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Известно, что Китай предпочитает не вмешиваться в вооружённые конфликты на планете, всячески избегая различных конфронтации на международной арене. Многие политологи отмечают, что это не только государственная политика, но и суть самого китайского народа, который предпочитает диалог закидыванию противника дубинами. Всё это известно американским элитам, которые пользуясь нежеланием Поднебесной ввязываться в противостояние с НАТО умудрились ощутимо нарастить своё влияние в Азии. Ну а 2022 год и вовсе стал самым напряжённым за многие десятилетия, поскольку иногда казалось, что высадка китайского десанта на Тайвань – это решённое дело. Время шло, учения вокруг острова ушли из передовиц американских газет, а многим кажется, что Америка продолжит наращивать своё влияние в регионе. Чего только стоит поездка старушки Нэнси Пелоси на остров, что идёт в разрез с договорённостями между Китаем и США. В тот момент казалось, что Третья мировая уже наступила, но к счастью руководство Поднебесной обладает тем, чего нет ни у кого из американских элит. Напряжённость в регионе никуда не ушла, хотя пресса то и дело рассуждает о том, может ли Китай пойти на захват острова.

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Поскольку гадать на кофейной гуще можно очень долго, специалисты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) решили довериться искусственному интеллекту. Они создали сложный алгоритм в виде игры, имитирующей 24 различных сценария захвата Тайваня. Эксперты подошли к делу максимально точно, указав количество самолётов, танков и кораблей на стороне Китая и Тайваня, но предположили, что решение Поднебесной не останется незамеченным, а значит за остров разразится настоящая битва. В большинстве случаев алгоритм пришёл к выводу, что Китай не сможет захватить Тайвань, поскольку имеет невыгодную позицию и вынужден будет биться сразу на два фронта. Так, часть группировки высадится на остров в виде десанта. Скорее всего, немалая часть бойцов будет уничтожена, поскольку Тайвань имеет мощную систему ПВО, созданную специалистами из США. На острове десант встретиться с ожесточённым сопротивлением, а значит не сможет пройти к ключевым зданиям парламента, взяв под контроль правительство.

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В то же время в море будет развиваться не менее трагичная картина, ведь на подмогу подойдут американские и японские корабли. Предполагается, что за несколько недель противостояния погибнут не менее 3200 американских солдат, а на дне окажется до 20 крупных военных кораблей. Что до Китая, то этой стране прочат более серьёзные потери в 10 тысяч погибших, 155 самолётов различного предназначения и 138 кораблей флота. Что до Тайваня, то все 26 кораблей флота окажутся потоплены ещё до начала операции, а местный контингент недосчитается 3500 бойцов. Япония может лишиться 100 самолётов и 26 кораблей, а алгоритм предположил, что Китай может выбрать тактику превентивного удара, когда территория страны Восходящего солнца подвергнется мощной атаке самолётов КНР. Это приведёт к уничтожению американских баз в Японии, а в итоге китайцам всё же придётся отступить. Специалисты CSIS полагают, что после этого Тайвань будет демилитаризован от присутствия США, поставки оружия снизятся до нуля, а вот интеграция острова в единую страну окажется под большим вопросом.

Российские эксперты полагают, что сценарий войны за Тайвань в 2026 году имеет множество дыр, при этом проведён основательно и точно передаёт некоторые аспекты оказанной выше операции. Так, остров действительно сложен для штурма, а местное ПВО обладает внушительной мощью, при этом совершено неясно, почему ребята из CSIS не включили в свой ребус Россию. С высокой долей вероятности можно предположить, что битвы за Тайвань не будет, но если бы она и произошла, то РФ точно присутствовала во время затопления американского флота, отправляя авианосцы на морское дно пачками (жаль, что у США столько нет). Но даже если предположить, что Китай капитулирует, большая часть американского и японского флотов окажется уничтожена, а значит янки впору праздновать Пиррову победу. Российские эксперты предполагают, что сегодня война за Тайвань не стоит на повестке дня у китайского руководства. Более вероятна экономическая изоляция. Например, Китай может перестать поставлять на остров электричество, воду и полезные ископаемые. Также будет ограничена доставка продуктов, а в итоге может быть и вовсе создана блокада Тайваня, результаты которой могут быть непредсказуемы.

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Ну а специалисты CSIS полагают, что в войне за Тайвань мало одной победы, поскольку итоги окажутся катастрофическими не только для флота и авиации всех участников конфликта, но и окажут негативное влияние на технологический прогресс. Сложно сказать, чем всё завершится, но нам кажется, что брать остров нужно было в феврале 2022 года. Тогда шансы были максимально велики, а эффект неожиданности мог бы стать решающим.