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Создаётся такое ощущение, что Арестович в последнее время делал всё, чтобы получить увольнительную и начать собственную политическую карьеру. Напомним, советник действующего президента Украины не раз давал противоречивые комментарии, постоянно путался в показаниях и многократного рассказывал о том, что российские ракеты должны были окончиться ещё в марте. На дворе конец января 2023, а ракеты всё ещё есть, при этом Арестович и не планирует посыпать голову пеплом, рассказывая сказки местному электорату. За год фигура советника президента стала знаковой, а доверие к нему растёт несмотря на то, что он откровенно называет жителей Украины тупыми и без обиняков говорит о том, что обманывает людей в своих интервью. Словом, ведёт себя политик странно, но народу нравится, а это главное. После того как Арестович раскрыл данные об ударе по жилому дому в Днепропетровске, стул под советником президента зашатался, а сам он подал заявление об уходе. Напомним, Арестович признал, что украинские военные сбили российскую ракету, что и привело к трагическим последствиям.

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Так вот, сразу после ухода с официальной должности Арестовича понесло. Вначале он заявил, что не факт, что Украина вообще победит в войне, ведь всё идёт к тому, что сила на стороне России. После этого политик рассказал о скором уничтожении Украины как государства, а вчера и вовсе разразился странным материалом, в рамках которого рассказал о первых днях спецоперации. Якобы, Москва готовила бескровную войну, но не всем планам суждено сбыться, а результат вы знаете сами. Подобными заявлениями он нажил себе массу врагов в Украине, ну а сегодня нас интересует не только фигура Арестовича, но и реальная возможность вхождения СВО в наступательную стадию. Напомним, в первые недели российские войска подошли к Киеву на расстояние вытянутой руки, взяв под контроль несколько городов в области. После этого случилось что-то непонятное, о чём предпочитают помалкивать даже военкоры, а в итоге армия РФ отступила от Киева. После этого было отступление с севера Украины, потеря Харьковской области, а также Херсона. Официально считается, что армия РФ вернёт все регионы, ну а у командования Украины есть на этот счёт своё мнение.

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По данным аналитиков, руководство страны опасается одновременного наступления на Киев с севера и востока. Так, особенно опасным кажется группировка, стоящая в Беларуси. Для предотвращения стремительного наступления были приняты меры, в результате чего вся граница между Украиной и Беларусью превратилась в сплошные завалы из минных полей. При этом особый упор делается на подготовку к отражению десанта, а солдаты уже много месяцев возводят фортификационные сооружения. В результате сегодня оборона представляет собой целый ряд эшелонированных сооружений, пройти которые без огромных потерь невозможно. На сегодня оборонные рубежи тянутся на 1000 километров, а в будущем ожидается строительство ещё одной линии обороны. Задача обустройства подобных сооружений доверена генералу Александру Павлюку, который заведует обороной Киева. По его словам, сегодня столица непреступна, а взять её не смогут даже сразу две группировки.

При этом особый упор делается на технику, полученную от стран НАТО. Это и системы ПВО, и военная техника, которая находится в укрытиях. Командующий обороной Киева рассказал и о защите личного состава. По его словам, все подходы оборудованы долговременными огневыми точками, а солдаты скрыты под железобетонными сооружениями, пробить которые не под силу даже самым современным РСЗО. В таких условиях оборону можно держать месяцами, постепенно истощая силы противника. Нетрудно догадаться, что российскую армию ждёт непростое испытание, если будет принято решение брать Киев. Вообще, неясно, как всё это будет осуществляться. Посмотрите в интернете фотографии Соледара до и после взятия. Ну и кому нужен город, от которого не остаётся и следа? А ведь речь о столице, в которой проживают миллионы граждан. Не похоже, что бы командование РФ хотело брать Киев, ну а группировка, находящаяся в Беларуси, и вовсе вызывает много вопросов.