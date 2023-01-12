Выбор велик, но найти оптимальное решение не так просто

Прежде чем приступить к изложению основного материала, давайте подумаем о том, кому вообще нужен монитор с разрешением 4К, а кто может обойтись народным 1080р. Если доверять статистике Steam, то около полутора процента всех геймеров сегодня имеют доступ к сверхвысокому разрешению. Всё это говорит о том, что самые продвинутые технологии, о которых мы слышим из каждого утюга, созданы для избранных энтузиастов, тогда как большинство любителей компьютерных игр не знакомо с трассировкой лучей, масштабированием и другими фишками. Может показаться, что проблема только в цене монитора, вот только это не так, ведь под 4К вам потребуется очень дорогая и мощная видеокарта.

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Если вы только думаете над покупкой монитора, то берите 2К. Он ощутимо лучше 1080р, при этом не потребует от вас тратить 100 000 рублей на видеокарту. Качество картинки впечатляет, а большинство фильмов в сети до сих пор выходит под 1080р. Это значит, что во многих аспектах даже 2К выглядит излишним, но если уж мы говорим о перспективном компьютере, то брать народное разрешение – это прошлый век. Ну а сегодня давайте подумаем над тем, какую видеокарту купить под монитор с разрешением 2К.

Чуть дешевле 56 тысяч вы можете отхватить Radeon RX 6800. Это скоростная видеокарта, сочетающая 16 Гб видеопамяти с отличными показателями энергоэффективности. До флагманов текущего поколения далеко, но вы ведь уже поняли, что все эти дорогостоящие графические чипы интересны только нескольким процентам энтузиастов. Ну а Radeon RX 6800 неплохо впишется в любую сборку, поскольку тише и холоднее флагманов, а значит лишена проблем с перегревом, которые часто преследуют владельцев дорогостоящих видеокарт. При желании можно найти Radeon RX 6800 и дешевле, ведь в данном случае мы имеем дело с брендовой моделью производства MSI.

За 41 тысячу неплохо смотрится Radeon RX 6700 ХТ. Видеокарта может предложить целых 12 Гб видеопамяти, тогда как у NVIDIA даже более дорогая и мощная GeForce RTX 3070 Ti имеет всего 8 Гб видеопамяти. Никто не сказал, что завтра выйдут более требовательные игры, а потенциал Radeon RX 6700 ХТ начнёт раскрываться. Скорее нет, но в некоторых играх уже сегодня можно заметить бонусы от большого объёма видеопамяти. Ну и вообще, если перед вами стоит выбор, то всегда нужно брать более скоростную видеокарту с большим объёмом памяти. Увы, но NVIDIA ничем подобным похвастать не может.

Radeon RX 6650 ХТ немного дешевле и понравится геймерам, которые хотят немного сэкономить. Допустим, у вас ограниченный бюджет, но нет острой необходимости запускать блокбастеры на максимальных настройках графики. В этом случае такой ход окажется оправдан, поскольку позволит не только войти в запланированную сумму, но и получить достойный продукт. Здесь вас ждут 8 Гб видеопамяти и один из лучших показателей энергоэффективности на рынке. Radeon RX 6650 ХТ справится даже с самыми сложными задачами, а вам не потребуется покупать мощный блок питания.

Со стороны NVIDIA можем предложить присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта будет радовать вас ещё много лет и вытянет любые игры на высоких настройках графики. Об экономии на видеопамяти вы могли прочесть выше, но так уж сложилось, что в прошлом поколении NVIDIA не баловала геймеров большим количеством памяти. Кстати, в 2023 году должна выйти GeForce RTX 4060 Ti. Так вот, там вместо 256-битнй шины подвезут 192-битную, что позволит установить количество видеопамяти на отметку в 12 Гб.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Минимальный уровень вхождения в 2К – это GeForce RTX 3060. Хотелось бы вам порекомендовать полную версию этого графического чипа, вот только стоит такое удовольствие немало. Ну а выше находится ссылка на урезанную видеокарту со 128-битной шиной и 8 Гб видеопамяти. При использовании масштабирования DLSS разрешение 2К покорится вам даже с трассировкой лучей, ну а во многих менее требовательных играх можно ставить 2К без компромиссов. Напомним, что все видеокарты перед Новым годом ощутимо подорожали. Связано это с падением курса рубля. Сегодня (12 января), за 1 доллар давали чуть меньше 68 рубликов, а значит вскоре стоимость видеокарт может пойти вниз. Пока ничего подобного в российской рознице не замечено.