TF-X выглядит перспективно, хотя и копирует американские аналоги

Всего три страны сумели создать многоцелевой истребитель пятого поколения. Для кого-то непомерными оказались расходы, тогда как другие не вытянули из-за слабой технологической базы. Американцы не только пришли к финишу первыми, но и уже успели наштамповать почти 800 самолётов, щедро отгружая каждый из них за 100 миллионов долларов ближайшим союзникам. Сателлитам и членам НАТО приходится платить, ведь отказать дядюшке Сэму никто не решается. Что любопытно, интересные разработки были у целого ряда стран, а совсем недавно стало известно о планах Японии, Англии и Италии создать самолёт шестого поколения. Эти ребята решили, что уж если истребитель пятого поколения им собрать не удалось, то стоит попытать счастье с шестым поколением. За основу взяли британские разработки, ну а планы пока выглядят спорно.

реклама

В то же время проблемы есть и у России, ведь производство Су-57 идёт медленно, а уложиться в отведённые ранее сроки не выйдет. Проект лёгкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate и вовсе вызывает сомнения. Западная пресса полагает, что построить такую машину инженеры РФ не смогут, а введённые санкции поставят крест на любых сделках, ведь крупные международные игроки не решаться закупать такой самолёт. Американцы смело заявляют о том, что небо принадлежит им, инвестируя миллиарды в морские дроны, а где-то рядом идут турецкие инженеры. В последние годы эти ребята оживились, а продукция турецких компаний не только встала на вооружение этой страны, но и идёт на экспорт. В пример можно привести ударный беспилотник Bayraktar TB2. Похоже, есть все шансы, что уже через несколько лет появится ещё один игрок, выпустивший самолёт пятого поколения.

Начнём с того, что TF-X (Turkish Fighter Experimental) так или иначе копирует идеи американской авиастроительной школы. Ничего плохого в этом нет, ведь у янки есть чему поучиться, хотя по большей части перспективный истребитель кажется тёмной лошадкой. Заявлено, что он сможет разгоняться до 2500 км/ч, но мы уже видели F-35, у которого отваливается хвост при достижении крейсерских скоростей. Дальность полёта TF-X достигнет 1100 километров, а сам он сможет подниматься на высоту 16 700 метров. Как для самолёта пятого поколения достаточно, вот только даже в США сомневаются, что в Турции смогут реализовать проект. Изначально предполагалось, что в качестве двигателя будут использованы американский F110-GE-129 (аналог F110-GE-132), но сегодня политическая ситуация напряжена, а Турция не спешит неукоснительно следовать всем указам дядюшки Сэма, играя в свою игру на международной арене. В связи с этим высказываются опасения, что янки двигатели не дадут. Можно было бы договориться с британской Rolls-Royce, но англичане даже не кашляют без звонка в Белый дом.

Остаётся только Россия, но и здесь сотрудничество не вышло на должный уровень, поэтому пока неясно, кто вообще будет поставлять двигатели. Как оказалось, проект движется на пути к финишу несмотря на все сплетни и негативные прогнозы, ведь производитель (Тurkish Aerospace Industries) указывает, что форсировал некоторые этапы, что позволит выйти на плато на несколько лет раньше. Ну а пока эксперты спорят о деталях, стало известно, что TF-X получит уникальную систему обнаружения целей и наведения. Так, IRST (система инфракрасного поиска и отслеживания) будет находиться под кабиной лётчика, тогда как EOTS (многоцелевая электрооптическая система наведения на цель) разместится под носовой частью фюзеляжа. Эксперты отмечают, что такой шаг позволит увеличить радиус обнаружения потенциального противника и окажет неоценимую помощь в реальном бою. Эксперты выражают сомнения относительно того, что турецким инженерам удастся заставить работать обе системы слаженно, ну а сам производитель пока не комментирует последние новости. Не исключено, что перед нами один из вариантов, который не войдёт в серию.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Согласно амбициозным планам, первый полёт TF-X может состояться уже в 2023 году, а вскоре начнутся наземные аэродинамические испытания. Пока истребитель не собран, а значит первые выводы можно будет делать по факту тестов, о которых мы вам обязательно сообщим.