Что купить, если у вас немного денег, но есть желание играть в современные игры? Давайте разбираться

Совершенно неожиданно в новом поколении процессоров оглушительную победу одержала Intel. Синие легко положили красных на лопатки, а Core i9-13900K без труда обходит Ryzen 9 7950Х не только в играх, но и рабочих задачах. Провал AMD очевиден, но Лиза Су просто так не сдаётся. Удешевлённые камни серии Ryzen 7000 уже в продаже, следом за ними состоится релиз материнских плат на базе чипсета А620, ну а окончательно исправить положение и вернуть лидерство должны процессоры линейки Ryzen 7000, выполненной по технологии 3D V-Cache.

реклама

Всё это очень интересно, вот только недоступно для большинства геймеров. Поскольку основная часть любителей компьютерных игр не может себе позволить купить процессор за 50 тысяч рублей, а видеокарту за 150 тысяч, то сегодня мы решили уделить внимание недорогим камням. На их основе можно собрать добротный компьютер, ну а мы подумаем о том, для каких сценариев годится такая машина.

Пожалуй, наиболее интересен для потенциальных покупателей Ryzen 7 5800X. Если у вас нет острого финансового кризиса, то смело берите этот 8-ядерник AMD. Камень считается одним из самых продаваемых на большинстве ключевых рынков, а быстродействия его достаточно для раскрытия потенциала видеокарты уровня GeForce RTX 3060 Ti. Можно взять что-то подороже, но в целом для игр в разрешении 2К будет достаточно, а значит переплата интересна только тем, кто имел глупость купить монитор с разрешением 4К. Этим ребятам придётся брать более мощный камень и видеокарту от 50 тысяч рублей.

Если вы не планируете играть в требовательные игры, но хотите получить достаточно мощное железо, то неплохим выбором будет Ryzen 7 5700G. Ключевым отличием этого процессора от указанного выше является наличие интегрированного графического чипа высокой мощности. Получается, что любители танков смело могут брать Ryzen 7 5700G, а в итоге сэкономят 15 тысяч рублей и больше. Учтите, что сам по себе процессор обладает неплохим потенциалом и включает 8 ядер. Если вдруг ваши вкусы изменятся, а вы решите, что не можете жить без требовательных игр, то всегда можно поставить дискретную видеокарту.

Ryzen 5 5600Х впору назвать самым продаваемым процессором планеты. Даже в России его можно купить за 200 долларов, ну а возможности для апгрейда в будущем остаются. Рассчитывать на совместимость с камнями следующих поколений не приходится, но за счёт обновления на Ryzen 9 5900Х можно неплохо увеличить потенциал в будущем. Ну а особенно интересен 6-ядерник тем, что здесь и сейчас позволит собрать мощную машину без компромиссов. Видеокарту покупайте исходя из собственного бюджета, а мы лишь констатируем, что Ryzen 5 5600Х способен раскрыть довольно мощный графический чип.

Core i5-12400F вы можете купить за 14 390 рубликов. Сложно сказать, насколько такое решение выгодно, ведь процессор Intel ощутимо слабее Ryzen 5 5600Х. В играх он показывает себя очень неплохо, ну а за счёт доступа к недорогим комплектующим Core i5-12400F интересен широкому кругу пользователей. На полторы тысячи дешевле в наличии Core i5-11400F. Здесь почти аналогичная тактовая частота и неплохой потенциал, а в коробке вы отыщите штатный кулер. Это ещё одна причина, по которой есть смысл купить старый процессор, обладающий почти идентичным быстродействием.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну или присмотритесь к Ryzen 5 5600G. Признаемся честно, что не припомним, чтобы этот камень AMD стоил так дёшево. Фактически, вы получаете слегка урезанный Ryzen 5 5600Х, которые умеет запускать игры 5-летней давности и годится для танков и кораблей. Покупка Ryzen 5 5600G позволит вам сэкономить солидную сумму денег, а сам камень ещё и очень неплох. Система будет современной и быстрой, а в будущем может быть усилена за счёт старших процессоров линейки Ryzen 5000.