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Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям

Американские эксперты вынесли приговор Су-75 Checkmate и полагают, что он не сможет подняться в воздух
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Когда речь идёт о видеокартах для персональных компьютеров, то на момент релиза мы с вами знаем все детали, а энтузиасты разбирают каждый элемент, давая полную оценку продукту. А вот с оружием так не получится, ведь полные технические характеристики известны только продавцу и заказчику. Со временем всё больше данных попадает в прессу, но к этому моменту появляется более современная техника, поэтому проблема с раскрытием секретной информации уже не является острой. Простое сравнение, если попытаться оценить американский F-35 и российский Су-57, то назвать очевидного победителя невозможно. Теоретически, если загрузить все характеристики в симулятор с искусственным интеллектом, то машина сможет дать однозначный вердикт, вот только не всегда сумма характеристик побеждает, ведь часто одна деталь оказывает негативное воздействие на пилотирование самолётом или управление танком. Простой пример, Объект 148 или «Армата» обладает целым рядом прорывных технологий, но проект топчется на месте из-за сложностей с двигателем. Эксперты уверяют, что танк может остановиться в любой момент, а ведь есть ещё и продвинутые системы РЛС, благодаря чему машина становится лёгкой мишенью для артиллерии потенциального противника. Словом, не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

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Если вы уже забыли, то в 2021 году в рамках МАКС-2021 был представлен многоцелевой лёгкий истребитель Су-75 Checkmate. Название можно перевести как «Шах и мат», а производитель поделился предполагаемыми техническими характеристиками. Журналистам рассказали, что перед ними макет самолёта, который должен пойти на экспорт, при этом какая-то часть истребителей будет закуплена государством и встанет на боевое дежурство в России. Согласно озвученным спецификациям, без использования форсажа Су-75 сможет разгоняться до 1.8 Маха, легко преодолевая две скорости звука в режиме форсажа. Максимальный потолок составляет 16 500 метров, а в качестве боевой нагрузки могут быть установлены различные ракеты общим весом до 7400 килограмм. Автономность не превышает 2800 километров, а сам истребитель может быть интересен потенциальным покупателям из-за низкой цены и указанных выше лётно-тактических характеристик. Озвучивалась сумму от 25 до 30 миллионов долларов за готовый самолёт, а потенциальными покупателями могли стать страны Азии, Африки и Латинской Америки.

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Учтите, что речь идёт о самолёте пятого поколения, который технологически превосходит все зарубежные аналоги, при этом стоит намного дешевле. При этом сам истребитель намного экономичнее своего противника. Согласно официальным заявлениям, стоимость одного лётного часа окажется до семи раз дешевле, чем у того же F-35 (до 5 тысяч долларов против 35 тысяч долларов за каждый час). И всё бы хорошо, но даже российские эксперты уверены, что речь идёт о так называемом коте в мешке. Дело в том, что до сих пор нет ни одного готового истребителя, тогда как на выставке МАКС-2021 и вовсе показали макет. От покупки сомнительного самолёта отказались все вероятные заказчики, включая ОАЭ, ранее проявлявших к нему интерес. Представители «Сухого» заявляют о том, что разработка идёт согласно ранее озвученным планам. Так, уже в 2023 году соберут полнофункциональный самолёт, тогда как первая партия будет готова в 2026. Количество не указывается, ну а сроки поставки на внутренний рынок и заинтересованным партнёрам указаны 2027 годом. Вполне возможно, что всё это осуществимо, хотя американские журналисты полагают, что Су-75 Checkmate останется ещё одним перспективным самолётом, который Россия не сможет построить.

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Якобы, после начала СВО Россия отрезала себе доступ к закупкам высокотехнологичных систем, которые требуются для создания истребителя пятого поколения. Одновременно с этим сегодня закупать у РФ новинку никто не готов, поскольку опасается санкций, а значит ОАЭ предпочтут подождать. Таким образом у разработчика нет денег на доведение самолёта до ума, но даже если первую партию и удастся построить, Су-75 Checkmate окажется никому не нужен. Эксперты отмечают, что существуют проблемы не только с поставками высокотехнологичного оборудования, но и с конструкцией. Дело в том, что истребитель оснащён всего одним двигателем. Теоретически, на безопасность это не повлияет, вот только принято считать более надёжными самолёты с классическими двумя двигателями. Будущее Су-75 Checkmate кажется сложным, но если производитель уложится в сроки, то к 2030 году на боевом дежурстве над Россией окажутся сразу два истребителя пятого поколения. При этом озвучиваются планы о наращивании количества выпущенных Су-57.

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военные технологии су-75 checkmate
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