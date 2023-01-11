Кривые драйверы снова стали причиной поломки видеокарт AMD

Аналитики фиксируют резкое падение спроса на компьютеры и ноутбуки по всему миру. После благоденствия, в котором пребывали все крупные игроки в 2021 году, охлаждение интереса пользователей к процессорам и видеокартам может показаться странным, но есть все основания полагать, что причины лежат на поверхности. Например, эксперты называют банальное перепроизводство, поскольку значительную часть видеокарт раскупали майнеры. Заметно также падение спроса на фоне глобальной экономической нестабильности, не говоря уже о росте цен, наблюдаемого в 2022 году. Но если NVIDIA ещё держится на плаву, полагаясь на высокую маржу, то AMD тонет, ведь по итогам прошлого года доля красных в общемировых продажах графических чипов ушла ниже 10%. Пожалуй, точные данные появятся во второй половине января, а пока даже этого достаточно, чтобы назвать AMD нишевым производителем, не оказывающим никакого влияния на ценообразование на рынке.

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И вот со всеми этими проблемами Лиза Су позволяет себе откровенные косяки. Сразу после релиза Radeon RX 7900 XTX стало ясно, что видеокарта греется, а решить проблему можно только в сервис-центре, где будет заменена испарительная камера с недостаточным количеством жидкости. Получается, что вы покупаете дорогостоящий продукт, но тут же отправляетесь его чинить. Партнёры AMD не спешат запускать собственные серии, а в итоге количество доступных видеокарт в мире стремительно приближается к нулю. Похоже, конечные производители ожидают решения проблем, поскольку не хотят портить себе репутацию. Ну или есть какие-то другие причины, но в любом случае релиз новой линейки с флагманской Radeon RX 7900 XTX оказался скомканным.

При этом многие геймеры настолько устали от сюрпризов, что предпочитают переплачивать за NVIDIA, осознанно теряя быстродействие, но получая стабильность. Как оказалось, всё это не праздные домыслы фанатиков, ведь сегодня у нас есть очередной камень, который смело можно бросить в сторону Лизы Су. По данным сервис-центра KrisFix-Germany, после Нового года случился массовый мор видеокарт серии Radeon серии RX 6000. Всего специалисты получили 61 видеокарту, при этом замечены только два графически чипа: Radeon RX 6900 ХТ и Radeon RX 6800 ХТ. Можно предположить, что остальные продукты проблема не коснулась, хотя точных данных на этот счёт пока нет. Сообщается, что у 48 видеокарт повреждён кристалл GPU, а специалисты уверяют, что за всю историю своей работы не видели такого массового выхода из строя видеокарт одного семейства без видимых причин.

Работники KrisFix-Germany обещают разобраться с проблемой, фиксируя масштабные повреждения чуть ли не всех возможных элементов конструкции. После опроса пользователей стало только сложнее понять причины, поскольку многие просто смотрели видео на YouTube, тогда как у некоторых система после выключения не запустилась. В какой-то момент гадания на кофейной гуще привели специалистов к единственному логичному ответу, ведь абсолютно все видеокарты имели эталонный дизайн и недавно получили финальную версию драйвера Adrenalin 22.11.2. Скорее всего, немалая часть видеокарт на гарантии, поэтому геймеры просто получат рабочий экземпляр, а вот тем, кто купил Radeon RX 6900 ХТ больше двух лет назад, не позавидуешь, поскольку многие производители ставят гарантийный срок 24 месяца. Неясно, как проблема будет решаться, но в KrisFix-Germany обещают во всём разобраться.

Комментариев от AMD не поступало, но если проблема действительно существует, то красные должны как можно быстрее её решить. Неясно, почему массово горят видеокарты в Германии, но в этом деле вообще много странностей, поэтому стоит дождаться официального вердикта, а пока эксперты не советуют обновлять программное обеспечение. Специалисты утверждают, что это не первый случай, когда драйвер физически отключает систему охлаждения. Ну а мы заметим, что дополнительных баллов продукции AMD всё происходящее не добавит. Хотя, положение компании и без того бедственное.

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