сибирь, Хакасия и Иркутская область становятся всё более привлекательными для майнеров. Если государство не против того, чтобы эти ребята сжигали электричество, то стоит позаботиться о том, чтобы энергия в сети всегда была в наличии. Представители Минэнерго уверяют, что разработали механизмы идентификации нелегальных майнеров за счёт повышенного потребления электричества. Ну а местные жители сообщают, что регион стал прибежищем не только для российских, но и китайских шахтёров. Цены на квартиры в Иркутской области намного ниже, чем в центральной части России, а значит привлекательность региона будет только расти.