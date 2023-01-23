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Процессоры Intel нового поколения дешевеют в магазинах РФ - Core i9-13900KF скинул 13%
Core i9-13900KF впервые стоит дешевле 60 тысяч рублей
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Между российской и американской розницей есть целый ряд различий, о которых стоит знать, если вы планируете собрать компьютер или купить часть системного блока. Так, очень часто полупроводниковая продукция в крупных торговых сетях в США продаётся по рекомендованной стоимости. Это значит, что если производитель просит за видеокарту 500 долларов, а за процессор 300 - то именно столько всё это и будет стоить. С видеокартами всё немного сложнее, ведь есть кастомные модели от партнёров, но в целом суть ясна, а значит американские пользователи находятся в тепличных условиях.

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А вот первые поставки процессоров в магазины РФ приходят с высокой наценкой. Похоже, кому-то очень не терпится сорвать куш с энтузиастов, которые готовы платить любые деньги за доступ к новинкам. Спустя какое-то время цены идут вниз, а сегодня мы наблюдаем, как процесс уже пошёл. Отметим, что стоимость не достигла рекомендованной. Мало того, ничего подобного в ближайшее время не случиться, ведь новое поколение процессоров даже не получило рекомендованной стоимости. Продажи официально в РФ запрещены, поэтому ценообразование весьма условно. 

И всё же, скидки есть, а значит вы можете выбрать себе процессор из списка. За Core i9-13900KF просят 60 тысяч рублей. Если для вас это дорого, то стоит присмотреться к менее дорогим комплектующим, ну а энтузиасты несомненно оценят 13% скидку. На самом деле в первые месяцы появления флагмана Intel, в магазинах РФ за него просили намного больше, ну а в настоящее время аппетиты ритейлеров снижаются. Core i9-13900KF предлагает ультимативную производительность, но стоит своих денег только в тандеме с флагманской видеокартой. 

43 тысячи рублей стоит Core i9-12900KF. Это флагман прошлого поколения, который подходит для большинства задач ничуть не хуже, чем новинка 2022 года. Мы рекомендуем оставить камень в покое и не использовать разгон. Процессор хорош из коробки, а вместе с хорошей видеокартой способен раскрыться на все 100%. Ну а попытка разгона только увеличит цену сборки, при этом окажется бесполезной тратой денег. Уж лучше купите Core i9-13900KF, ведь он в стоковом виде будет быстрее, чем разогнанный флагман прошлого поколения.

Немного подешевел и Ryzen 9 5950X. Этот процессор интересен прежде всего возможностью собрать очень мощную универсальную систему. Так, камень обеспечит вам высокие показатели в рабочих задачах, ну а с видеокартой до 50 тысяч рублей сможет порадовать геймеров и в играх. Ryzen 9 5950X вы сможете установить на недорогую материнскую плату за 100 долларов. Особенно это актуально, если вы не планируете разгон. Вообще многие из тех, кто пытается увеличивать тактовые частоты в домашних условиях, после тестов возвращают всё в штатный режим, опасаясь выхода компонентов из строя. 

Впервые дешевле 40 тысяч рублей вы можете купить Core i7-13700KF. Многие эксперты называют именно этот процессор оптимальным решением для геймеров. Дело в том, что он почти не уступает флагману, но стоит намного ниже. Если для вас имеет значение экономия, то самое время задуматься о целесообразности переплаты за флагман. Core i7-13700KF не демонстрирует рекордных продаж по всему миру, но уже успел завоевать доверие энтузиастов. А вот его главный конкурент Ryzen 7 7700Х не подешевел ни на рубчик. Фанаты AMD рассказывают о том, что 8-ядерный камень обладает огромным потенциалом. Не исключено, что это так, но сегодня он проигрывает Core i7-13700KF и обходится в сборке ровно в ту же сумму. 

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За 29 590 рублей вас поджидает Core i5-13600KF. Процессор предлагает разумное соотношение стоимости к быстродействию и способен демонстрировать ультимативные показатели в играх с хорошей видеокартой. Стоит помнить, что попытка разгона сильно увеличит стоимость камня, при этом сам он даже под системой жидкостного охлаждения не будет таким же быстрым, как Core i7-13700KF. Многие геймеры предпочитают лёгкий путь, покупая мощный процессор Core i5-13600KF в тандеме с быстрой видеокартой. Ну а всё остальное покупается недорогое, а значит о разгоне нет никакой необходимости. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i9-13900kf
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