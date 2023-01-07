Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 7900 XTХ стала главным провалом AMD 2022г – решение проблем затянется до начала февраля
Мало того, что Radeon RX 7900 XTХ жутко горячая, так видеокарт почти нет в продаже, а AMD не может наладить производство даже для замены бракованных партий
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

2022 год должен был стать если не самым лучшим для AMD за всю историю, то точно одним из самых прорывных за долгие десятилетия. Дело в том, что красные запланировали выход процессоров и графических чипов по совершенно новым архитектурам на базе продвинутого 5-нм технологического процесса. Вы уже могли слышать, что с процессорами Лиза Су села в лужу, поскольку даже не подумала, что обычные пользователи не могут себе позволить материнскую плату за 250 долларов и оперативную память с переплатой в 2 раза. Феерический провал плавно перешёл в скидки, хотя в России цены остаются высокими, ну а совсем недавно было решено официально снизить стоимость, хотя и сделано это было слегка кривовато: за счёт выхода линейки со сниженными тактовыми частотами и показателем TDP. Сегодня вы могли прочесть о том, как бесплатно решить проблему с жадностью у тётушки Су, ну а мы перейдём к видеокартам. 

реклама

Увы, но AMD не только села в лужу с линейкой процессоров Ryzen 7000, но и умудрилась запороть дело с видеокартами. Неясно, как такое вообще возможно, но реальность такова, что оба продукта оказались нишевыми и совсем не пользуются спросом. Проблем здесь несколько, ну а инженеры красной команды и вовсе разочаровывают. Сразу же после начала официальных продаж стало ясно, что Radeon RX 7900 XTХ сильно греется и в некоторых случаях может раскаляться до 110 градусов. При этом представители AMD не считают проблему серьёзной, рассказывая о том, что всё так и задумывалось. Сколько видеокарта с температурой 110 градусов проживёт на вашем компьютере, не скажет даже дядюшка Хуанг, который знает толк в таких вещах, ну а тем временем GeForce RTX 4070 Ti штурмует не только американские, но и российские магазины. 

Похоже, выход видеокарты не остался без внимания AMD, поскольку в сети тут же появились официальные слайды, на которых показана вся ничтожность GeForce RTX 4070 Ti по сравнению с Radeon RX 7900 XT. Как видите, абсолютно во всех играх красный флагман с лёгкостью обходит своего зелёного соперника, а разница настолько велика, что на этот раз у фанатов Дженсена Хуанга нет шансов на успех. Или есть? Если вы найдёте 5 минут свободного времени, то в сети сможете обнаружить любопытные тесты с использованием трассировки лучей. Так вот, с активацией масштабирования DLSS GeForce RTX 4070 Ti легко обходит Radeon RX 7900 XT с трассировкой лучей и активной технологией FSR. Можно долго рассказывать о том, почему трассировка лучей бесполезна, приводить примеры из реальных игр, где эффект от отражений равен нулю, вот только многие геймеры перед покупкой обращаются к тестам. И вот там эти ребята видят, как NVIDIA в очередной раз положила на лопатки AMD. Пожалуй, Radeon RX 7900 XT должна стоить хотя бы 750 долларов, ну а по цене в 900 долларов она не имеет коммерческого успеха. Хотя, если внимательно изучить поведение красных, то возникает ощущение, что там и вовсе не планируют составлять конкуренцию зелёным в текущем поколении.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

По данным инсайдеров, отслеживающих запросы пользователей на замену бракованных Radeon RX 7900 XTХ, сроки доставки постоянно сдвигаются. Некоторые уже ждут больше двух недель, а точных данных о том, когда AMD пришлёт рабочую видеокарту, нет. Всё идёт к тому, что было произведено слишком мало эталонных графических чипов, а партнёры не спешат наращивать производство. Запасы Radeon RX 7900 XTХ, ну а проблема с перегревом не решена. Согласно официальным заявлениям, всему виной охлаждающая жидкость. Якобы, небольшое количество видеокарт поставляются со сниженным количеством этого компонента, что и приводит к перегреву. Инсайдеры полагают, что красные смогут наладить поставки только к концу января, но это уже будут лишённые проблем видеокарты. Пока же покупка Radeon RX 7900 XTХ сродни лотерее, ведь вам может попасться бракованный экземпляр, в результате чего троттлинг с падением тактовых частот станет вашей реальностью, ну а горячий нрав самой видеокарты не способствует тишине в вашем доме. В сети есть видео с Radeon RX 7900 XTХ, на которых скорость кулеров находится на отметке в 100%. Некоторые владельцы флагманов AMD уверяют, что только в таком режиме могут выжать из видеокарты максимальную производительность.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #radeon rx 7900 xtх
9
Показать комментарии (9)

