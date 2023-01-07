2022 год должен был стать если не самым лучшим для AMD за всю историю, то точно одним из самых прорывных за долгие десятилетия. Дело в том, что красные запланировали выход процессоров и графических чипов по совершенно новым архитектурам на базе продвинутого 5-нм технологического процесса. Вы уже могли слышать, что с процессорами Лиза Су села в лужу, поскольку даже не подумала, что обычные пользователи не могут себе позволить материнскую плату за 250 долларов и оперативную память с переплатой в 2 раза. Феерический провал плавно перешёл в скидки, хотя в России цены остаются высокими, ну а совсем недавно было решено официально снизить стоимость, хотя и сделано это было слегка кривовато: за счёт выхода линейки со сниженными тактовыми частотами и показателем TDP. Сегодня вы могли прочесть о том, как бесплатно решить проблему с жадностью у тётушки Су, ну а мы перейдём к видеокартам.
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Увы, но AMD не только села в лужу с линейкой процессоров Ryzen 7000, но и умудрилась запороть дело с видеокартами. Неясно, как такое вообще возможно, но реальность такова, что оба продукта оказались нишевыми и совсем не пользуются спросом. Проблем здесь несколько, ну а инженеры красной команды и вовсе разочаровывают. Сразу же после начала официальных продаж стало ясно, что Radeon RX 7900 XTХ сильно греется и в некоторых случаях может раскаляться до 110 градусов. При этом представители AMD не считают проблему серьёзной, рассказывая о том, что всё так и задумывалось. Сколько видеокарта с температурой 110 градусов проживёт на вашем компьютере, не скажет даже дядюшка Хуанг, который знает толк в таких вещах, ну а тем временем GeForce RTX 4070 Ti штурмует не только американские, но и российские магазины.
Похоже, выход видеокарты не остался без внимания AMD, поскольку в сети тут же появились официальные слайды, на которых показана вся ничтожность GeForce RTX 4070 Ti по сравнению с Radeon RX 7900 XT. Как видите, абсолютно во всех играх красный флагман с лёгкостью обходит своего зелёного соперника, а разница настолько велика, что на этот раз у фанатов Дженсена Хуанга нет шансов на успех. Или есть? Если вы найдёте 5 минут свободного времени, то в сети сможете обнаружить любопытные тесты с использованием трассировки лучей. Так вот, с активацией масштабирования DLSS GeForce RTX 4070 Ti легко обходит Radeon RX 7900 XT с трассировкой лучей и активной технологией FSR. Можно долго рассказывать о том, почему трассировка лучей бесполезна, приводить примеры из реальных игр, где эффект от отражений равен нулю, вот только многие геймеры перед покупкой обращаются к тестам. И вот там эти ребята видят, как NVIDIA в очередной раз положила на лопатки AMD. Пожалуй, Radeon RX 7900 XT должна стоить хотя бы 750 долларов, ну а по цене в 900 долларов она не имеет коммерческого успеха. Хотя, если внимательно изучить поведение красных, то возникает ощущение, что там и вовсе не планируют составлять конкуренцию зелёным в текущем поколении.
По данным инсайдеров, отслеживающих запросы пользователей на замену бракованных Radeon RX 7900 XTХ, сроки доставки постоянно сдвигаются. Некоторые уже ждут больше двух недель, а точных данных о том, когда AMD пришлёт рабочую видеокарту, нет. Всё идёт к тому, что было произведено слишком мало эталонных графических чипов, а партнёры не спешат наращивать производство. Запасы Radeon RX 7900 XTХ, ну а проблема с перегревом не решена. Согласно официальным заявлениям, всему виной охлаждающая жидкость. Якобы, небольшое количество видеокарт поставляются со сниженным количеством этого компонента, что и приводит к перегреву. Инсайдеры полагают, что красные смогут наладить поставки только к концу января, но это уже будут лишённые проблем видеокарты. Пока же покупка Radeon RX 7900 XTХ сродни лотерее, ведь вам может попасться бракованный экземпляр, в результате чего троттлинг с падением тактовых частот станет вашей реальностью, ну а горячий нрав самой видеокарты не способствует тишине в вашем доме. В сети есть видео с Radeon RX 7900 XTХ, на которых скорость кулеров находится на отметке в 100%. Некоторые владельцы флагманов AMD уверяют, что только в таком режиме могут выжать из видеокарты максимальную производительность.