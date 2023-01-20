Увы, но российские геймеры предпочитают переплачивать за видеокарты и не хотят экономить

В интернете можно встретить массу тестов, авторы которых доказывают, что нет никакого смысла переплачивать за бренды. Проводятся тесты с разгонным потенциалом, а в результате самые дорогие видеокарты от именитых производителей оказываются лишь немного быстрее бодрых середняков. Отметим, что самые дешёвые китайские бренды на российский рынок не поступают, поэтому если вам казалось, что Palit производит некачественные видеокарты, то стоит ознакомиться с ассортиментом из Поднебесной.

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Так вот, нам кажется, что довольно глупо платить за то, чем ты не сможешь воспользоваться. Ну какой прок от брендовой видеокарты, если вы даже не станете её разгонять? А если вдруг вам и придёт в голову шальная мысль, то даже получив +5% вы всё равно вернёте тактовые частоты в норму. Логика подсказывает, что российские геймеры не должны переплачивать за шильдик, вот только в реальности всё с точностью до наоборот. Сегодня мы заглянули в Регард, где увидели крайне странную картину, о чём и поговорим ниже.

Самым популярным графическим чипом в рознице стал GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти. Вот только на первом месте модель производства Gigabyte, которая стоит 38 390 рублей. Если вы не разбираетесь в ценах и быстродействии, то самое время взглянуть на аналогичный графический чип, выпущенный силами Palit. Как видите, разница в цене составляет 6000 рублей, а ведь речь идёт не о флагмане, а об обычном середняке. О том, что вообще можно купить за 39 тысяч, мы поговорим ниже, но даже без дополнительных сведений становится ясно, что переплата за бренд равняется 15%, а это уже грабёж. Похоже, российские геймеры так не считают, поскольку выбирают модель производства Gigabyte.

Похоже, после празднования Нового года отечественные геймеры стали ощутимо беднее, поскольку на втором месте по популярности GeForce GTX 1650. Если у вас возникло острое желание погонять в танки, то эта видеокарта точно справится с поставленными задачами, ну а в современных тайтлах уже придётся что-то придумывать. Где-то снизить настройки графики до минимальных, ну или перейти в разрешение 900р. Видеокарта недорогая, чем и привлекает бедных геймеров.

Следующая в списке самых популярных числится GeForce RTX 3060 Ti. И снова конфуз, ведь модель производства MSI за 45 560 рублей расходится намного лучше, чем аналог от Palit. Получается, что и здесь геймеры не хотят экономить, вот только вы же не забыли, что выше у нас есть GeForce RTX 3060 за 39 тысяч. Представьте себе, что слегка доплатив вы получаете +15% к быстродействию. Нам выбор кажется очевидным, ну а любители компьютерных игр из РФ думают иначе. Похоже, фанатов брендовой продукции слишком много.

Неплохо идут продажи и у GeForce GTX 1660 Super. С такой видеокартой вам точно не придётся скучать, ведь она тянет все игры в 1080р на высоких настройках графики. GeForce GTX 1660 Super с большим трудом вписывается в понятие современной видеокарты, но годится в качестве временного решения. Если вы хотите купить что-то на несколько лет, то смело берите. Ну а любители инвестиций переходите выше, ведь высокий потенциал есть именно на GeForce RTX 3060 Ti.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и на пятом месте по популярности разместилась GeForce RTX 4080. Странно, ведь логика подсказывает, что геймерам должна понравиться больше GeForce RTX 4070 Ti. Как вы уже поняли, российские геймеры редко прислушиваются к голосу разума, при этом не только выбирают более дорогой графический чип, но и от известного бренда. Как видите, народ снова тянется к MSI, которая на целых 10 тысяч дороже. Здесь разница уже не кажется критичной, ведь речь о флагманах, но тенденция такова, что любители компьютерных игр предпочитают переплачивать. Неясно, сколько процентов после этого пробуют разгон, ведь таких данных в прессе нет. Было бы интересно услышать мнение одного из тех, кто предпочитает купить GeForce RTX 3060 по цене GeForce RTX 3060 Ti. Может эти ребята втолкуют нам преимущества брендовой продукции. Кстати, видеокарты в России и без того дорогие, а тут ещё такое расточительство. Неужели дела у геймеров идут не так плохо, как принято считать? Может Дженсену Хуангу стоить ещё поднять цену?