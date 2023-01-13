Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Турция готовит истребитель 5-го поколения TF-X – сможет ли самолёт вообще подняться в воздух
TF-X выглядит перспективно, хотя и копирует американские аналоги
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Всего три страны сумели создать многоцелевой истребитель пятого поколения. Для кого-то непомерными оказались расходы, тогда как другие не вытянули из-за слабой технологической базы. Американцы не только пришли к финишу первыми, но и уже успели наштамповать почти 800 самолётов, щедро отгружая каждый из них за 100 миллионов долларов ближайшим союзникам. Сателлитам и членам НАТО приходится платить, ведь отказать дядюшке Сэму никто не решается. Что любопытно, интересные разработки были у целого ряда стран, а совсем недавно стало известно о планах Японии, Англии и Италии создать самолёт шестого поколения. Эти ребята решили, что уж если истребитель пятого поколения им собрать не удалось, то стоит попытать счастье с шестым поколением. За основу взяли британские разработки, ну а планы пока выглядят спорно. 

реклама

В то же время проблемы есть и у России, ведь производство Су-57 идёт медленно, а уложиться в отведённые ранее сроки не выйдет. Проект лёгкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate и вовсе вызывает сомнения. Западная пресса полагает, что построить такую машину инженеры РФ не смогут, а введённые санкции поставят крест на любых сделках, ведь крупные международные игроки не решаться закупать такой самолёт. Американцы смело заявляют о том, что небо принадлежит им, инвестируя миллиарды в морские дроны, а где-то рядом идут турецкие инженеры. В последние годы эти ребята оживились, а продукция турецких компаний не только встала на вооружение этой страны, но и идёт на экспорт. В пример можно привести ударный беспилотник Bayraktar TB2. Похоже, есть все шансы, что уже через несколько лет появится ещё один игрок, выпустивший самолёт пятого поколения. 

Начнём с того, что TF-X (Turkish Fighter Experimental) так или иначе копирует идеи американской авиастроительной школы. Ничего плохого в этом нет, ведь у янки есть чему поучиться, хотя по большей части перспективный истребитель кажется тёмной лошадкой. Заявлено, что он сможет разгоняться до 2500 км/ч, но мы уже видели F-35, у которого отваливается хвост при достижении крейсерских скоростей. Дальность полёта TF-X достигнет 1100 километров, а сам он сможет подниматься на высоту 16 700 метров. Как для самолёта пятого поколения достаточно, вот только даже в США сомневаются, что в Турции смогут реализовать проект. Изначально предполагалось, что в качестве двигателя будут использованы американский F110-GE-129 (аналог F110-GE-132), но сегодня политическая ситуация напряжена, а Турция не спешит неукоснительно следовать всем указам дядюшки Сэма, играя в свою игру на международной арене. В связи с этим высказываются опасения, что янки двигатели не дадут. Можно было бы договориться с британской Rolls-Royce, но англичане даже не кашляют без звонка в Белый дом. 

