Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Россия активно использует истребители Су-57 для поражения объектов в Украине – британская MI-6
Британская разведка рассказала о применении многоцелевого истребителя РФ в рамках СВО
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сложно сказать, нужны ли сегодня миру истребители пятого поколения. Главная проблема в том, что после Второй мировой большая часть вооружённых конфликтов происходила по одному и тому же сценарию. Одна из стран становилась объектом внимания США, после чего туда вводились вооружённые формирования. Иногда помощь осуществлялась в рамках сотрудничества с местным режимом, а иногда на руководящие места ставились активисты и политики в эмиграции. В данном случае нам вся эта кухня не особенно интересна, ведь всё это значит, что за долгие десятилетия было всего несколько вооружённых конфликтов с применением истребителей против самолётов потенциального противника. За время проведения СВО насчитывается несколько воздушных дуэлей, многие из которых засекречены по разным причинам. При этом в лучшем случае используются самолёты четвёртого поколения, а на планете есть всего 3 страны, способные выпускать технику пятого поколения. 

реклама

Наши читатели могли слышать о том, что первыми выпустить многоцелевой истребитель пятого поколения смогли американцы (F-35), за ними с небольшим опозданием подтянулась Россия со своими Су-57, ну а китайцы неспешно выпускают J-20. Многие эксперты и вовсе отказываются считать F-35 самолётом пятого поколения, поскольку после набора сверхзвуковой скорости истребитель может развалиться на лету. Это не мешает американцам хорошо продаваться, а вот с российским истребителем есть масса проблем. Повторимся, что существуют большие сомнения относительно того, требуется ли сегодня вообще такая дорогая и мощная машина. К примеру, США наштамповали почти 800 штук F-35, оставив часть себе, а остальные распродав партнёрам по НАТО. Так вот, если истребитель и участвует в операциях, то под прикрытием нескольких самолётов четвёртого поколения, находясь в полной безопасности. Но если у США денег достаточно, то военный бюджет РФ не безграничен. Именно поэтому планы приходится всё время пересматривать. 

Согласно озвученной доктрине, уже в 2025 году планируется выйти на 14 самолётов в год, при этом ранее предполагалось, что уже к 2020 году в строю будут находиться 50 боевых машин и целых 200 к 2025 году. Не срослось, вед сегодня на боевом дежурстве всего 6 единиц Су-57. Именно поэтому сегодня не стоит надеяться на то, что к 2028 году их число возрастёт до 78, а после пойдёт на экспорт. Время от времени появляются слухи о том, что многоцелевой истребитель пятого поколения заглядывает в зону проведения СВО. По данным американского командования, самолёт до сих пор не числится на балансе одного из соединений российской авиации, а значит продолжает находиться в режиме тестирования. Ранее пресса сообщала о том, что Су-57 отрабатывали удары по объектам ещё летом 2022 года, ну а сегодня MI-6 уверяет, что Россия регулярно наносит ракетные обстрелы по тем или иным объектам на территории Украины при помощи истребителя пятого поколения. При этом специалисты британской разведки уверены, что истребители не заходят в воздушное пространство, находящееся под контролем Украины, поскольку опасаются потерять самолёт в ходе неудачных манёвров или работы ПВО. 

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В MI-6 констатируют, что Су-57 всё ещё проходит проверку своих боевых возможностей, а значит до полномасштабного серийного производства ещё далеко. Эксперты отмечают, что столь живой интерес британской разведке к российскому самолёту неудивителен, поскольку несмотря на ограниченное количество бортов, англичане видят в истребителе потенциального противника. Советские самолёты, которые сегодня находятся на боевом дежурстве в России, изучены американскими инженерами, а покопаться в обломках Су-57 США англосаксы мечтают уже давно. Похоже, Россия действительно использует новый многоцелевой истребитель в рамках СВО, но делает это аккуратно, исключая любые риски и форс-мажорные обстоятельства. Ну а пока Су-57 остаётся редким гостем, основную часть бремени на себя берут самолёты четвёртого и третьего поколения. Если у вас есть время, почитайте о новой тактике Суровикина, а также о дронах, которые применяют РФ и Украина на фронте. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #су-57
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
Франция передаст Украине колёсные танки AMX-10RC – на очереди Leopard 2 и Abrams
Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
100
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
9
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
20
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
5
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
77
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
54
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
81
Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
1
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3
Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
5
CES: ASUS представляет ноутбук с 3D-дисплеем OLED и игровым монитором Beast с частотой 540 Гц
12

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
23
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
86
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
36
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
24
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
103
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
11
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
1

Сейчас обсуждают

GPretender
19:33
Саблин еще тот пи3дун... "По данным Минобороны РФ, по состоянию на начало января уничтожено более 360 самолетов ВСУ." - такого количества у Украины отродясь не было... Опять очередной де6ильный вброс....
Украинские националисты снова сбили собственный истребитель
hooteenpooy
19:33
О, спасибо, мужик, за нормальный контент по теме оверклокинга :)
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
Евгений Самара
19:29
Каструля, вали с русского сайта, у вас своя версия Оверов есть.
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Симаргл
19:26
Пипл хавает
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
hooteenpooy
19:26
Да, у винды и линукса – разный взгляд на всё. Винда близка к предку, т.е. MS-DOS, в котором был принцип "всё лежит в одной папке", а в линуксе всё раскидано по тысяче папок: логи – тут, конфиги – та...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Симаргл
19:25
С кастрюли надо крышку снимать , чтоб меньше кипела
Сухогруз с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале
Алексей Носков
19:25
Судя по выражению морды лица на этом скрине, Чебуратор маньяк-педофил:D
Сборы «Чебурашки» за праздничный период перевалили за три миллиарда рублей
Chimbal
19:22
"В Windows" - Все еще проще, я просто распаковываю нужную версию приложения и использую там же где распаковал, хоть с флешки, пока линуксоиды трахаются с зависимостями и прочими извращениями свойствен...
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
hooteenpooy
19:21
> изначально запиленное на коленках одним энтузиастом То же самое можно написать и про весь линукс. Линукс это что-то "изначально запиленное на коленках одним энтузиастом" 😂😂😂👍
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
Добрый Фей
19:20
Смысл такой же, как и у всех ссд со скоростью выше 3ГБ/с. Хотя, напритмер, мой оптан 900р с 300Мб в 4к и2700 линейными уступает в отзывчивости и скорости загрузки рейду из 2 самсов950 про на 256 Гб с...
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем