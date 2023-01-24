Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины

Эшелонированная оборона протянулась на 1000 километров, а бойцы защищены железобетонными плитами, способными выдержать прямой удар из РСЗО
[ ] для раздела Блоги
2
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Создаётся такое ощущение, что Арестович в последнее время делал всё, чтобы получить увольнительную и начать собственную политическую карьеру. Напомним, советник действующего президента Украины не раз давал противоречивые комментарии, постоянно путался в показаниях и многократного рассказывал о том, что российские ракеты должны были окончиться ещё в марте. На дворе конец января 2023, а ракеты всё ещё есть, при этом Арестович и не планирует посыпать голову пеплом, рассказывая сказки местному электорату. За год фигура советника президента стала знаковой, а доверие к нему растёт несмотря на то, что он откровенно называет жителей Украины тупыми и без обиняков говорит о том, что обманывает людей в своих интервью. Словом, ведёт себя политик странно, но народу нравится, а это главное. После того как Арестович раскрыл данные об ударе по жилому дому в Днепропетровске, стул под советником президента зашатался, а сам он подал заявление об уходе. Напомним, Арестович признал, что украинские военные сбили российскую ракету, что и привело к трагическим последствиям. 

реклама

Так вот, сразу после ухода с официальной должности Арестовича понесло. Вначале он заявил, что не факт, что Украина вообще победит в войне, ведь всё идёт к тому, что сила на стороне России. После этого политик рассказал о скором уничтожении Украины как государства, а вчера и вовсе разразился странным материалом, в рамках которого рассказал о первых днях спецоперации. Якобы, Москва готовила бескровную войну, но не всем планам суждено сбыться, а результат вы знаете сами. Подобными заявлениями он нажил себе массу врагов в Украине, ну а сегодня нас интересует не только фигура Арестовича, но и реальная возможность вхождения СВО в наступательную стадию. Напомним, в первые недели российские войска подошли к Киеву на расстояние вытянутой руки, взяв под контроль несколько городов в области. После этого случилось что-то непонятное, о чём предпочитают помалкивать даже военкоры, а в итоге армия РФ отступила от Киева. После этого было отступление с севера Украины, потеря Харьковской области, а также Херсона. Официально считается, что армия РФ вернёт все регионы, ну а у командования Украины есть на этот счёт своё мнение.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

По данным аналитиков, руководство страны опасается одновременного наступления на Киев с севера и востока. Так, особенно опасным кажется группировка, стоящая в Беларуси. Для предотвращения стремительного наступления были приняты меры, в результате чего вся граница между Украиной и Беларусью превратилась в сплошные завалы из минных полей. При этом особый упор делается на подготовку к отражению десанта, а солдаты уже много месяцев возводят фортификационные сооружения. В результате сегодня оборона представляет собой целый ряд эшелонированных сооружений, пройти которые без огромных потерь невозможно. На сегодня оборонные рубежи тянутся на 1000 километров, а в будущем ожидается строительство ещё одной линии обороны. Задача обустройства подобных сооружений доверена генералу Александру Павлюку, который заведует обороной Киева. По его словам, сегодня столица непреступна, а взять её не смогут даже сразу две группировки. 

При этом особый упор делается на технику, полученную от стран НАТО. Это и системы ПВО, и военная техника, которая находится в укрытиях. Командующий обороной Киева рассказал и о защите личного состава. По его словам, все подходы оборудованы долговременными огневыми точками, а солдаты скрыты под железобетонными сооружениями, пробить которые не под силу даже самым современным РСЗО. В таких условиях оборону можно держать месяцами, постепенно истощая силы противника. Нетрудно догадаться, что российскую армию ждёт непростое испытание, если будет принято решение брать Киев. Вообще, неясно, как всё это будет осуществляться. Посмотрите в интернете фотографии Соледара до и после взятия. Ну и кому нужен город, от которого не остаётся и следа? А ведь речь о столице, в которой проживают миллионы граждан. Не похоже, что бы командование РФ хотело брать Киев, ну а группировка, находящаяся в Беларуси, и вовсе вызывает много вопросов. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

сво политика война
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
61
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 61
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 71
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
45
Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя
7
Илон Маск заявил, что на Twitter работают 2300 сотрудников и тысячи подрядчиков
+
Хваленый танк Abrams нелепо забуксовал в снегу на секретных испытаниях в Восточной Европе (видео)
36
Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg
5
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
5
Поставкам Leopard 2 Украине быть: Германия не против передачи немецких танков
8
Власти Нидерландов не смогут избежать дальнейших ограничений на экспорт продукции ASML в Китай
1
Массивные системы охлаждения на видеокартах отрывают видеочипы от текстолита
27
Intel не рассматривала возможность расширения производственных мощностей в Китае
+
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
11
Африканская страна передала Украине 20 танков Т-72Б
27
После демонстраций с российскими флагами Буркина-Фасо выдворяет французские войска
3
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
4
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
2
56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
4
Подписка на Twitter без рекламы для пользователей будет скоро запущена, как обещает Илон Маск
+
В продаже появились угловые адаптеры 12VHPWR для видеокарт NVIDIA RTX 4000
19
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
14
Дорогие SSD Samsung 990 PRO столкнулись с проблемой ухудшения работоспособности
38

Популярные статьи

7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
42
Слабые места и уязвимости передовых западных танков, таких как Leopard, Leclerc и Abrams
23
Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К
25
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
9
США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
3
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
25
Jung_E (Чон И) - немножко хорошей фантастики
8
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
72
Sony может купить компанию Ubisoft
2
Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном
125

Сейчас обсуждают

Kasyan
02:28
Бойтесь своих желаний, не дай бог к власти придет Димон или Пригожин, тогда от хутора одна воронка останется. Вакуумной бомбой как минимум жахнет.
В Кремле заявили, что условий для переговоров с Украиной в настоящий момент нет
Имя
02:24
ReFS ещё в живых окнах 8, то есть той что на liveusb. здесь пишет что у ReFS разные версии есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/ReFS вплоть до 3.7.
В инсайдерских сборках Windows 11 появилась скрытая поддержка файловой системы ReFS
Kasyan
02:23
Ага, там просто людей похищают и сразу на убой везут. https://t.me/OstashkoNews/51031
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
Дмитрий
02:23
там даже 420 вода не справляется. нужна кастомная вода собирать гемороиться
Процессоры Intel нового поколения дешевеют в магазинах РФ - Core i9-13900KF скинул 13%
Sergej V
02:21
Когда последний раз Китай выигрывал войну у значимого противника? а ты можешь назвать войну, которую развязал Китай после окончания второй мировой? да и объясни, каким образом США могут размотать ядер...
СВО на Украине выявила слабость ВПК США - Пентагон не готов к потенциальной войне с Китаем: CSIS
Kasyan
02:19
Ждалкер 2 выйдет не раньше 2024 года. Самое смешное, что когда недоразработчики обещали выпустить игру в 2022 году, я написал что она выйдет не раньше 2024 года. Ванганул можно сказать.
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
Kasyan
02:18
Потому что ты зумерок.
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
Kasyan
02:16
Выше нейросеть пыталась мысли сгенерировать!
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
Kasyan
02:14
И двигались они наверно под эту музыку!
Морские пехотинцы обманули военного робота с помощью трюка из игры Metal Gear Solid
Art Art
02:13
Это потому что паста из вышеперечисленного списка, Noctua NH 2 сразу отходит. Дело не в том как ты мучаешься с нанесением. Прижим все лишнее выгонит.
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем