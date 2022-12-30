Танк перспективный, но имеет массу проблем

Когда Россия совершенно внезапно анонсировала выход нового танка Т-14 «Армата», волосы на головах зашевелились даже у американцев. Дело в том, что характеристики у танка настолько превосходят все западные аналоги, что первое время казалось, что вот-вот взвод российских бойцов на Арматах прорвётся прямиком к Белому дому, раздавая по пути автографы и флаера на очередное шоу рядом со статуей Свободы. Спустя годы после громкого анонса можно сделать вывод, что танк оказался очередным прорывом, реализовать который практически невозможно. В ручном режиме собрали небольшое количество машин, которые уже успели засветиться на учениях и даже заглянули в СВО, но до реального применения в боевых условиях далеко.

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Многие эксперты полагают, что причина в том, что российское командование опасается того, что танк может попасть в руки к украинским военным, после чего моментально окажется на столе у американцев. Именно поэтому Армату будут беречь, поскольку раскрывать секреты российского танкостроения потенциальному противнику никто не хочет. Примерно также действуют и сами янки, отказываясь поставлять Украине современные дроны и многую другую технику. Вполне возможно, что это одна из главных причин, но точно не единственная. По ссылке вы можете изучить мнение одного из блогеров, указывающих на множество проблем, с которыми столкнулись разработчики танка. Прежде всего сложности возникли с двигателем А-85-3А, созданным в далёкие 90-е инженерами КБ «Трансдизель». В основе агрегата лежит немецкий Simmering SLA 16, более известный как Porsche Тур 212 для тигров (танк).

Изначально движок попытались установить на танк Т-95 (прямой предок Арматы с пустой башней и бронированной капсулой, в которую помещаются три человека). Так вот, сам А-85-3А имеет 12 цилиндров с заявленной мощностью до 1800 л.с. При этом в обычном режиме он выдаёт немалые 1500 л.с. при весе в 1550 килограмм. Эксперты уверяют, что агрегат слишком тяжёлый и крайне сложный, а значит имеет низкую надёжность в боевых условиях. Злые языки утверждают, что за 30 лет производство двигателя не было выведено на поток только потому, что он откровенно плох, ну а с Арматой и вовсе вышла любопытная ситуация, ведь не двигатель разработали под танк, а танк под двигатель. В результате нормально себя чувствует танк только при поддержке нескольких техников, готовых устранить любую неприятность в случае её возникновения. Возможно, именно поэтому за последние годы производство Армат так и не стартовало, ведь оптимизировать двигатель не вышло. Эксперты полагают, что при достаточном финансировании проблему удастся решить, но случится это точно не завтра.

Не менее странная ситуация и с мощностями для производства танков, ведь есть сведения о том, что на строительство завода выделили 65 миллиардов долларов, которые ушли на закупку специализированного оборудования у иностранных компаний. Якобы, деньги потрачены, а оборудования нет, поскольку санкции не позволяют его поставлять. Ну и не стоит забывать, что Армата под завязку набита электроникой. Купить такое количество сложных приборов на китайских площадках невозможно, ну а европейские поставщики ушли в глухую оборону. Со временем можно часть компонентов заменить на российские аналоги, если таковые будут созданы. Или не будут, ведь завод Красный Октябрь признан банкротом, а его владелец и вовсе растворился в неизвестном направлении. Его подозревают в массовых хищениях на миллиарды рублей, а в итоге завод всё же заработал, но не без ущерба как по времени, так и разработке соответствующих технологий для оборонного заказа. Какое-то время можно продержаться на уже закупленных компонентах, но никто не знает, насколько всего этого добра хватит.

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Претензий к танку много, а его массовое появление случится ещё нескоро. Сегодня идёт массовая модернизация машин предыдущих поколений, которые способны в полной мере выполнять возложенные на них функции, стоят относительно недорого и знакомы как техникам, так и бойцам. Не исключено, что Армата ещё засветится в СВО, но случится это для поддержания имиджа, тогда как бросать в бой такие танки нет ни возможности, ни желания. Ну а пока эксперты всех мастей продолжают критиковать РЛС и электронную начинку, поражение которой приведёт к тому, что танк станет небоеспособен, а значит при определённых условиях не сможет победить менее прокачанные машины. Повторимся, что всё это теория, ведь в реальных условиях Армату не применяли.