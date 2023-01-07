Мало того, что Radeon RX 7900 XTХ жутко горячая, так видеокарт почти нет в продаже, а AMD не может наладить производство даже для замены бракованных партий

2022 год должен был стать если не самым лучшим для AMD за всю историю, то точно одним из самых прорывных за долгие десятилетия. Дело в том, что красные запланировали выход процессоров и графических чипов по совершенно новым архитектурам на базе продвинутого 5-нм технологического процесса. Вы уже могли слышать, что с процессорами Лиза Су села в лужу, поскольку даже не подумала, что обычные пользователи не могут себе позволить материнскую плату за 250 долларов и оперативную память с переплатой в 2 раза. Феерический провал плавно перешёл в скидки, хотя в России цены остаются высокими, ну а совсем недавно было решено официально снизить стоимость, хотя и сделано это было слегка кривовато: за счёт выхода линейки со сниженными тактовыми частотами и показателем TDP. Сегодня вы могли прочесть о том, как бесплатно решить проблему с жадностью у тётушки Су, ну а мы перейдём к видеокартам.

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Увы, но AMD не только села в лужу с линейкой процессоров Ryzen 7000, но и умудрилась запороть дело с видеокартами. Неясно, как такое вообще возможно, но реальность такова, что оба продукта оказались нишевыми и совсем не пользуются спросом. Проблем здесь несколько, ну а инженеры красной команды и вовсе разочаровывают. Сразу же после начала официальных продаж стало ясно, что Radeon RX 7900 XTХ сильно греется и в некоторых случаях может раскаляться до 110 градусов. При этом представители AMD не считают проблему серьёзной, рассказывая о том, что всё так и задумывалось. Сколько видеокарта с температурой 110 градусов проживёт на вашем компьютере, не скажет даже дядюшка Хуанг, который знает толк в таких вещах, ну а тем временем GeForce RTX 4070 Ti штурмует не только американские, но и российские магазины.

Похоже, выход видеокарты не остался без внимания AMD, поскольку в сети тут же появились официальные слайды, на которых показана вся ничтожность GeForce RTX 4070 Ti по сравнению с Radeon RX 7900 XT. Как видите, абсолютно во всех играх красный флагман с лёгкостью обходит своего зелёного соперника, а разница настолько велика, что на этот раз у фанатов Дженсена Хуанга нет шансов на успех. Или есть? Если вы найдёте 5 минут свободного времени, то в сети сможете обнаружить любопытные тесты с использованием трассировки лучей. Так вот, с активацией масштабирования DLSS GeForce RTX 4070 Ti легко обходит Radeon RX 7900 XT с трассировкой лучей и активной технологией FSR. Можно долго рассказывать о том, почему трассировка лучей бесполезна, приводить примеры из реальных игр, где эффект от отражений равен нулю, вот только многие геймеры перед покупкой обращаются к тестам. И вот там эти ребята видят, как NVIDIA в очередной раз положила на лопатки AMD. Пожалуй, Radeon RX 7900 XT должна стоить хотя бы 750 долларов, ну а по цене в 900 долларов она не имеет коммерческого успеха. Хотя, если внимательно изучить поведение красных, то возникает ощущение, что там и вовсе не планируют составлять конкуренцию зелёным в текущем поколении.

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По данным инсайдеров, отслеживающих запросы пользователей на замену бракованных Radeon RX 7900 XTХ, сроки доставки постоянно сдвигаются. Некоторые уже ждут больше двух недель, а точных данных о том, когда AMD пришлёт рабочую видеокарту, нет. Всё идёт к тому, что было произведено слишком мало эталонных графических чипов, а партнёры не спешат наращивать производство. Запасы Radeon RX 7900 XTХ, ну а проблема с перегревом не решена. Согласно официальным заявлениям, всему виной охлаждающая жидкость. Якобы, небольшое количество видеокарт поставляются со сниженным количеством этого компонента, что и приводит к перегреву. Инсайдеры полагают, что красные смогут наладить поставки только к концу января, но это уже будут лишённые проблем видеокарты. Пока же покупка Radeon RX 7900 XTХ сродни лотерее, ведь вам может попасться бракованный экземпляр, в результате чего троттлинг с падением тактовых частот станет вашей реальностью, ну а горячий нрав самой видеокарты не способствует тишине в вашем доме. В сети есть видео с Radeon RX 7900 XTХ, на которых скорость кулеров находится на отметке в 100%. Некоторые владельцы флагманов AMD уверяют, что только в таком режиме могут выжать из видеокарты максимальную производительность.