Материалы по теме

MSI продемонстрировала Radeon RX 7900 XTX в исполнении Gaming Trio Classic, но ее релиз задержится
RTX 4070 Ti уже появились в магазинах РФ – цены удивляют
Представитель AMD рассказал о причинах перегрева эталонных видеокарт Radeon RX 7900 XTX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как российские системы РЛС и РЭБ свели на нет работу американских HIMARS и Starlink
38
Популярный сериал «Уэнздей» официально продлён на второй сезон
2
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении боевых действий во время Рождества
46
Вагнер обосновывается в Африке
1
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
9
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
180
Побег Apple в Индию ознаменовал экономический крах Запада
3
СМИ: Грядущий пакет американской военной помощи Украине станет крупнейшим
8
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
8
На Украине впервые официально появятся 155-милиметровые САУ M109 "Paladin"
6
В противостоянии PS5 против Xbox series X победа оказалась не за Microsoft
5
Выяснилось, что AMD не доливает воды в свои графические карты
11
Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC – на очереди Leopard 2 и Abrams
1
США впервые передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow
5
Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
+
F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
5
TSMC при поддержке Байдена планирует перенести все свои производства с "проблемного" острова Тайвань
8
Сколько денег зарабатывают мигранты в Москве – как таджики конкурируют с русскими в сфере такси
1
В Германии резко возросло количество поданных рапортов об увольнении с воинской службы
5
Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира, Украина же расположилась между Египтом и Австралией
27

Популярные статьи

-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
85
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
248
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
82
Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить
92
Как поживает Intel Соre i5 760 в 2023 году - тесты, скриншоты и большие буквы
39
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
18
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
9
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
93
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
5
В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"
10

Сейчас обсуждают

RedStone
17:10
[рукалицо] ты хоть методичку смени, а то сидишь безвылазно в своём мухосранске и самые актуальные новости - это как сосед напился, да коммуналку опять подняли
В США рассказали, что войдёт в новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд долларов
warmuza
17:07
Напомните, когда митинг в поддержку АМД?
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
dagnoparte
17:07
Ты отсталый, потому что наступление диктатора Зеленского на независимые республики началось 17 февраля, а 24 февраля это уже нацики начали 3,14..ей от союзных войск получать. Т.е. что хотели, то и пол...
Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку и помощь со стороны Вашингтона
RedStone
17:07
А правда одна: нацистское псевдогосударство украина должна быть уничтожена.
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
SeregaMaster
17:04
Напиши правду о путине или сво и увидишь, что будет. Просто запости видео хотя бы. Не сцы, больше 20ки не дадут.
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
Johan_888
17:03
И это ещё дрова "сырые", толи ещё будет
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
vitosol
17:02
Я про топовый процессор, а не помоечный. Ты хоть представляешь, сколько стоит собрать с нуля? Глянь в мой профиль, как должно быть (видяхи мне за глаза).
Radeon RX 7900 XTХ стала главным провалом AMD 2022г – решение проблем затянется до начала февраля
dagnoparte
17:01
Подробней расскажи про это, а то мы тут все серые и убогие, поэтому думаем что вторая мировая началась с инсценировки захвата немецкой радиостанции в Гляйвице.
Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку и помощь со стороны Вашингтона
wwr222
17:01
"Хрен вам" - сказала материнка и откисла северным мостом...
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Boris Lagutkin
17:00
Извините ... Самая демократическая страна в мире это укуростан! А уже потом идут недо-демократы про3балтов и сшп, ну а потом уже за ними и вся евжопа!
Журналист Дмитрий Киселёв провёл митинг в Москве за свободу слова и против давления на СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем