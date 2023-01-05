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F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
Судя по всему, теперь цена перевалит за 100 миллионов долларов за один F-35
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Есть целый ряд критериев, позволяющих определить принадлежность того или иного самолёта к тому или иному поколению. Сама методология носит весьма условный характер, а одна из причин расхождений кроется в том, что инженеры не имеют доступа к разработкам специалистов из других стран. Именно в этом причина того, что одни и те же вызовы физики решают кардинально иными способами. Возможно, в этом и есть смысл научно-технологического прогресса, ведь конкуренция рождает массу нестандартных идей. Возвращаясь к самолётам стоит заметить, что есть перспективные проекты, которые пользуются популярностью, а есть провалы, оправиться после которых бывает сложно. Ну и не стоит сбрасывать со счетов широкие возможности модернизации. Например, общеизвестно, что серийный F-16 не дотягивал до 4-го поколения, но благодаря модернизациям выглядит современно даже сегодня. 

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По данным американцев (официальные сведения Lockheed Martin), всего было произведено 894 самолёта F-35 в различных модификациях. Силами инструкторов подготовлено 1870 пилотов, способных управлять сложным многоцелевым истребителем, а команда специалистов поддержки насчитывает 13 500 человек. Это значит, что сегодня есть огромное количество людей, способных не только взять на себя управление самолётом, но и знающих все его минусы и плюсы. О минусах предпочитают умалчивать, хотя иногда случаются неожиданные эксцессы. Так ещё в конце декабря произошёл инцидент, в результате которого пилоту пришлось катапультироваться. Самолёт потерял управляемость и после падения находится в плачевном состоянии. По оценкам американских специалистов, проблема снова кроется в двигателе, который уже не раз становился слабым местом истребителя. А между тем у Lockheed Martin завис контракт на 30 миллиардов долларов, согласно которому требуется поставить неуказанное количество самолётов европейским партнёрам. Точную цену контракта страны НАТО называть отказываются, а эксперты полагают, что F-35 обходится дороже 100 миллионов долларов. В некоторых случаях сумма может быть и больше, поскольку многое зависит от того, сколько пилотов и техников требуется подготовить.  

В связи с инцидентом в прессе снова появилась критика от экспертов, многие из которых уверяют, что F-35 с большой натяжкой можно назвать гиперзвуковым, а значит сам он не относится к пятому поколению. Общеизвестно, что двигатель истребителя отличается капризным нравом и требует повышенного внимания. Нужно содержать в штате больше техников, а срок роботы движка намного ниже, чем был у F-16. А это уже проблема, ведь вы же помните о том, что американцы наштамповали почти 900 истребителей, уговорив своих партнёров их купить по выгодным для США ценам. Правительственные эксперты уже изучают поломку двигателя, а одна из сложностей кроется в том, что производитель агрегата не способен выпускать их в крупных объёмах. Pratt & Whitney действует в заранее оговоренных контрактах, но если покупателям понадобиться срочно заменить двигатели на нескольких десятках самолётах, то дело примет неприятный оборот. Злые языки уже заговорили, что США намеренно тормозит производство с целью повысить маржу. Проще говоря, янки хотят больше денег за свой F-35. По мнению аналитиков, уже вскоре приёмка двигателей возобновиться, ну а рост цен на планы выпуска истребителей не окажет никакого влияния. Подумайте сами, если партнёры США не хотят покупать самолёты, то американцы пошлют к ним F-35 с демократическими бомбами, а новое правительство подпишет все нужные контракты. 

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Напомним, разработка F-35 Lightning II обошлась бюджету США в 1.3 триллиона долларов и выпускается серийно с 2011 года. Критики утверждают, что перед нами самолёт 4-го поколения с техническими наворотами, поскольку по своих лётным характеристикам он не способен тягаться даже с российскими истребителями начала 90-х годов. Например, после набора сверхзвуковой скорости нужно в течение минуты замедлиться, а иначе возникает риск разрушения корпуса, а также повреждения защитного покрытия (отвалится хвост). Вообще после набора скорости выше гиперзвуковой могут возникнуть повреждения внешних электронных компонентов, хотя целую минуту истребитель всё же может держать 1,4 Маха. Даже этого было бы достаточно для того, чтобы ни одна страна мира не стала закупать такой сомнительный самолёт, но партнёры США находятся в стеснённых условиях, поэтому закрывают глаза на проблемы F-35. Кстати, недавно выяснилось, что F-35A строго-настрого запрещено приближаться к грозовым облакам на расстояние до 40 километров. Якобы, специфическая система OBIGGS может привести к взрыву топливных баков. Кстати, Су-57 стоит до 30 миллионов долларов за штучку. 

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#военные технологии #f-35
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