Остаётся только Россия, но и здесь сотрудничество не вышло на должный уровень, поэтому пока неясно, кто вообще будет поставлять двигатели. Как оказалось, проект движется на пути к финишу несмотря на все сплетни и негативные прогнозы, ведь производитель (Тurkish Aerospace Industries) указывает, что форсировал некоторые этапы, что позволит выйти на плато на несколько лет раньше. Ну а пока эксперты спорят о деталях, стало известно, что TF-X получит уникальную систему обнаружения целей и наведения. Так, IRST (система инфракрасного поиска и отслеживания) будет находиться под кабиной лётчика, тогда как EOTS (многоцелевая электрооптическая система наведения на цель) разместится под носовой частью фюзеляжа. Эксперты отмечают, что такой шаг позволит увеличить радиус обнаружения потенциального противника и окажет неоценимую помощь в реальном бою. Эксперты выражают сомнения относительно того, что турецким инженерам удастся заставить работать обе системы слаженно, ну а сам производитель пока не комментирует последние новости. Не исключено, что перед нами один из вариантов, который не войдёт в серию. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Согласно амбициозным планам, первый полёт TF-X может состояться уже в 2023 году, а вскоре начнутся наземные аэродинамические испытания. Пока истребитель не собран, а значит первые выводы можно будет делать по факту тестов, о которых мы вам обязательно сообщим. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #авиация #tf-x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
Война между РФ и НАТО начнётся в космосе – кто больше потеряет от уничтожения GPS и ГЛОНАСС
США готовит революцию ВМФ – на место боевых кораблей придут сотни тихих и малозаметных дронов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг на видеокартах начал приносить прибыль после нескольких месяцев затишья
12
Техноблогер аргументированно доказал и показал, как гравитация выводит из строя PlayStation 5
15
Китайский процессор Loongson 3A5000 оказался в 3 раза медленнее российского Эльбрус-16С в Geekbench5
10
Какую видеокарту купить под требовательные новинки 2023г владельцу монитора 2К
4
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
11
Почему Су-75 будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке и в Африке
4
Популярность в России китайских смартфонов замедляет внедрение технологии eSIM
3
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
33
Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
10
Польша передаст Украине роту «Леопардов»
15
Человечество открыло первую экзопланету с помощью телескопа Джеймс Уэбб
1
Найден способ в несколько кликов превратить Windows 11 в старую Windows 95
8
Новая утечка демонстрирует чехлы для Galaxy S23
+
Раскрываем нераскрытый потенциал процессоров AMD – что купить, если вам надоела продукция Intel
3
МИД Казахстана заявил о непричастности к появлению «юрты несокрушимости» на Украине
5
«Аэрофлот» до 2025 года получит больше 60 отечественных самолётов
8
Собираем мощный игровой компьютер под World of Tanks – можно ли танкисту обойтись без видеокарты
8
В РФ могут увеличить максимальный возраст призывников с 27 до 30 лет уже в весеннем призыве
10
«Сбербанк» рассказал, каким образом устанавливает клиентам своё iOS-приложение вопреки блокировке от Apple
1
Покупаем игровую видеокарту на сдачу с рождественского стола – геймерские модели от 10 000р
9

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
165
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
25
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
38
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
29
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
5
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
116
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
115
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
9
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
3

Сейчас обсуждают

jsth
15:30
Может быть наверное такое. Я не знаю. У меня есть знакомые из Германии, но они мосты не сжигали, у них тут запасные аэродромы есть, вернуться в любом случае могут. Я все же надеюсь, что в Германии най...
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
Goonder Swan
15:30
сво закончится очень быстро ;) скорее всего в этом (скорее всего) или следующем году. России конечно тяжко придётся всё это время без прошлых жирных "нефте-газо-долларов", но поглядим насколько... пос...
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
VROT-VORT
15:29
скинь свою карту в дефолт, проведи тест и сравни с тестом на твоих скринах, результаты будут разные, потому, что разные версии игр, разные драйвера, под нвидию за 2 года уже процентов на 20 улучшили п...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
KGBT+ v2
15:26
оверклокинг превратился в бабуйню, позор.
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
MAXIMST
15:26
в любой игре при токе фпс на 75 (больше нет смысла с Соником моим) карта грузится на 30% и жрет 100ватт) Судя по этому комменту да, ламповый)
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
jsth
15:26
Ну СВО может долго идти, а уровень жизни в ЕС падает быстрее... Сам понимаешь тут противостояние серьезное - 500 лет доминирования Запада, которое обеспечивалось военными технологиями, теперь военный ...
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
РосИнформБюро
15:23
Это наглая клевета на нашего солнцеликого гаранта! Просто затяни пояс. На шее.
Как маленький дрон Герань-3 стал участником большой игры, и за что США хотят наказать Канаду
Bernigan
15:23
И у них сразу фпс упал... https://youtu.be/fUoOuIsCEMQ?t=94 Тут есть игры, в которых задействуются все 4 Гб памяти, тащить ей это не мешает, уверен что будь там вся память одинаковой, разницы от э...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
MAXIMST
15:21
Да, согласен что Палит получше стали делать но, есть FE и там самый жир правда и стоит она 200к но все же….
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
super619
15:20
Может лучше у коррупционеров и их родственников начать имущество изымать? Или его лично лично кто-то оскорбил что он так возбудился?
Володин предложил принять «закон для негодяев» и конфисковывать имущество у оскорбляющих Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем