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Британия, Италия и Япония построят самолёт 6-го поколения с лазерной пушкой и системой ИИ
Стоит учитывать, что все эти технологии существуют только в головах английских инженеров
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Разработка самолёта пятого поколения оказалась настолько сложным и дорогостоящим предприятием, что осилить её смогли всего несколько стран. Фактически, первыми к финишу пришли американцы, следом Россия, а с большим опозданием подоспели и китайцы. Можно долго иронизировать над обладателями третьего места, вот только Китай уже умудрился выпустить в несколько раз больше готовых самолётов, чем Россия, и планирует создать целую армию штурмовиков пятого поколения. Ну а у США и вовсе дела идут прекрасно, ведь страны НАТО стоят в очереди за современной техникой, а сегодня и вовсе готовы платить любые деньги за право купить у американцев хоть что-то. Эксперты отмечают, что пятое поколение самолётов оказалось настолько дорогим, что есть большие сомнения относительно возможности его реального применения в боевых действиях. Истребители и раньше были недешёвым удовольствием, ну а сегодня потеря нескольких бортов грозит настоящим финансовым кризисом. 

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Именно поэтому перспективы использования подобных самолётов в боевых действиях вызывают вопросы, ведь куда дешевле модернизировать борт четвёртого поколения, а лучше выпустить десяток старых истребителей. Кстати, США так и делают, ведь производство старичка F-17 не только не останавливается, но и ускоряется. Желающих купить модернизированный самолёт намного больше, чем можно было ожидать, ну а всё это не отменяет того факта, что прогресс должен идти вперёд. Что же, если создать революционный проект становится тяжело и накладно, то куда выгоднее и проще сделать это совместными усилиями. Похоже, именно так полагают министры обороны Великобритании, Италии и Японии, ведь недавно было объявлено о старте разработки самолёта шестого поколения. Проект получил название Global Combat Air Programme (GCAP), а участниками значатся десятки различных компаний из указанных выше стран. Видимо, выпустить что-то подобное силами одного конструкторского бюро оказалось нереалистично.

GCAP

Готовый самолёт покажут в далёком 2035 году, а речь идёт не о конкретной модели, а об универсальной платформе, на базе которой можно создавать многоцелевые истребители и штурмовики. В пресс-релизе много воды, но точных данных почти нет. Известно, что в качестве основы для самолёта шестого поколения станут наработки инженеров каждой из стран. Например, у Британии есть собственная программа Tempest, которая стартовала ещё в 2018 году. Якобы, за 4 года команда инженеров добилась значительных успехов, хотя точных данных о том, что удалось реализовать, в прессе нет. К слову, у Японии есть собственная программа, в рамках которой силами Mitsubishi Heavy Industries создаётся перспективный самолёт следующего поколения F-X (известный также как F-3). Пока участники GCAP не комментируют, как сложится судьба обоих проектов, и означает ли это приостановку разработки Tempest и F-X.

Предполагаемый облик Tempest

Несмотря на тот факт, что в руках у инженеров нет даже чертежей, прессе уже показали рендер самолёта шестого поколения. Данных о приборах и электронике, входящей в состав самолёта, пока нет, ну а эксперты полагают, что подробная информация появится не раньше 2030 года, поскольку проект полагается на разработки, которые на сегодня даже не существуют в природе. Судя по тому, что кабина пилота сохранена, полностью отдавать управление в руки искусственного интеллекта никто не планирует, но тенденция такова, что исключать полный переход авиации под контроль компьютера не стоит. Один из участников проекта заявил, что внутри расположится некая перспективная система управлением боя. Пояснить свои слова представители компании Leonardo не смогли. Похоже, что эти ребята насмотрелись фантастических фильмов, и представляют всё это только в теории.

Японский F-3

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Особенно любопытно, что представленные рендеры указывают на отсутствие вооружения на внешней подвеске. Это значит, что боекомплект расположится внутри специальных бортовых отсеков, ну а сами боеприпасы ещё не придуманы. Представители GCAP уверяют, что самолёт окажется совместим со стандартами НАТО, а также поступит на вооружение всех трёх стран участниц проекта. Также со временем его смогут купить и другие заинтересованные стороны. Ну и последний штрих сделали представители Leonardo. Сообщается, что на этот раз самолёт получит некинетическое оружие. Можно предположить, что речь идёт о лазерном или микроволновом оружии, а значит и места под традиционные снаряды и ракеты потребуется немного. Отметим, что всё это существуют только в фантазии инженеров, хотя именно фантазия и движет прогрессом. 

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#военные технологии
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