Британская разведка рассказала о применении многоцелевого истребителя РФ в рамках СВО

Сложно сказать, нужны ли сегодня миру истребители пятого поколения. Главная проблема в том, что после Второй мировой большая часть вооружённых конфликтов происходила по одному и тому же сценарию. Одна из стран становилась объектом внимания США, после чего туда вводились вооружённые формирования. Иногда помощь осуществлялась в рамках сотрудничества с местным режимом, а иногда на руководящие места ставились активисты и политики в эмиграции. В данном случае нам вся эта кухня не особенно интересна, ведь всё это значит, что за долгие десятилетия было всего несколько вооружённых конфликтов с применением истребителей против самолётов потенциального противника. За время проведения СВО насчитывается несколько воздушных дуэлей, многие из которых засекречены по разным причинам. При этом в лучшем случае используются самолёты четвёртого поколения, а на планете есть всего 3 страны, способные выпускать технику пятого поколения.

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Наши читатели могли слышать о том, что первыми выпустить многоцелевой истребитель пятого поколения смогли американцы (F-35), за ними с небольшим опозданием подтянулась Россия со своими Су-57, ну а китайцы неспешно выпускают J-20. Многие эксперты и вовсе отказываются считать F-35 самолётом пятого поколения, поскольку после набора сверхзвуковой скорости истребитель может развалиться на лету. Это не мешает американцам хорошо продаваться, а вот с российским истребителем есть масса проблем. Повторимся, что существуют большие сомнения относительно того, требуется ли сегодня вообще такая дорогая и мощная машина. К примеру, США наштамповали почти 800 штук F-35, оставив часть себе, а остальные распродав партнёрам по НАТО. Так вот, если истребитель и участвует в операциях, то под прикрытием нескольких самолётов четвёртого поколения, находясь в полной безопасности. Но если у США денег достаточно, то военный бюджет РФ не безграничен. Именно поэтому планы приходится всё время пересматривать.

Согласно озвученной доктрине, уже в 2025 году планируется выйти на 14 самолётов в год, при этом ранее предполагалось, что уже к 2020 году в строю будут находиться 50 боевых машин и целых 200 к 2025 году. Не срослось, вед сегодня на боевом дежурстве всего 6 единиц Су-57. Именно поэтому сегодня не стоит надеяться на то, что к 2028 году их число возрастёт до 78, а после пойдёт на экспорт. Время от времени появляются слухи о том, что многоцелевой истребитель пятого поколения заглядывает в зону проведения СВО. По данным американского командования, самолёт до сих пор не числится на балансе одного из соединений российской авиации, а значит продолжает находиться в режиме тестирования. Ранее пресса сообщала о том, что Су-57 отрабатывали удары по объектам ещё летом 2022 года, ну а сегодня MI-6 уверяет, что Россия регулярно наносит ракетные обстрелы по тем или иным объектам на территории Украины при помощи истребителя пятого поколения. При этом специалисты британской разведки уверены, что истребители не заходят в воздушное пространство, находящееся под контролем Украины, поскольку опасаются потерять самолёт в ходе неудачных манёвров или работы ПВО.

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В MI-6 констатируют, что Су-57 всё ещё проходит проверку своих боевых возможностей, а значит до полномасштабного серийного производства ещё далеко. Эксперты отмечают, что столь живой интерес британской разведке к российскому самолёту неудивителен, поскольку несмотря на ограниченное количество бортов, англичане видят в истребителе потенциального противника. Советские самолёты, которые сегодня находятся на боевом дежурстве в России, изучены американскими инженерами, а покопаться в обломках Су-57 США англосаксы мечтают уже давно. Похоже, Россия действительно использует новый многоцелевой истребитель в рамках СВО, но делает это аккуратно, исключая любые риски и форс-мажорные обстоятельства. Ну а пока Су-57 остаётся редким гостем, основную часть бремени на себя берут самолёты четвёртого и третьего поколения. Если у вас есть время, почитайте о новой тактике Суровикина, а также о дронах, которые применяют РФ и Украина на фронте.