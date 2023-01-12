Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
Выбор велик, но найти оптимальное решение не так просто
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Прежде чем приступить к изложению основного материала, давайте подумаем о том, кому вообще нужен монитор с разрешением 4К, а кто может обойтись народным 1080р. Если доверять статистике Steam, то около полутора процента всех геймеров сегодня имеют доступ к сверхвысокому разрешению. Всё это говорит о том, что самые продвинутые технологии, о которых мы слышим из каждого утюга, созданы для избранных энтузиастов, тогда как большинство любителей компьютерных игр не знакомо с трассировкой лучей, масштабированием и другими фишками. Может показаться, что проблема только в цене монитора, вот только это не так, ведь под 4К вам потребуется очень дорогая и мощная видеокарта.

реклама

Если вы только думаете над покупкой монитора, то берите 2К. Он ощутимо лучше 1080р, при этом не потребует от вас тратить 100 000 рублей на видеокарту. Качество картинки впечатляет, а большинство фильмов в сети до сих пор выходит под 1080р. Это значит, что во многих аспектах даже 2К выглядит излишним, но если уж мы говорим о перспективном компьютере, то брать народное разрешение – это прошлый век. Ну а сегодня давайте подумаем над тем, какую видеокарту купить под монитор с разрешением 2К.

Чуть дешевле 56 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6800. Это скоростная видеокарта, сочетающая 16 Гб видеопамяти с отличными показателями энергоэффективности. До флагманов текущего поколения далеко, но вы ведь уже поняли, что все эти дорогостоящие графические чипы интересны только нескольким процентам энтузиастов. Ну а Radeon RX 6800 неплохо впишется в любую сборку, поскольку тише и холоднее флагманов, а значит лишена проблем с перегревом, которые часто преследуют владельцев дорогостоящих видеокарт. При желании можно найти Radeon RX 6800 и дешевле, ведь в данном случае мы имеем дело с брендовой моделью производства MSI.

За 41 тысячу неплохо смотрится Radeon RX 6700 ХТ. Видеокарта может предложить целых 12 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA даже более дорогая и мощная GeForce RTX 3070 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти. Никто не сказал, что завтра выйдут более требовательные игры, а потенциал Radeon RX 6700 ХТ начнёт раскрываться. Скорее нет, но в некоторых играх уже сегодня можно заметить бонусы от большого объёма видеопамяти. Ну и вообще, если перед вами стоит выбор, то всегда нужно брать более скоростную видеокарту с большим объёмом памяти. Увы, но NVIDIA ничем подобным похвастать не может.

Radeon RX 6650 ХТ немного дешевле и понравится геймерам, которые хотят немного сэкономить. Допустим, у вас ограниченный бюджет, но нет острой необходимости запускать блокбастеры на максимальных настройках графики. В этом случае такой ход окажется оправдан, поскольку позволит не только войти в запланированную сумму, но и получить достойный продукт. Здесь вас ждут 8 Гб видеопамяти и один из лучших показателей энергоэффективности на рынке. Radeon RX 6650 ХТ справится даже с самыми сложными задачами, а вам не потребуется покупать мощный блок питания. 

Со стороны NVIDIA можем предложить присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта будет радовать вас ещё много лет и вытянет любые игры на высоких настройках графики. Об экономии на видеопамяти вы могли прочесть выше, но так уж сложилось, что в прошлом поколении NVIDIA не баловала геймеров большим количеством памяти. Кстати, в 2023 году должна выйти GeForce RTX 4060 Ti. Так вот, там вместо 256-битнй шины подвезут 192-битную, что позволит установить количество видеопамяти на отметку в 12 Гб. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Минимальный уровень вхождения в 2К – это GeForce RTX 3060. Хотелось бы вам порекомендовать полную версию этого графического чипа, вот только стоит такое удовольствие немало. Ну а выше находится ссылка на урезанную видеокарту со 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. При использовании масштабирования DLSS разрешение 2К покорится вам даже с трассировкой лучей, ну а во многих менее требовательных играх можно ставить 2К без компромиссов. Напомним, что все видеокарты перед Новым годом ощутимо подорожали. Связано это с падением курса рубля. Сегодня (12 января), за 1 доллар давали чуть меньше 68 рубликов, а значит вскоре стоимость видеокарт может пойти вниз. Пока ничего подобного в российской рознице не замечено.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владельцы видеокарт сталкиваются с отказом в гарантийном обслуживании, причина — виноваты сами
110
Модернизированные ударные вертолёты Ка-52М уже применяются в зоне СВО
+
Биткоин находится в шаге от ралли быков – когда криптовалюта подорожает до 100 000 долларов
3
Почему в 2023 году стоит собрать ПК на базе процессоров Intel, и какие камни купить здесь и сейчас
11
Ученые выяснили, почему древние римские постройки сохранились до наших дней
2
Курс американского доллара на Aliexpress снизился до 73 рублей
4
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
6
Аналитик смог вычислить верхний порог «справедливой» цены за 4070 Ti
14
Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
8
Почему SSD под PCIe 5.0 не будут популярны, и что купить, если вам нужен скоростной накопитель
8
Выяснилось, как личные фото тестировщика робота-пылесоса попали в социальные сети
+
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
38
Цены на неон в мире резко обвалились – полупроводниковый газ из РФ может оказаться никому не нужен
11
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
RTX 4070: коробка, характеристики и рекомендованная стоимость
9
Дмитрий Медведев намекнул, что срыв гособоронзаказа чреват уголовным преследованием
3
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
9
ИИ чат-бот ChatGPT написал историю о Шерлоке Холмсе
5
В Соледаре попало в окружение 500 солдат ВСУ, если не выйдут ночью, то будут пленены или уничтожены
17
В Германии без видимых причин сгорела 61 видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – специалисты винят драйвер
107

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
122
Скоро Challenger 2 появится в войсках ВСУ, в чем хорош и в чем плох основной британский танк
72
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно - разбираю несколько вариантов
54
Эксперты из США рассказали о битве за Тайвань – почему Китай проиграет, а армия РФ не придёт
32
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
22
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
8
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
32
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
37
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
80
Чимбальбом - 3: Блинчики, солнечная панель и электроника с молодым петухом в конце
19

Сейчас обсуждают

Муса Карнович
16:21
Прикол в том что они взяли материал из видео НастольжиПК, так что можете сами у него посмотреть.
Новая видеокарта от Intel за 10 тысяч рублей тянет Cyberpunk 2077 с "лучами" и высоким фреймрейтом
Obscury
16:19
Нее, скорость важнее. Ценную информацию всяко нужно реплецировать, а заменить ssd раз в два года не проблема - сейчас вообще копейки стоит.
Samsung начинает производство быстрой и эффективной серии M.2 SSD на базе новых 5-нм контроллеров
VROT-VORT
16:17
2к 8 бит 144гц, это топ пятилетней давности, попей лучше пивка.
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
VROT-VORT
16:16
оверклокинг остался, просто раньше каждый мог путем пары кликов увеличить производительность на 30-50%. сейчас же надо сильно много потратить и времени и денег и получить 20% в лучшем случае
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
eai
16:15
Зрелая литография для автопромышленности - как раз то что нужно. Тонкие процессы могут построить и потом.
TSMC перестала скрывать, что собирается построить предприятие в Европе
VROT-VORT
16:13
ты никогда не купишь квартиру, потому что ты нищий ты никогда не купишь машину потому что ты нищий алкаш у тебя не будет женщины, потому что любишь осликов сегодня у тебя 4080 и ты на коне, а заврта в...
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
Tin Terner
16:11
ну в приложениях типа премьер про и фотошоп есть резон, фаилы быстрее грузятся и рендерятся.
Samsung начинает производство быстрой и эффективной серии M.2 SSD на базе новых 5-нм контроллеров
РосИнформБюро
16:08
Чё там про гаранта написато?
Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
Dog Fart
16:04
Зачем Вы обозреваете игры про бабуинов ?
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
Скиталец
16:04
жопу закрой
Минцифры подготовило комплекс мер по возвращению уехавших из страны IT-специалистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем