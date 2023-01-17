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Турция уже давно стала одним из популярных направлений, куда стекаются миллионы российских туристов. За эти годы местные выучили несколько фраз на русском языке, что позволяет им продавать глазеющим зевакам свой товар в несколько раз дороже его реальной стоимости. Покупатели довольны, ведь услужливый турок умеет подобрать нужные слова, ну а местные жители неплохо приспособились и живут от сезона до сезона. Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по туристической привлекательности Турции, но владельцы курортов выжили, а сегодня некоторые из них предлагают довольно странную схему, которая позволит им сократить расходы. Так, часть бизнесменов хочет отказаться от всемирно известного all inclusive. Если вы ещё не в курсе, то речь идёт о системе «всё включено», предполагающей безграничный доступ к продуктам питания, бассейнам и многим другим услугам на территории отеля.

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При этом стоит отметить, что цены растут, а владельцы бессильно разводят руками, пеняя на коронавирус. Эксперты пока не готовы давать долгосрочных прогнозов. Не исключено, что туристы привыкнут к новой реальности, где за отдых нужно платить больше. Но вполне возможен вариант, когда часть любителей летнего отдыха предпочтёт остаться дома, полагаясь на местные курорты. Что до европейских туристов, то здесь всё просто, ведь цены в Испании ощутимо выше, чем в Турции, а вот в России не всё так однозначно. Есть доступ к Чёрному морю в Крыму, но из-за боевых действий на территории Украины популярность курорта невелика. Сегодня неясно, когда ждать окончания СВО, поэтому эксперты констатируют, что бизнес просто не готов делать долговременные инвестиции. В Сочи всё проще, ведь там существует давно сформированная инфраструктура, но многие туристы предпочитают смену обстановки, а значит хотят чего-то нового. По итогам 2022 года Россия получила полный контроль над акваторией Азовского моря, но территория постоянно обстреливается, а угроза контрнаступления сохраняется. Именно поэтому данное направление и вовсе не рассматривается для инвестирования.

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Что любопытно, найти тот самый all inclusive можно всего в 70 километрах от Москвы в Горьковском направлении. Речь идёт о пансионатах, где предлагаются номера, единение с природой и даже небольшой зоопарк. А вот цены удивляют, ведь столько стоит полноценный отдых в Турции. Посетители подобных пансионатов пишут, что были приятно удивлены качеством питания, новыми зданиями и обслуживанием. Вот только поддержка отечественного производителя не должна сталкиваться с компромиссами. Вполне возможно, что в качестве эксперимента некоторые и опробуют российские пансионаты без моря, но популярными по таким ценам они точно не станут. Несмотря на то, что на дворе январь, российские отели на побережье Чёрного моря уже начали предлагать раннее бронирование. Как вы могли догадаться, стоимость слегка удивляет. Так, 10 ночей в пятизвёздочном отеле в 2-местном номере с большой кроватью обойдётся вам в 250 тысяч рублей в режиме «всё включено».

Давайте обойдёмся без негатива в адрес российской кухни, но турецкое all inclusive однозначно лучше, при этом в том же Кемере аналогичный номер с ранним бронированием стоит 180 тысяч рублей. Вот только в России вам предлагают доступ на общий пляж, тогда как турецкие отели владеют собственной территорией с закрытым доступом. Предположим, что вам очень сильно повезёт, и пляж рядом с российским отелем будет чистым, но вам в любом случае придётся платить за места, зонтик и другие средства защиты от палящего солнца, тогда как в Турции всё это уже ваше. Ну и стоит учитывать, что пять звёзд в России и в Турции – это десять разных вещей, чего только стоят туалеты на пляже в Кемере.

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Эксперты отмечают, что приличные отели есть в Крыму и Сочи. В первом случае бизнесу мешают военные действия, тогда как Сочи и без того переполнен, ну а не менее привлекательные курорты на берегах Чёрного моря пока не спешат догонять и перегонять заморских конкурентов. Ситуация довольно странная, ведь продовольствие в РФ стоит не дороже, чем в Турции, тогда как электричество и другие услуги намного дешевле для бизнеса именно в России. В Египте стоимость нефти и газа снижает доходы, но и там бизнес приспосабливается, и только в РФ инвесторы хотят отбить вложения за сезон. Когда отечественные бизнесмены догонят и перегонят турецкий, никто не знает, но пока эти ребята никуда не спешат.