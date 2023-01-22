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Собираем ПК для богатого геймера с плохой фантазией – сколько стоит ультимативная сборка для 4К

Если вы давно хотели собрать мощный компьютер, но не знали с чего начать, то самое время ознакомиться с нашим материалом
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MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
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Многие геймеры мечтают о мощном игровом компьютере. Кто-то уже успел прицениться, осознав всю бесперспективность подобных планов, тогда как другие даже не представляют, как сильно подорожали комплектующие за последние 5 лет. Может показаться, что рост небольшой, но на самом деле в продаже есть ультимативные гаджеты, стоимость которых может быть на порядок выше популярных товаров. Предположим, что если всё это находится в свободном доступе в магазине, то кто-то всё это покупает. 

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Сегодня мы попробуем подумать о том, сколько будет стоить мощный компьютер без излишеств. Предположим, что у вас много денег, но совершенно нет времени на изучение всех нюансов. Ну или вы просто откровенно тупы и не можете понять разницу между оперативной памятью и видеопамятью, не говоря уже о таких вещах, как ширина шина и влияние масштабирования на ухудшение картинки. Словом, по какой бы причине вы сюда не зашли (даже если это праздное любопытство), самое время подумать над тем, чтобы как следует порадовать себя мощным железом с ультимативной производительностью.

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Начать предлагаем с процессора, ведь именно он является основой компьютера, а неверный выбор способен ощутимо подпортить скорость работы всей системе. Именно поэтому берём Core i9-13900KF. В данном случае перед нами модель без интегрированного графического чипа, но раз уж мы подбираем крутой игровой компьютер, то можем смело обойтись без встроенной видеокарты. Сегодня Core i9-13900KF является самым быстрым камнем на планете, а особенно он хорош в играх, где демонстрирует заоблачное быстродействие. Очевидно, что без хорошей системы охлаждения не обойтись. Мы предлагаем не придумывать велосипед, ведь в наличии неплохая модель на воде. СЖО тихая и может помочь вам выжать из флагманского камня пару сотен мегагерц. Не исключено, что у вас даже получится получить 6 ГГц на одном ядре, хотя мы советуем улучшить показатели на всех ядрах, что куда выгоднее в современных требовательных играх.

Если бы мы подбирали компьютер для бескомпромиссного энтузиаста, который не может прожить без разгона и каждый день проводит в тестах несколько часов, то предложили взять материнскую плату за 50 тысяч рубликов, но сегодня у нас другая аудитория. ASUS PRIME на чипсете Intel Z790 не только позволяет экспериментировать, но и обладает стабильностью, а значит подходит для наших задач. Вы можете опробовать себя в роли оверклокера, ну а после спокойно наслаждаться достигнутым результатом в играх. На материнской плате есть все интерфейсы, которые могут только понадобиться нормальному геймеру. И даже больше, но это уже не так интересно.

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С оперативной памятью всё просто: брать экономный вариант мы не советуем, ну а две линейки производства Corsair пусть и не отличаются ультимативными показателями, но точно могут порадовать вас стабильностью, красивой подсветкой и даже разгоном. Настраивать тайминги и поднимать тактовые частоты можно днями напролёт, хотя мы рекомендуем добиться некоторых результатов, а после заняться играми, а не гонять тесты месяцами, пока ваше железо не устареет. 

Если уж видеокарта, то только GeForce RTX 4090. На данном графическом чипе есть модели и дешевле, но раз уж российские геймеры предпочитают бренды, то берём MSI. Скажем честно, мы не видим каких-то преимуществ, но спорить с народным выбором не хотим. GeForce RTX 4090 настолько быстрая, насколько только можно представить, а значит требует не только качественного охлаждения, но и особого подхода к питанию. Именно поэтому рекомендуем вам взять Thermaltake на 1200 Вт. GeForce RTX 4090 могла бы заработать и на менее дорогом блоке питания, но некоторые вещи в компьютере требуется менять каждые два года, тогда как другие остаются на 6 лет и дольше.  Именно поэтому блок питания должен быть качественный, ну а пока он просто не будет генерировать дополнительный шум, работая в половину возможностей.

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В качестве основного накопителя предлагаем купить скоростной Samsung ёмкостью 500 Гб. Он обладает почти максимальной скоростью для интерфейса PCIe 4.0, а значит программы и операционная система будут работать так быстро, как это только возможно. Скорость браузера достигнет максимума, впрочем, как и запуск ПО и переходы между окнами. Ну а в качестве основного диска берём старый добрый HDD. Пожалуй, Toshiba на 18 Тб будет достаточно, ведь сюда не только поместится бесконечное количество игр, сериалов, фильмов, но и гигантская домашняя библиотека видео, музыки и фотографии за последние 100 лет. Полагаем, что корпус вы подберёте самостоятельно, ведь этот аксессуар во многом зависит от личных предпочтений. Так, если вы хотите поставить компьютер на стол, берите с прозрачными стеклянными крышками, ну а если речь идёт о мощном ПК, визуальный стиль которого вам не очень интересен, то просто берите качественный корпус. Обратите внимание на наличие встроенной системы охлаждения, ведь компьютер получился мощным и горячим.

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